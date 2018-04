Agnieszka Krzemińska Życie intymne stożytnych Egipcjan Erotyka nad Nilem Między posądzeniami o rozpustę a wizją bogobojnych purytanów.

Miłość. Kilkadziesiąt pieśni miłosnych datowanych na lata 1500–1200 p.n.e., zachowanych na papirusach oraz na ostrakach (skorupach naczyń ceramicznych, m.in. na dzbanie z Deir el-Medina), to najstarsza liryka miłosna świata. Nie opowiadają o uczuciach konkretnych osób, jak pamiętniki czy prywatna korespondencja, ale informują o sposobach wyrażania uczuć, pokazując świat miłosno-erotycznych uniesień, sposób romansowania i symboli miłosnych. Śpiewano je lub melorecytowano przy akompaniamencie instrumentów na dworach ku uciesze faraonów, a głównie dam haremowych. Egipcjanie potrafili subtelnie opiewać miłość, dlatego wiele pojawiających się w ich poezji toposów – porównania urody ukochanej do roślin czy zwierząt, oczekiwanie pod oknami jej domu, choroba z miłości – trafiło do późniejszej starotestamentowej „Pieśni nad pieśniami” czy liryki greckiej. W pieśniach egipskich miłość dotyczyła jedynie kochających się wbrew woli świata młodych kochanków, którzy nie mogą się połączyć, więc tęsknią, cierpią i wysyłają wiadomości przez pośredników, by potajemnie umówić się na schadzkę. Miłość w małżeństwie nie istnieje, bo nie była warunkiem jego zawarcia, a wieloletnie pożycie nie sprzyjało miłosnym uniesieniom. W liryce kobieta jest traktowana jak partnerka mężczyzny, jednak pozostała literatura nie jest jej tak przychylna. W opowiadaniach czy naukach niewiasty to podstępne kusicielki, które wykorzystują mężczyzn i sprowadzają na nich nieszczęścia, co odzwierciedlało patriarchalne układy społeczne i uprzedzenia. Autorami tych dzieł byli wyłącznie mężczyźni, natomiast liryka miłosna – jak sądzą niektórzy – mogła być pisywana (lub wymyślana) także przez kobiety. Egipcjanki marzyły o miłości, stąd idylliczne pieśni miłosne i prośby, z jakimi zwracały się o wstawiennictwo do bogini Hathor. Nawet jeśli założymy, że większość z nich prosiła o płodność, niejedna błagała krowiogłową boginię miłości o wiernego ukochanego. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni uciekali się do magii miłosnej. Z Okresu Ptolemejskiego zachowały się zaklęcia i figurki z wosku, które miały zmusić obiekt westchnień zaklinającego (był to zazwyczaj mężczyzna) do miłości i uległości lub sprawić, że zacznie cierpieć, jeśli dopuści się zdrady. A te zdarzały się często, bo seks był nad Nilem ważnym elementem życia. Seks. Biblia przedstawia Egipcjan jako zamożnych rozpustników. Wzięło się to stąd, że gdy wychowani na pustyni według surowych zasad Kananejczycy trafili do bogatego i kulturowo wyrafinowanego Egiptu, nie mogli się nadziwić panującej tam – z ich punktu widzenia – swobodzie obyczajów. Szczególnie oburzała ich wysoka pozycja kobiet, które mogły wychodzić z domów, a nawet prowadzić interesy. Podobnie było z Grekami i Rzymianami, którzy przesadnie wręcz podkreślali istnienie u Egipcjan sodomii i nekrofilii. Egiptolodzy w XIX w. nie zgadzali się z tą wizją egipskiej cywilizacji, forsując krańcowo odmienny obraz bogobojnych i purytańskich poddanych faraonów, których myśli zaprzątała bardziej śmierć niż uciechy ciała. Dlatego każde znalezisko powiązane z erotyką – wota nawiązujące wprost do fallusa, sprośne graffiti czy erotyczno-satyryczny Papirus Turyński – tłumaczono jako element kultu płodności i na wszelki wypadek upychano w kątach muzealnych magazynów. Tymczasem nad Nilem seks traktowano jako naturalną potrzebę człowieka, niezbędną, by się narodzić na ziemi i odrodzić w zaświatach. Nie znaczy to jednak, że poza ekstatycznymi świętami ku czci płodności ostentacyjnie się z nim obnoszono. Erotyka w sztuce była zaznaczana subtelnie, przy użyciu symboli miłosnych (np. małpka czy lotos), gestów (ściągnięcie sandałów) czy scen (gra na lirze). Pruderyjny jest fragment dotyczący cielesnego zespolenia królowej Jahmes i boga Amona w cyklu Boskich Narodzin w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari. Po stwierdzeniu, że „Jego miłość wypełniła jej ciało, a pałac wypełnił się wonią boga”, znajduje się wizerunek matki Hatszepsut siedzącej naprzeciw boga (który zamienił się w jej męża, faraona Thotmesa I), ubranych i jedynie wyciągających ku sobie ręce. Amon zbliża znak życia anch do nosa i ust królowej, a ta muska jego łokieć, co jest jedynym czułym gestem w tej scenie. Wbrew temu, co piszą antyczni kronikarze, w Egipcie nie było przyzwolenia na rozpustę czy dziwne zachowania seksualne (dlatego zmarły w Księdze Umarłych zarzeka się m.in., że nie współżył z mężczyzną), choć można się domyślić, że bogatym więcej uchodziło płazem niż biednym. Prostytucja. Przywilej posiadania haremów miała nieliczna grupa najbogatszych, reszta społeczeństwa żyła w monogamii. Kawalerowie i znudzeni żonami mężowie mogli jednak korzystać z usług prostytutek. Najwięcej kręciło się ich po ulicach miast, zbierając się w okrytych złą sławą zaułkach i burdelach (zwanych domami piwa). Popularna była też prostytucja wędrowna, polegająca na przenoszeniu

