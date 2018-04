Agnieszka Krzemińska Mit Kleopatry Najsłynniejsza władczyni Egiptu.

BEW Wizerunek Kleopatry VII, wykuty na ścianie świątyni bogini Hathor w Denderze. Macedonka. Kleopatra VII, ostatnia władczyni Egiptu z hellenistycznej dynastii Ptolemeuszy, od ponad 2 tys. lat funkcjonuje w kulturze jako ikoniczna femme fatale. Zawdzięcza to propagandzie pierwszego cesarza rzymskiego Oktawiana Augusta, dla którego była rywalką, więc uczynił z niej niebezpieczną kusicielkę. Choć dla wielu jej twarz to mieszanka idealnych rysów Nefertiti i Elizabeth Taylor, mit Kleopatry ma się nijak do rzeczywistości historycznej, a źródła podające fakty z jej życia milczą na temat jej wyglądu, charakteru i śmierci.

Macedonka. Kleopatra VII, ostatnia władczyni Egiptu z hellenistycznej dynastii Ptolemeuszy, od ponad 2 tys. lat funkcjonuje w kulturze jako ikoniczna femme fatale. Zawdzięcza to propagandzie pierwszego cesarza rzymskiego Oktawiana Augusta, dla którego była rywalką, więc uczynił z niej niebezpieczną kusicielkę. Choć dla wielu jej twarz to mieszanka idealnych rysów Nefertiti i Elizabeth Taylor, mit Kleopatry ma się nijak do rzeczywistości historycznej, a źródła podające fakty z jej życia milczą na temat jej wyglądu, charakteru i śmierci. Kleopatra VII po ojcu była Macedonką wychowaną w kulturze greckiej. Jeśli płynęła w niej krew egipska, to po matce, ale o niej niczego nie wiemy. Jej ojciec był 12. władcą z dynastii założonej przez Ptolemeusza, jednego z dowódców armii Aleksandra Wielkiego. To Ptolemeusze wprowadzili nad Nilem język oraz kulturę grecką i choć szanowali staroegipskie dziedzictwo, żaden z jej przedstawicieli nie władał językiem egipskim poza urodzoną w 69 r. p.n.e. Kleopatrą VII. Współwładczyni. Nigdy nie była samodzielną władczynią. Najpierw współrządziła z ojcem (jej przydomek Filopator znaczy: kochająca ojca), potem z braćmi-małżonkami Ptolemeuszami XIII i XIV, a w końcu z synem Cezarionem. Gdy zmarł jej ojciec, Kleopatra poślubiła swojego młodszego brata. Szybko weszła z nim w konflikt i, szukając sojusznika w Rzymie, postawiła na Pompejusza Wielkiego, więc gdy ten trafił do Egiptu, uciekając po porażce pod Farsalos (48 r. p.n.e.), został zamordowany przez stronników Ptolemeusza XIII, liczących na wdzięczność Cezara. Postępek nie znalazł jednak aprobaty w oczach rzymskiego wodza. Po wkroczeniu Cezara do Aleksandrii doszło do spotkania z Kleopatrą, która ponoć w obawie przed siepaczami męża kazała się na nie zanieść zawinięta w kobierzec. Próby pogodzenia małżonków spaliły na panewce, doszło wręcz do wybuchu wojny aleksandryjskiej. Skończyła się ona wygraną Rzymian i śmiercią młodego faraona, który utonął w Nilu podczas ucieczki. W 47 r. p.n.e. Kleopatra wyszła za kolejnego brata, ale jednocześnie wyprawiła się w słynną romantyczną podróż po Nilu z Cezarem, podczas której zaszła z nim w ciążę. Rzymianin uznał Ptolemeusza Cezariona za syna (nie miał potomstwa z żoną Kalpurnią), co dla Kleopatry stało się ważną politycznie kartą przetargową. Jej plany uległy zmianie po śmieci Cezara w 44 r. p.n.e. W tym samym roku w niewyjaśnionych okolicznościach zmarł jej małoletni brat-małżonek, w czym, zdaniem rzymskich kronikarzy, Kleopatra maczała palce. Na tron wyniesiono jej trzyletniego syna Cezariona jako Ptolemeusza XV. Niebezpieczna dla Rzymu. Na kartach historii Kleopatra pojawiła się ponownie w 41 r. p.n.e., gdy do Tarsu wezwał ją Marek Antoniusz. Popłynęła na spotkanie statkiem o złotej rufie i srebrnych wiosłach. Wódz rzymski zachwycony przepychem uległ jej czarowi i uczynił kochanką. Kleopatra urodziła mu bliźniaki – Aleksandra i Kleopatrę, a po spotkaniu po trzech latach w Antiochii – Ptolemeusza Filadelfosa. Zakochany Marek Antoniusz po zwycięstwie nad Partami zorganizował tryumf w Aleksandrii, ogłosił Kleopatrę Królową Królów, Cezariona – Królem Królów, swoim dzieciom nadał królewskie tytuły i odprawił prawowitą żonę. Stał się t

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.