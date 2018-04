Bartosz Nowacki Skąd brało się bogactwo starożytnego Egipu „W kraju mojego brata złoto jest pospolite jak pył” Rolnictwo, rzemiosło i handel – bogactwa kraju faraonów.

Dar Nilu. Pustynny Egipt zawdzięczał dostatek wylewom Nilu, wzdłuż którego skupiało się całe życie poddanych faraonów. Dolina – na południu szeroka na 1–3 km, a w Środkowym Egipcie nawet na 20 km – powyżej dzisiejszego Kairu tworzyła żyzną Deltę, nawadnianą siedmioma ramionami Nilu (dziś dwoma). Wyżłobioną w pustynnym płaskowyżu dolinę i Deltę wypełniała gruba warstwa przyniesionego przez rzekę, bogatego w minerały mułu. Ponieważ opady deszczu na północy są małe, a na południu nie ma ich wcale, Nil stanowił główne źródło wody, był też najważniejszym szlakiem komunikacyjnym – rzeką transportowano ludzi, zwierzęta i wszelkie ciężkie lub masowe towary.

Rolnik nie był w stanie wykonać takiej pracy sam, więc od najwcześniejszego okresu chłopi musieli działać zespołowo, co doprowadziło do wytworzenia silnych więzi społecznych i struktur państwowych, na których czele stanął król. Głównie uprawiano orkisz i jęczmień, z którego m.in. warzono piwo. Pszenica odgrywała mniejszą rolę. Cebula, czosnek, szczypiorek, sałata, fasola, soczewica, melony i zioła pochodziły z ogrodów. W sadach rosły figi, granaty, daktyle i winogrona, z których tłoczono wino. W zamożnych domach spożywano mięso, mleko i jaja. Ze zwierząt hodowlanych pozyskiwano też skóry, wełnę i rogi. Oprócz wołów i krów hodowano owce i kozy, drób (kaczki, gęsi, przepiórki, gołębie), niekiedy świnie. Osioł był głównym zwierzęciem jucznym, woły służyły także do transportu i ciągnięcia pługa. Ważnym składnikiem egipskiej diety były występujące w Delcie w obfitości ryby, na bagnach chętnie chwytano dzikie ptactwo. Surowce. Obok wydajnego rolnictwa cechą charakterystyczną cywilizacji egipskiej był łatwy dostęp do bogatych złóż różnego rodzaju kamienia i ograniczone zasoby drewna. Dlatego głównym materiałem do budowy domów mieszkalnych i użytkowych była cegła mułowa, a w przypadku monumentalnych świątyń i grobowców, które miały być wieczne – kamień. Egipcjanie bardzo wcześnie osiągnęli mistrzostwo w wydobyciu i obróbce kamienia, którego używano na wielką skalę w architekturze i sztuce. Nigdzie indziej nie powstało tak wiele imponujących kamiennych pomników – piramid, gigantycznych obelisków, posągów i świątyń. Kamień był też długo podstawowym surowcem do produkcji narzędzi i broni. Choć pierwsze narzędzia z miedzi pojawiły się już w Okresie Predynastycznym, nadal używano krzemiennych. Podobnie wprowadzanie brązu było rozciągnięte w czasie. Powolny rozwój metalurgii i zapóźnienie w stosunku do krajów Bliskiego Wschodu wynikały z warunków naturalnych – Egipcjanie mieli rudy miedzi na półwyspie Synaj i Pustyni Wschodniej, ale nie mieli rud cyny, a produkcję metali utrudniał brak paliwa do ich wytopu. Dlatego brąz był w większości importowany, zaczął się pojawiać dopiero w czasach Średniego Państwa, a produkcja broni i narzędzi z brązu wzrosła dopiero w Nowym Państwie, gdy Egipt stał się mocarstwem. Ze względu na dostęp do bogatych złóż złota na Pustyni Wschodniej i w Nubii (nazwa krainy pochodzi od egipskiego słowa nebu – złoto) Egipcjanie zasłynęli jako złotnicy. Metale szlachetne (złoto oraz stop złota i srebra, zwany elektronem) odlewano i kuto, wyrabiając z nich przedmioty inkrustowane kamieniami, naczynia, posążki, biżuterię. Cieniutkie złote płatki i folie (czasami