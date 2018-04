Jadwiga Iwaszczuk Stolice starożytnego Egiptu „Czy coś zdarzyło się w stolicy?” Najważniejsze centra władzy królewskiej.

BEW Teby, pozostałości Ramesseum, świątyni Ramzesa II. Wędrujące centra. Wiele było stolic starożytnego Egiptu. Nie bez przyczyny. W pierwszej kolejności usytuowanie administracyjnego centrum kraju musiało odpowiadać politycznym interesom władcy. Istotne było pochodzenie rządzącej dynastii, położenie miasta w relacji do głównego ośrodka religijnego kraju oraz umieszczenie w pobliżu królewskiej nekropoli. Stolica przyciągała artystów, których wpływy promieniowały na cały kraj, pełniła także funkcję centrum handlowego. Wydarzenia w stolicy miały swe reperkusje nawet poza Egiptem.

Choć Egipcjanie określali jednym słowem chenu zarówno stolicę, jak i rezydencję władcy, król nie spędzał tam całego życia. Powody polityczne, gospodarcze, jak i religijne zmuszały go do częstych podróży, pałace królewskie znajdowały się więc w wielu miejscowościach kraju. Wraz z królem podróżował i dwór, zatem centrum decyzyjne znajdowało się tam, gdzie przebywał władca. Gdy doraźne potrzeby się zmieniały, zmieniała się wraz z nimi i stolica. Memfis. To pierwsze miasto, które pełniło funkcję stolicy. Lokalizacja zdaje się znakomicie dobrana: Memfis leżało u wylotu Delty (20–30 km na południe od współczesnego Kairu), gdzie zbiegały się szlaki handlowe z Lewantu, Morza Czerwonego, Sahary i Nubii. Nieopodal znajdowało się Iunu (greckie Heliopolis), główny ośrodek religijny od czasów Starego Państwa, miejsce, w którym koronowani byli władcy. Nekropola królewska w okresie Starego Państwa również usytuowana była w pobliżu, w pasie od Abu Roasz po Dahszur. Początki miasta nie są znane, można jedynie zawierzyć historykowi greckiemu Herodotowi, który tak opisywał jego założenie: „Skoro więc temu Minowi (...) odgrodzone ramię Nilu zamieniło się w ląd stały, założył tam miasto, które teraz nazywa się Memfis”. Powstało ono zatem w okresie I dynastii niedługo po zjednoczeniu Egiptu. Pełniło równocześnie rolę stolicy pierwszego nomu (prowincji) Górnego Egiptu. Dzisiejsza nazwa to grecka transkrypcja egipskiej Men-nefer, którą najpierw określano kompleks grobowy króla Pepiego I z VI dynastii. Najstarsze miasto nie zostało zlokalizowane, zmiana koryta rzeki wymuszała przesuwanie się osadnictwa, być może najstarsza zabudowa jest dzisiaj ukryta pod wodą. Memfis straciło na znaczeniu w okresie Średniego Państwa, kiedy król przeniósł dwór w nowe miejsce w rejonie Liszt. W czasach Nowego Państwa Memfis przeżyło renesans. Stało się to za rządów Thotmesa III, który część młodości spędził właśnie tu. Ale nie tylko względy osobiste zaważyły na wzroście znaczenia miasta, dodatkowym argumentem były względy praktyczne: wyprawy wojenne do Syro-Palestyny łatwiej było prowadzić z Memfis niż z Teb. Warto też podkreślić handlowy charakter Memfis tego okresu. Tu był ulokowany jeden z największych portów rzecznych Egiptu. Zatem w okresie Nowego Państwa funkcję centrum religijnego i tradycyjnego miejsca pochówku władcy pełniły Teby, zaś Memfis stanowiło centrum administracyjne. Za czasów XXVI dynastii swój pałac wybudował tu król Apries, w pobliżu ulokowano obóz wojskowy. Memfis traciło swą pozycję jeszcze kilkakrotnie, lecz odzyskiwało ją, gdy północ stawała się kierunkiem zainteresowania