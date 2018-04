Ewa Józefowicz Insygnia władzy starożytnego Egiptu Insygnia władzy Po czym poznać faraona.

AN, BE&W 1. Biała Korona Hedżet, 2. Czerwona Korona Deszeret, 3. Podwójna Korona (Pa)Sechemti, 4. Korona atef, 6. Berło heqa, 7. Nechacha, 11. Pleciona prosta broda. Wizualnymi wyróżnikami każdego egipskiego króla były regalia (przedmioty zarezerwowane ściśle dla króla i bóstw) oraz sposób ukazania jego osoby – jako większej niż innych ludzi, w specyficznych scenach (np. w towarzystwie bogów) i pozach (np. dominującego nad wrogiem). Większość tych elementów wykształciła się już we wczesnym okresie historii Egiptu i była używana konsekwentnie aż po Okres Ptolemejski. Nie stosowano natomiast flag ani herbów, nie było barw zastrzeżonych wyłącznie dla władcy.

Najważniejszym elementem identyfikującym konkretnego władcę były jego imiona, występujące np. na cennych przedmiotach i pieczęciach, jak też jako podpisy do przedstawień. Wizerunek króla nie musiał być realistyczny, więc zastąpienie imienia innym oznaczało zmianę tożsamości postaci. Podstawowe elementy ubioru, jak szaty i biżuteria, zmieniały się wraz z obowiązującą modą i mogły być identyczne z tymi używanymi przez możnych w danej epoce. Ponieważ w Egipcie tekst i obraz pozostawały w ścisłej relacji, niemal wszystkie regalia mają swoje znaki hieroglificzne, często oznaczające nie tylko sam przedmiot, ale i niesione przez niego znaczenie. Korony i nakrycia głowy Żadna z królewskich koron nie zachowała się do naszych czasów, więc nie wiadomo, z jakich materiałów były wykonane, czy były ciężkie i gdzie je przechowywano. Wydaje się prawdopodobne, że przechodziły z pokolenia na pokolenie. Poniżej wymieniono tylko najważniejsze. 1. Biała Korona Hedżet – symbolizowała Górny Egipt. Jest znana już z Palety Narmera (płytka z łupku, z Okresu Wczesnodynastycznego, ok. 3000–2920 p.n.e., przedstawiająca triumf króla Narmera) i pozostała w użyciu jako jedna z najczęściej przedstawianych. Przypominała kształtem kręgiel i nie miała żadnych zdobień. Nie wiemy, do czego nawiązywała jej forma. Podobną nosiła czasem górnoegipska bogini Nechebet. 2. Czerwona Korona Deszeret – symbolizowała Dolny Egipt i jej historia jest ściśle związana z Białą Koroną, gdyż król był często przedstawiany zarówno w jednej, jak i w drugiej. Pierwsze wizerunki nie ukazują jej na głowie króla, lecz jako hieroglif na ceramice z czasów predynastycznych. Widać ją również na Palecie Narmera. 3. Podwójna Korona (Pa) Sechemti – łączyła Białą i Czerwoną, świadcząc w ten sposób o władzy króla nad zjednoczonym państwem. Jej egipska nazwa oznacza Dwie Potężne, co przeszło do greki jako pschent. Najwcześniejsze przedstawienie pochodzi z czasów I dynastii. Bogami noszącymi tę koronę byli m.in. Horus oraz Atum, związani z władzą królewską. 4. Korona atef – składała się z korony przypominającej kształtem białą oraz z dwóch strusich piór po jej bokach (w reliefie były ukazywane z przodu i z tyłu). Jej czubek mógł być oddzielony linią, a przy podstawie pojawiały się mała tarcza słoneczna oraz horyzontalne rogi. Korona była związana z niektórymi rytuałami wykonywanymi przez króla. Mogła być również noszona przez boga Ozyrysa. 5. Błękitna korona cheperesz – szczególnie popularna w czasach Nowego Państwa. Król nosił ją często w scenach związanych z walką, ale nie wyłącznie, dlatego nazywanie jej wojenną jest pewnym uproszczeniem. W zarysie przypominała wysoki turban i mogła być zdobiona drobnym deseniem z kółeczek, być może odciskanych w skórze lub przyszywanych do tkaniny. Nemes – chusta w pasy, przeważnie niebieskie i złote, związana na plecach w rodzaj ścisłego warkocza, z charakterystycznymi połami materiału z przodu. Najbardziej znana z maski Tutanchamona, była noszona przez władców już od czasów I dynastii. Od Nowego Państwa pojawiała się w kombinacjach z koronami. Nemes nigdy nie był noszony przez zwykłych Egipcjan czy dworzan. Chat – również chusta, ale biała, okalająca głowę. Cały materiał był zebrany na plecach, luźniej niż w przypadku nemesu. Używana od czasów Starego Państwa, w grobowcu Tutanchamona znaleziono jej fragment. Podobne chusty nosiły boginie Izyda i Neftyda przedstawiane w kontekście ochrony sarkofagów i opłakiwania Ozyrysa. Berła i laski 6. Berło heqa – miało zakrzywioną jak znak zapytania górną część i pochodziło od pasterskiej laski. Hieroglif heqa oznacza przede wszystkim władcę. Najstarsze znane egzemplarze (jeden z wapienia, drugi z kości słoniowej) pochodzą z predynastycznych grobowców w Abydos. 7. Nechacha – insygnium wywodzące się z narzędzi rolniczych, być może od bicza; przypominało cep z rucho

