Andrzej Ćwiek Polityka wewnętrzna i system organizacji starożytnego Egiptu „Naśladuj swych ojców i dziadów” Niezwykłe osiągnięcia egipskiej cywilizacji były możliwe dzięki stabilnemu i efektywnemu systemowi polityczno-społecznemu.

Metropolitan Museum of Art Kapłan boga Horusa, wizerunek na trumnie z Okresu Ptolemejskiego. Hierarchia, tradycja, zarządzanie. Państwo egipskie przez trzy tysiące lat, od Narmera do Kleopatry VII, trwało, wychodząc cało ze wszystkich historycznych zawieruch. W jego ramach funkcjonowało patriarchalne społeczeństwo, w którym jednak kobieta mogła zostać legalnie panującym faraonem, a hierarchiczna struktura społeczna nie blokowała możliwości awansu dzięki osobistym zdolnościom. Państwo to było szczególną formą monarchii, gdzie król, dziecko boga słońca, pośredniczył między światem bogów a ludzkością.

Hierarchia, tradycja, zarządzanie. Państwo egipskie przez trzy tysiące lat, od Narmera do Kleopatry VII, trwało, wychodząc cało ze wszystkich historycznych zawieruch. W jego ramach funkcjonowało patriarchalne społeczeństwo, w którym jednak kobieta mogła zostać legalnie panującym faraonem, a hierarchiczna struktura społeczna nie blokowała możliwości awansu dzięki osobistym zdolnościom. Państwo to było szczególną formą monarchii, gdzie król, dziecko boga słońca, pośredniczył między światem bogów a ludzkością. Ideologia władzy była częścią religii, której fundament stanowiła maat – kosmiczny, społeczny i moralny ład. Kluczową rolę w funkcjonowaniu państwa i społeczeństwa odgrywała warstwa zarządzająca, którą tworzyła elita intelektualna. Zjednoczenie pod jednym berłem różnych społeczności, zamieszkujących teren rozciągnięty na ponad tysiąc kilometrów wzdłuż Nilu, wymagało stworzenia struktur administracyjnych i zapewnienia narzędzia umożliwiającego ich trwałe funkcjonowanie. Taką rolę odgrywało pismo, wynalazek umożliwiający transfer informacji w przestrzeni i w czasie. Najstarsze przykłady zapisów hieroglificznych to znaki na glinianych naczyniach i tabliczkach z kości oraz odciski pieczęci, związane właśnie z rozwijającą się administracją. Dane archeologiczne mówią o kluczowym dla funkcjonowania państwa systemie gromadzenia i redystrybucji dóbr, w tym najważniejszych: zboża, piwa i wina. Rolą pisarzy pełniących swe obowiązki na różnych piętrach tego systemu było nadzorowanie stanu gospodarki i zbieranie podatków na rzecz króla, który był właścicielem ziemskim, czy na rzecz świątyni. Inne dziedziny życia, jak sądownictwo, zarządzanie armią, również wymagały wykształconych kadr. Umiejętność pisania, którą posiadał tylko 1 proc. społeczeństwa, i osobiste zdolności dawały szansę awansu społecznego i zrobienia kariery w administracji, co wiązało się ze stabilnym i dostatnim życiem. Autor „Nauk dla Merikara” (ok. 2100 r. p.n.e.) pisał: „Naśladuj swych ojców i swych dziadów, a (osiągniesz) sukces dzięki wiedzy. Spójrz, ich słowa trwają w księgach, otwórz (je) i czytaj, przez podążanie za (ich) mądrością rzemieślnik staje się mistrzem”. Ten niezwykły szacunek dla tradycji i osiągnięć przodków cechował nie tylko pisarzy, ale wszystkich członków egipskiego społeczeństwa. Świadomość głębokiego zakorzenienia w przeszłości i akceptacja dziedziczonych ról społecznych stały u podstaw trwałości i skuteczności egipskiego państwa. Urzędnicy. W Okresie Wczesnodynastycznym król wraz ze swym dworem przemieszczał się po kraju, którego poszczególne obszary zachowywały pewną odrębność. Na ich bazie wykształciły się późniejsze nomy, czyli prowincje (których liczba stopniowo zwiększała się aż do 42: 22 nomów Górnego Egiptu i 20 Dolnego) zarządzane przez mianowanych przez króla nomarchów. Zwiększająca się liczba ludności (Egipt w okresie Starego Państwa miał już ponad 1 mln mieszkańców) i potrzeba integracji państwa wpłynęły na tendencje centralizacyjne. Od początku III dynastii stała rezydencja królewska była zlokalizowana w Memfis. Nie tylko dobre funkcjonowanie kraju, ale również gigantyczne przedsięwzięcia budowlane wymagały skutecznego działania wciąż rozwijającej się administracji. Na jej czele stał wezyr (taiti zab czati), pełniący niekiedy również funkcję