władców. Teby. Był to pierwszy przypadek, gdy pochodzenie władcy miało znaczenie przy wyborze miejsca pod przyszłą stolicę. Kiedy po niepewnych czasach I Okresu Przejściowego urodzonemu nieopodal Mentuhotepowi II udało się na powrót zjednoczyć kraj, naturalnym wyborem była stolica w Tebach (nad Nilem, ok. 600 km na południe od dzisiejszego Kairu). Ani miasto z czasów Mentuhotepa II, ani pałac królewski nie zostały jednak do dziś odnalezione. Wiadomo, że sam król został pochowany właśnie w Tebach, w dolinie Deir el-Bahari, również jego następca rozpoczął nieopodal budowę grobowca. Teby stolicą pozostały krótko. Na początku XII dynastii okazało się, że dowodzenie z północy pozwala lepiej dbać o interesy kraju. W Tebach pozostało centrum religijne ustanowione przez Senusereta I. W Tebach rezydowała następnie XVII dynastia, a jej władcy byli chowani na zachodnim brzegu Nilu. Miasto w tym czasie otaczało kompleks świątyni Amona w Karnaku. O pałacu władcy nie można, niestety, nic powiedzieć. Od tego czasu stolica rozwijała się nadzwyczaj prężnie, szacuje się, że w Nowym Państwie liczyła ok. 85 tys. mieszkańców. W źródłach z czasów Hatszepsut pojawiają się wzmianki o pałacu, który znajdował się na północ od świątyni Amona. Za panowania XVIII dynastii w Tebach musieli również mieszkać najważniejsi urzędnicy, znajdowały się tu zapewne kluczowe instytucje w państwie, jednak archeolodzy do tej pory nie znaleźli ich pozostałości. Za rządów Echnatona stolica została na krótko przeniesiona do Achetaton (Amarny), ale kolejni władcy powrócili do Teb. Choć Teby przestały odgrywać rolę stolicy i centrum administracyjnego kraju za czasów Ramzesa II, aż do końca okresu Nowego Państwa pełniły funkcję ośrodka religijnego i dopiero czasy wojny domowej pod koniec rządów Ramzesa XI były świadkiem ich ograbienia, zubożenia i zbezczeszczenia, co stało się bezpośrednią przyczyną przeniesienia najważniejszego ośrodka religijnego do Tanis. Teby pełniły też funkcję stolicy czwartego nomu Górnego Egiptu. W okresach XI i XVII dynastii znajdowała się tu również nekropola królewska. Największy rozkwit przeżywała ona jednak za czasów Nowego Państwa. Po raz pierwszy w historii Egiptu możemy być też pewni miejsca koronacji królewskiej, źródła podają, że to właśnie w Tebach koronowani zostali Hatszepsut i Horemheb z XVIII dynastii. Amenemhat Iczi-taui. To miasto znane jest przede wszystkim z tego, że... jest nieznane. Jego położenia nie udało się określić, choć pełniło funkcję stolicy za rządów XII i XIII dynastii. Wiadomo ze źródeł, że znajdowało się w rejonie oazy Fajum (na Pustyni Libijskiej, ok. 80 km na południowy zachód od współczesnego Kairu). Jego pełna nazwa znaczyła: Amenemhat I jest tym, który bierze w posiadanie Oba Kraje. Jak ważne to było miejsce, świadczy fakt, że jego nazwa w okresie grecko-rzymskim była odczytywana również jako chenu, czyli rezydencja, stolica. Królewskie nekropole tego okresu znajdowały się w pobliskich Liszt, el-Lahun i Dahszur. Achetaton (Amarna). W początkowych latach rządów Echnaton z XVIII dynastii rezydował w Tebach, jednak ok. 5. roku panowania, rozpoczynając zakrojone na szeroką skalę reformy religijne, kazał wybudować nową stolicę w miejscu wcześniej niezamieszkanym (nad środkowym biegiem Nilu, ok. 320 km na południe od współczesnego Kairu). Tam też kazał wykuć sobie grobowiec. Stolicy nadano nazwę Achetaton (Horyzont Atona). Miasto otaczało 16 s