o grubości zaledwie 0,01 mm) umiejętnie naklejano na meble, posągi i trumny. Cienką złotą blachą okładano też obeliski. Centralne zarządzanie. Początkowo król Górnego i Dolnego Egiptu był właścicielem całego kraju, dlatego egipska gospodarka była systemem podlegającym ścisłej kontroli państwa i centralnie zarządzanym. Administracja i biurokracja były bardzo rozwinięte i wszechobecne. Ściąganiem danin, organizacją inwestycji państwowych, ekspedycji handlowych lub wypraw po surowce i nadzorem robotników zajmowali się umiejący pisać królewscy urzędnicy. Wraz z upływem czasu wielkie majątki ziemskie stały się też własnością obdarowywanych przez królów świątyń, dzięki czemu od okresu Nowego Państwa wyrosły one na potężne organizmy gospodarcze oraz ośrodki produkcji rzemieślniczej i artystycznej. Nie jest jednak prawdą, że świątynie były instytucjami niezależnymi od króla, odrębnymi ośrodkami bogactwa i władzy. Jak pisze Barry J. Kemp w książce „Starożytny Egipt. Anatomia cywilizacji”, były one ważną częścią państwa działającą w symbiozie z pałacem królewskim, a otaczające świątynie zespoły spichrzów na ziarno i wszelkie inne dobra prawdopodobnie odgrywały rolę banków rezerw. Majątki rolne otrzymywali od faraona także członkowie rodziny królewskiej, najwyżsi dygnitarze i zasłużeni urzędnicy. W ten sposób część ziemi przeszła w prywatne posiadanie lub w ręce dzierżawców. Król i największe świątynie pozostali jednak posiadaczami większości ziemi uprawnej i przypisanych do niej chłopów. Ci stanowili wyraźną większość ludności Egiptu, mieli status poddanych, zatrudnionych w domenach królewskich, świątynnych lub prywatnych majątkach dostojników. Byli zobowiązani do uprawy ziemi, pilnowania stad lub pracy przy budowie kanałów i przy innych robotach publicznych. Określoną część zbiorów lub przychówku i mleka musieli oddawać jako rentę dzierżawną właścicielowi albo jako daninę państwu lub świątyni. W wielkich majątkach ziemskich zatrudniano także rzemieślników: piwowarów, piekarzy, cieśli, stolarzy, szewców, tkaczy, garncarzy. Zawód z reguły dziedziczyło się po ojcu, który jednocześnie był nauczycielem rzemiosła. Robotnicy i rzemieślnicy państwowi lub świątynni otrzymywali w ramach przydziałów niezbędne do życia mieszkanie, racje żywności oraz materiały i narzędzia do pracy, a ponadto wynagrodzenie w naturze. Z niego utrzymywali rodzinę i zaspokajali inne potrzeby, np. zakup wyposażenia grobowego. Gdy w czasach kryzysów lub nieurodzaju zaopatrzenie pogarszało się lub opóźniało, robotnicy strajkowali. W Egipcie zasadniczo nie było wolnego rynku, niezależnych przedsiębiorców i wielkich kupców. Władca miał monopol na eksploatację kamieniołomów i wydobycie minerałów. Warsztaty metalurgiczne, rzeźbiarskie, złotnicze z reguły należały do króla lub świątyń. To królowie zatrudniali architektów, rzemieślników i artystów do budowy i dekoracji swoich monumentalnych grobowców. Stosunkowo dużo ludzi miało stałe lub czasowe posady państwowe. Swobodny handel odbywał się raczej na lokalną, rzadziej regionalną skalę. Działali natomiast ludzie zwani szuti – zatrudniani przez dostojników lub świątynie pośrednicy handlowi, których zadaniem było wymienianie zgromadzonych dóbr na potrzebne towary. Co prawda nie znano pieniądza, ale wszystko miało określoną wartość wyrażoną w różnych jednostkach, odpowiadających znormalizowanym racjom pewnych produktów, np. miarom lub workom zboża (jęczmień lub orkisz), dzbanom piwa, porcjom miedzi, brązu lub srebra o określonej wadze. W Nowym Państwie ilość metalu wyrażano