nadzorcy prac króla (imi-ra kat nesut), czyli naczelnego architekta. Za IV dynastii najwyższe urzędy państwowe były skupione w rękach najbliższej rodziny władcy. Rozbudowa urzędów za V dynastii spowodowała powstanie służby cywilnej, w której większość stanowili ludzie niekrólewskiego pochodzenia. Za panowania VI dynastii ogromnie zwiększyły się wpływy rodzin z ośrodków prowincjonalnych. Zarówno w Memfis, jak i na prowincji mamy do czynienia z dziedziczeniem stanowisk. Po rozbiciu dzielnicowym I Okresu Przejściowego faraonowie ograniczyli samodzielność nomarchów i za XII dynastii pałac królewski znowu stał się niekwestionowanym centrum władzy. Po II Okresie Przejściowym i dominacji Hyksosów państwo egipskie ponownie odrodziło się i weszło w epokę imperialną, okresowo kontrolując terytorium sięgające od Eufratu w północnej Syrii aż za czwartą kataraktę Nilu w Nubii. Zarówno kwestie geopolityczne, jak i potrzeby wewnętrzne państwa (w tym działalność budowlana władców) wymagały licznych, sprawnych i wyspecjalizowanych kadr. Działały one w czterech obszarach, które stanowiły: dwór, wojsko (razem z flotą), hierarchia religijna i administracja cywilna. Domeną królewską zajmowali się Strażnik Królewskiej Pieczęci, Ten, który poprzedza (szambelan), Wielki Zarządca Domu (główny intendent) i inni dworscy dostojnicy. Armia była zarządzana przez głównodowodzącego i generałów z południa i północy. Poszczególne rodzaje sił zbrojnych (w tym elitarne oddziały rydwanów) miały swoje dowództwa, opierające się na pracy pisarzy. Świątynie, które stały się wielkimi instytucjami z ogromną rolą ekonomiczną, wymagały coraz liczniejszego personelu, a także kontroli na szczeblu państwowym. Odzwierciedla to pojawienie się tytułu Zwierzchnika kapłanów wszystkich bogów Górnego i Dolnego Egiptu. Skala działalności administracji cywilnej w okresie Nowego Państwa, gdy król już nie mógł sam wszystkiego pilnować, spowodowała zwiększenie roli wezyra, pełniącego funkcję, jak byśmy dziś powiedzieli, premiera. Jego podwładnymi byli Zarządca Podwójnego Spichlerza i Zarządca Domu Srebra, czyli niejako ministrowie gospodarki i finansów. Najwyżsi dostojnicy kierowali państwowym aparatem urzędniczym, sądownictwem i policją. Na poziomie lokalnym funkcjonowali szefowie administracji miasta, odpowiadający dzisiejszym burmistrzom (hati-a) i trybunały (qenebet). Jeśli chodzi o terytoria kontrolowane, to zajmowali się nimi gubernatorzy trzech prowincji północnych (administracja Syrii i Palestyny) oraz Syn Królewski z Kusz (zwany dziś niezbyt szczęśliwie wicekrólem Nubii) na południu. Gubernatorom w Lewancie podlegali lokalni książęta i komendanci garnizonów, w Nubii – zastępcy Syna Królewskiego w Uauat i Kusz (czyli w Dolnej i Górnej Nubii), burmistrzowie miast i wodzowie nubijskich plemion. Kapłani. Świątynie stanowiły osobną sferę systemu polityczno-społecznego. Jednak wizja z „Faraona” Bolesława Prusa, gdzie kapłani tworzą odrębną, niezależną kastę rywalizującą z faraonem o władzę, jest myląca. Powieść odzwierciedla w jakiś sposób realia III Okresu Przejściowego, gdy władzę w Tebach przejęli potężni generałowie libijskiego pochodzenia, pełniący funkcję arcykapłanów Amona (Herhor i inni), była to jednak sytuacja wyjątkowa. Przez większość dziejów Egiptu pozycja faraona jako arcykapłana była niepodważalna. Co więcej, właściwie dopiero w czasach Nowego Państwa doszło do wykształcenia się odrębnego stanu kapłańskiego. Wcześniej regułą było, że funkcje w kulcie bóstw pełnili urzędnicy łączący je ze stanowiskami na dworze lub w administracji lokalnej. Hierarchia kapłańska obejmowała dwa stopnie: wyższy hem neczer (sługa boga) i niższy uab (czysty). Arcykapłan nosił zazwyczaj tytuł hem neczer tepi (pierwszy sługa boga), jednak arcykapłani najstarszych i najważniejszych centrów kultowych nosili specyficzne tytuły: w Heliopolis był to Ur Maa(u) (Wielki Widzący), w Memfis Ur Cherep Hemuu (Wielki Szef Rzemieślników). Kapłani pracowali w zespołach, które dzisiaj określamy greckim terminem fyle; każdy zespół pełnił służbę w świątyni przez miesiąc, wracając do świeckich obowiązków na następne trzy miesiące. Byli też