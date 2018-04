Monika Dolińska Luksus w pałacu faraonów „Ci, co kiedyś wznosili pałace” Życie codzienne w królewskich siedzibach.

Getty Images Muzycy i tancerki na malowidle grobowym z czasów Nowego Państwa. Co zostało z pałaców. Gdy chcemy wyobrazić sobie życie w pałacu faraona, to sporo musimy pozostawić wyobraźni, bo świadectw mówiących o królewskich dworach zachowało się niewiele. W przeciwieństwie do świątyń, budowanych z kamienia, domy mieszkalne, rezydencje wiejskie i pałace królewskie wznoszono z gliny – dlatego niewiele z nich zostało. Jedynie niektóre ich elementy, głównie te, które miały znaczenie konstrukcyjne, były z trwalszego materiału. Luksusowe przedmioty, jakie się zachowały, pochodzą z grobów i nie zawsze wiemy, czy używano ich wcześniej w doczesnym życiu.

W Memfis znaleziono kamienne kolumny z palmowymi kapitelami, rzeźbione węgary i nadproża, ozdobione kartuszami Merenptaha z XIX dynastii. Pochodziły one z sali tronowej pałacu tego faraona, wzniesionego obok świątyni boga Ptaha. Obecnie podziwiać je można w Penn Museum w Filadelfii, gdyż to ekipa z tamtejszego uniwersytetu dokonała tego odkrycia w 1915 r. Możemy sobie wyobrażać wrażenie, jakie na poddanych i przybyszach z dalekich krain, uczestniczących w ceremoniach pałacowych, robił monumentalny wystrój sali – polichromowane kolumny pokryte hieroglifami i wyobrażeniami faraona w towarzystwie bogów, a wśród tego tron na podwyższeniu, gdzie zasiadał władca otoczony dworzanami. Z innych pałaców zachowały się głównie fundamenty, dające jednak wyobrażenie o ich ogromie i rozmachu założeń. Amenhotep III z XVIII dynastii zbudował rozległy kompleks pałacowy w Malkacie, w Tebach Zachodnich, na lewym brzegu Luksoru, na południe od swojej świątyni grobowej (tej, przed którą stały tzw. Kolosy Memnona, monumentalne posągi władcy). Znajdowały się tam apartamenty króla z salami świątecznymi, przeznaczonymi na obchody królewskich rocznic panowania, apartamenty królowej i najważniejszych dworzan, z sypialniami i łazienkami, pomieszczenia oficjalne i kaplice bogów, a także warsztaty artystów i rzemieślników, gdzie powstawały luksusowe przedmioty ze szkła, egipskiego fajansu i szlachetnych metali, przeznaczone na użytek dworu. Przed pałacem wykopano ogromny port w kształcie litery T, zwany obecnie Birket Habu. Był on połączony z Nilem. O wystroju samego pałacu nie wiemy prawie nic oprócz dekoracji ścian i sufitów – zachowały się fragmenty barwnie malowanych tynków, zdobionych motywami geometrycznymi i scenami z natury. Amenhotep IV, bardziej znany pod imieniem Echnatona, porzucił Teby i zbudował własną stolicę Achetaton w środkowym Egipcie, w dziewiczym miejscu, na prawym brzegu Nilu. Miasto rozplanowano wzdłuż centralnej drogi zwanej Traktem Królewskim, biegnącej z północy na południe. Wzniesiono przy niej kilka pałaców o umownych nazwach: Północny Pałac Nadrzeczny, Pałac Północny, Wielki Pałac, Dom Królewski – te dwa ostatnie połączone ze sobą mostem przerzuconym nad Traktem. Północny Pałac Nadrzeczny uważany jest za główną rezydencję Echnatona i jego rodziny. Wśród fragmentów tynków, które odpadły ze ścian, wyróżnia się przedstawienie króla w rydwanie. Król zapewne często odbywał przejażdżki rydwanem bądź królewską barką, gdy udawał się do Wielkiego Pałacu. Wielki Pałac, wzniesiony w centrum Achetaton, wykończony był z najwyższą starannością. Rozciągał się wzdłuż Królewskiego Traktu na blisko 600-metrowej długości i zajmował obszar między traktem a rzeką. Większość pałacu, niestety, została zniszczona przez rzekę i późniejsze zabudowania. Z odnalezionych fragmentów wiemy jednak, że zdobiły go inkrustacje z fajansu i kolorowych kamieni, balustrady z alabastru egipskiego (trawertynu), złocone kolumny zwieńczone roślinnymi kapitelami, granitowe i kwarcytowe posągi, przepięknie malowane ściany, sufity i posadzki – przede wszystkim w części haremowej, skupionej wokół zagłębionego ogrodu. Sala tronowa, poprzedzona szeregiem dziedzińców wypełnionych królewskimi posągami, znajdowała się na osi założenia i tylko ta centralna, recepcyjna część zbudowana była z kamienia. W Wielkim