wyspecjalizowani kapłani-lektorzy (cheriu-hebet, nosiciele zwoju), znawcy rytuałów i świętych tekstów. Specjalistami byli również astronomowie (unutiu), których rolą była obserwacja nieba, sprawy kalendarza i ustalanie dat świąt. Wielu kapłanów działało jako hemu ka (słudzy ka) w prywatnych fundacjach kultu zmarłych. Wyższe funkcje kapłańskie pełnili z reguły mężczyźni, kobiety zazwyczaj były związane z kultem bóstw żeńskich, np. Hathor; pełniły też rolę śpiewaczek i tancerek. Wyjątkową rolę w kulcie Amona w Tebach odgrywały Boże Małżonki. Funkcja ta, pełniona przez królowe i księżniczki, była związana z wysoką pozycją polityczną i ekonomiczną. Żołnierze. Podstawową rolą wojska w starożytnym Egipcie była oczywiście walka z wrogami. Żołnierze stanowili również eskortę ekspedycji do kamieniołomów i wypraw do dalekich krain, a rekruci mogli stanowić siłę roboczą przy transporcie w projektach budowlanych. Początkowo oddziały formowano ad hoc, w miarę potrzeby, z mieszkańców jednej lub kilku prowincji. W Starym Państwie wystarczało to, by przeprowadzić pacyfikację koczowniczych plemion zagrażających kopalniom na Synaju czy szlakom handlowym. W okresie Średniego Państwa potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa państwa i kontroli terytoriów zależnych wymusiła istnienie stałej armii, stacjonującej zarówno w garnizonach na terenie Egiptu właściwego, jak i w fortecach w Nubii. Najazd Hyksosów w II Okresie Przejściowym wiązał się nie tylko ze zbrojną walką tebańskich władców XVII dynastii, ale także z przejęciem od najeźdźców nowych rodzajów uzbrojenia i technik walki. Imperialna armia Nowego Państwa składała się już nie tylko z tradycyjnych formacji piechoty, walczącej przy pomocy włóczni, mieczy i łuków, ale także z oddziałów rydwanów, będących swego rodzaju wojskami pancernymi starożytności. Służba w tym elitarnym korpusie była często trampoliną do kariery w dyplomacji lub administracji państwowej. Kariera wojskowa w ogóle była postrzegana przez młodych ludzi jako bardzo atrakcyjna, nad czym ubolewali ówcześni intelektualiści. Poczynając od czasów ramessydzkich, coraz większą rolę odgrywali najemnicy – Libijczycy i Nubijczycy. Wywodzący się ze wschodniej pustyni nubijscy Medżajowie, słuchający tylko swoich wodzów i odporni na korupcję, pełnili nawet funkcję policji. W Okresie Późnym armia egipska w jeszcze większym stopniu opierała się na najemnikach, którymi byli głównie Grecy i Karyjczycy. Rzemieślnicy. Egipskie pojęcie hemet oznaczało zarazem sztukę, rzemiosło, umiejętność, a hemutiu nazywano tych, którzy wytwarzali różne rzeczy, a których dzisiaj określamy różnie: jako artystów, rzemieślników czy robotników. Rzemiosło stanowiło ogromnie ważną sferę już w Okresie Predynastycznym, gdy rozwinęła się produkcja luksusowych przedmiotów dla elity oraz do wyposażenia grobowego. W czasach późniejszych funkcjonowały warsztaty królewskie, świątynne i prywatne, w których działali złotnicy, jubilerzy, metalurdzy, snycerze, stolarze, szkutnicy, plecionkarze, tkacze, garbarze, rzeźbiarze, malarze, garncarze. Do rzemieślników zaliczyć można nie tylko wytwórców przedmiotów, ale również budujących i dekorujących świątynie i grobowce – kamieniarzy, rzeźbiarzy, malarzy, rysowników konturów. Tacy właśnie hemutiu, wykuwający i ozdabiający grobowce królewskie w Dolinie Królów, zamieszkiwali osadę w Deir el-Medina. Ważną grupę stanowili pracownicy przetwórstwa spożywczego: piekarze, cukiernicy, piwowarzy, masarze, przetwórcy ryb. Produkty rolne i rzemieślnicze krążyły głównie w ramach państwowego systemu redystrybucji oraz handlu lokalnego opartego na zasadzie barteru, co sprawiło, że w Egipcie właściwie nie wykształcił się odrębny stan kupiecki. Handel zagraniczny podlegał monopolowi państwowemu. Podobnie było z pozyskiwaniem i dystrybucją cennych surowców, zwłaszcza metali i materiałów skalnych. Istniał fach prospektorów geologicznych, poszukujących złóż, a eksploatacją kamieniołomów i kopalń zajmowali się specjaliści od górnictwa. Nil był głównym szlakiem transportowym, łączącym wszystkie ziemie egipskie, zaś Morze Śródziemne i Morze Czerwone stanowiły naturalne połączenie z