Pałacu było też bogato zdobione okno pojawień, w którym podczas specjalnych okazji ukazywał się faraon i nagradzał swoich urzędników i oficerów za wierną służbę, rzucając im złote naszyjniki. Ceremonie te zostały uwiecznione w wielu grobach uhonorowanych tak dostojników. Najpiękniejsze malowidła znaleziono w lepiej zachowanym Północnym Pałacu, który był siedzibą królowych: najpierw Nefertiti lub Kii, potem najstarszej królewny Meritaton. Tam, w północno-wschodnim narożniku, mieścił się dziedziniec otoczony pokojami, z zagłębionym ogrodem w środku. Jeden z pokoi nazwano Zieloną Komnatą, stamtąd bowiem pochodzą przepiękne malowidła ścienne przedstawiające mokradła Delty, pełne kwitnących roślin, ptaków i motyli. To, co się zachowało, cieszy teraz oczy zwiedzających w Muzeum Egipskim w Kairze i wielu innych muzeach świata. Wyposażenie rezydencji. Dzięki malowidłom i znaleziskom w grobowcach wiemy co nieco na temat wyposażenia pałaców i rezydencji. Oprócz wspomnianych polichromowanych tynków ściany pokrywały barwne tkaniny, a na podłodze mogły leżeć dywany, na których – w części rezydencjonalnej – rozrzucano barwne poduszki do siedzenia, ustawiano krzesła i stoliki. Przykładów luksusowych mebli dostarcza nam wyposażenie nieobrabowanych grobowców: młodego władcy Tutanchamona, teściów Amenhotepa III Iui i Czuiu, a także niektórych dostojników, jak np. architekta Cha i jego małżonki Merit – w nieco skromniejszym wydaniu. Kto nie zna słynnego fotela Tutanchamona, złoconego i inkrustowanego kolorowym szkłem, fajansem i półszlachetnymi kamieniami! A jest to tylko jeden z kilku takich mebli, jakie znaleziono w jego grobowcu i można się tylko zastanawiać, który z nich jest najpiękniejszy – czy ten najbardziej znany, dekorowany piękną sceną z młodym królem siedzącym na krześle w altanie wśród bukietów kwiatów i z młodą królową namaszczającą go pachnidłem, czy może ten utrzymany w bardziej stonowanej kolorystyce, z inkrustowanymi hieroglifami podającymi tytulaturę władcy i z motywem lamparciej skóry, z inkrustowanego i złoconego hebanu. Wszystkie krzesła miały nogi zakończone motywem zwierzęcym – najczęściej lwich łap, a w przypadku składanych stołków – kaczych głów. Krzesłom towarzyszyły bogato zdobione podnóżki. Łoża również wsparte były na lwich łapach i opatrzone plecionką. Z jednej strony kończyły się rzeźbionym szczytem, na drugim końcu ustawiano owinięty płótnem podgłówek z drewna, kamienia lub – jak w przypadku Tutanchamona – ze szkła, fajansu bądź kości słoniowej. Podgłówki składały się z podstawy i wygiętej części górnej. Mogły być pięknie rzeźbione, a ulubionym motywem była maska Besa – dobrotliwego potworka, który opiekował się ogniskiem domowym i odstraszał demony, szczególnie aktywne nocą. W gorącym egipskim klimacie uniesienie głowy nad powierzchnię łoża, zwłaszcza jeśli ta głowa była misternie uczesana, miało sens – głowa się nie pociła. Egipcjanie nie znali szaf ani kredensów. Wszystkie drobne sprzęty, ubrania, pościel, kosmetyki i biżuterię chowali w skrzyniach i koszach. Od zamożności właściciela zależała ich liczba i jakość. W grobowcu Tutanchamona znaleziono 81 artystycznie zdobionych inkrustacjami kufrów i skrzynek, w grobowcu Cha i Merit – kilkanaście; w tym wypadku dekoracja była zwykle malowana. Skrzynie miały rozmaite kształty, a ich wieka były spadziste jak w kapliczkach, dwuspadowe lub płaskie. Zamykano je najczęściej sznurem obwiązanym na gałkach wieczka i boku skrzyni, ale zdarzały się także bardziej skomplikowane zatrzaski. Obowiązkowym elementem wyposażenia była skrzynia na perukę ze specjalnym mocowaniem w środku. Oprócz łoża, krzeseł i kufrów w sypialni eleganckich Egipcjan znajdował się także rodzaj baldachimu, którym osłaniano łoże i śpiącego w nim właściciela przed przeciągiem w zimie i komarami w lecie. Takie właśnie wyposażenie sypialni, przepięknie rzeźbione i zdobione inkrustacjami i złoceniem, znaleziono w grobowcu królowej Hetepheres, matki Chufu (Cheopsa): dwa fotele, łoże z podgłówkiem, przenośny, złożony baldachim (wraz ze skrzynią na okrywającą go tkaninę), kuferek z biżuterią oraz lektykę. Zamożni Egipcjanie z warstw najwyższych korzystali z takiego środka lokomocji za Starego Państwa; później przesiedli się do dwukółek lub rydwanów zaprzężonych w konie. Szaty i ozdoby. Klasyczne stroje to biała lniana przepaska w przypadku mężczyzny i długa wąska suknia na ramiączkach noszona przez kobiety, najczęściej też biała, choć czasem zdobiona barwnymi lamówkami. Tak przedstawiani byli Egipcjanie na reliefach i w malowidłach, choć wiemy, że nosili też koszule, wełniane płaszcze i zapewne inne części garderoby. W czasach Nowego Państwa stroje stały się bardziej skomplikowane i obfite – fałdziste dwuwarstwowe szaty nosili i mężczyźni, i kobiety. Na dworze Amenhotepa III, faraona-Słońce, porównywanym często do dworu Ludwika XIV pod względem wystawności i wyrafinowania, spacerowali dworzanie przystrojeni najczęściej w białe szaty z najcieńszego płótna, misternie upiętego tak, by fałdy się pięknie układały. Na nogach mogli mieć sandały z plecionego sitowia lub ze skóry (choć nadal chętnie chodzili boso), a koloru dodawały barwne szale i biżuteria. Obfite peruki składające się z wielu misternie splecionych pukli nosiły i panie, i panowie, fasony były jednak zróżnicowane w zależności od płci. Czasami kobiety do swych własnych włosów dopinały sztuczne tresy. Podczas uczt na peruki nasadzano stożki z perfumowanego tłuszczu, które stopniowo się rozpuszczały, emanując pięknym zapachem, ale i zostawiając ślady na świątecznym stroju (być może stąd bierze się rudawe zabarwienie szat na malowidłach). Prócz tego peruki zdobiły kwiaty lotosu lub ich płatki splecione w wieńce, a najważniejszym elementem biżuterii były szerokie naszyjniki. Podczas uczt zakładano gościom naszyjniki z prawdziwych kwiatów lotosu i liści persei, a ulubiona przez Egipcjan biżuteria często naśladowała właśnie kwiaty i owoce – płatki lotosu i maku, chabry, daktyle, owoce granatu, persei i mandragory – wykonane z egipskiego fajansu lub – w przypadku najzamożniejszych – złota inkrustowanego kolorowym szkłem i półszlachetnymi kamieniami. Najpopularniejszą formą szerokiego naszyjnika było kilka rzędów wąskich rurkowatych paciorków, ciasno połączonych tak, by uformować rodzaj półkolistego kołnierza, z ostatnim rzędem złożonym z podłużnych łezek naśladujących płatki lotosu. Szerokie końcówki naszyjnika były często formowane w kształt sokolich głów lub kwiatów lotosu, a z tyłu doczepiano ozdobny wisior, tworzący przeciwwagę dla ciężkiej ozdoby. W grobowcu Tutanchamona znaleziono kilkadziesiąt naszyjników ze złota, srebra, elektronu, egipskiego fajansu, szkła i ozdobnych kamieni. Oprócz zwykłych fajansowych, o wielobarwnych paciorkach imitujących płatki lotosu i różne owoce, z młodym królem pochowano także niezwykle kunsztownie inkrustowane złote naszyjniki w kształcie sępów i sokołów, symbolizujących boginię Nechebet i boga Horusa, opiekunów władzy królewskiej. Przepiękne i wymyślnie skomponowane pektorały, czyli duże i skomplikowane wisiory zwieszające się na piersi, składające się z różnych amuletów i symboli wiążących imię władcy z odrodzeniem w zaświatach, zarezerwowane były tylko dla faraona. Uzupełnieniem biżuterii były bransolety (które mogły zdobić nadgarstki, przedramiona i kostki nóg), kolczyki (noszone przez obie płcie) i pierścienie. Te ostatnie, czy to zrobione z fajansu, czy ze szlachetnych metali, miały oczka zdobione pomyślnymi symbolami, formułami hieroglificznymi, a czasem imionami właścicieli – wydaje się więc, że miały znaczenie bardziej ochronne niż ozdobne. Kosmetyki. Toaleta Egipcjanki nie byłaby kompletna bez kosmetyków. Szminki do podkreślania oczu, perfumowane maści i wonne olejki stosowano od najdawniejszych czasów, a pudełka i słoiczki do ich przechowywania same w sobie były nieraz dziełami sztuki, co świadczy o tym, jak wysoko je ceniono. Czarną szminkę do oczu (z arabskiego kohl lub kohol) przechowywano w małych wąskich słoiczkach, często pięknie rzeźbionych, z alabastru egipskiego lub innych dekoracyjnych kamieni, z wielobarwnego fajansu lub szkła. Do aplikacji służyły cienkie pałeczki. Inne, pękate naczynka zawierały cenne perfumowane maści lub olejki. Wśród przyborów toaletowych znajdziemy jeszcze rzeźbione łyżeczki kosmetyczne z drewna lub kości słoniowej, gdzie dekoracyjność formy zdaje się górować nad funkcjonalnoś