w debenach (1 deben to ok. 91 g). Wymiana towarów i idei. Chociaż Egipt obfitował w bogactwa naturalne, ich eksploatacja nie zaspokajała wszystkich potrzeb dworu, świątyń i ludności. Najbardziej dokuczał brak dobrej jakości drewna i niektórych metali. Deficytowe surowce i luksusowe dobra sprowadzano zatem z innych krajów. Dlatego od III tysiąclecia p.n.e. powstawały szlaki handlowe łączące Egipt z wysoko rozwiniętymi krajami, jak Mezopotamia, Syria, Kanaan, Anatolia, Kreta czy Cypr. W połowie II tysiąclecia p.n.e. cywilizowany świat był już złożonym systemem wielkich i małych organizmów, powiązanych ze sobą politycznie i gospodarczo. Szlakami handlowymi rozprzestrzeniały się nie tylko towary, lecz także idee i nowinki technologiczne, stymulujące rozwój gospodarczy i intelektualny. Największe korzyści odnosiły kraje nadmorskie, jednak z basenem Morza Śródziemnego wymianę handlową prowadzili także mieszkańcy Europy Środkowej i Zachodniej, Mezopotamii, Azji Środkowej oraz ludy Afryki, m.in. Nubijczycy. W tekstach poświadczony jest zwyczaj wymieniania się królewskimi podarunkami, w ramach którego władcy wysyłali sobie znaczne ilości surowców i dóbr luksusowych. W korespondencji dyplomatycznej z II tysiąclecia p.n.e. sporo jest fragmentów mówiących, co dany władca chciałby otrzymać w darze od swojego „brata”. Król Mitanni Tuszratta pisał do Amenhotepa III: „Niech mój brat przyśle mi mnóstwo surowego złota, znacznie więcej, niż wysłał memu ojcu. W kraju mojego brata złoto jest pospolite jak pył”. Sprawy te traktowano bardzo poważnie, zdarzały się pretensje i porównywanie tego, co dany król wysłał, z tym, co otrzymał w zamian. Z archiwów w Amarnie wiadomo, że kasyccy władcy Babilonii Kadaszmanenlil I i Burnaburiasz II wysłali faraonom Amenhotepowi III i IV w darze konie, rydwany, lapis-lazuli, brąz i srebro, za co otrzymywali dary z kości słoniowej, meble z hebanu, szaty z delikatnych tkanin i oczywiście złoto. Wymiana towarów odbywała się głównie drogą morską. Statkiem można było przewieźć o wiele więcej towarów, zajmowało to mniej czasu i było tańsze niż organizowanie karawany składającej się z setek zwierząt jucznych i ich poganiaczy. Szlaki morskie były też dość bezpieczne, co zmniejszało ryzyko utraty cennego ładunku. Rozwój żeglugi. Żeglarze egipscy dość wcześnie odkryli ułatwiające sezonową żeglugę wiosenne wiatry wiejące z południa na północ (z Delty w kierunku Libanu i Syrii) i jesienne, w przeciwnym kierunku. Egipskie statki pełnomorskie niewiele różniły się od tych pływających po Nilu. Ponieważ brakowało drewna, z reguły budowano je z krótkich desek łączonych na kołki i wiązanych linami. Najczęściej nie miały stępki, wręg ani pokładu. Aby nie doszło do uszkodzenia statku na grzbietach fal, kadłub wzmacniano grubą liną łączącą wzniesione dziób i rufę. Lina przechodziła przez kilka podpórek wzdłuż całej długości statku. Większość jednostek była wyposażona w wiosła rufowe pełniące funkcję steru i pojedynczy, niekiedy dwuramienny, maszt z jednym dużym, prostokątnym żaglem. Gdy na morzu panowała flauta, opuszczano żagiel, niekiedy składano dwuramienny maszt, a załoga zabierała się do wioseł. Zwykłe statki handlowe miały ok. 20 m długości. Egipcjanie, jak i inni żeglarze, nie mając odpowiednich narzędzi nawigacyjnych, niechętnie wypuszczali się na otwarte morze i woleli żeglować, mając cały czas ląd w zasięgu wzroku. W Egipcie nie było wolnego rynku, więc organizacją ekspedycji handlowych nie zajmowali się niezależni kupcy, tylko reprezentujący króla lub wielkie świątynie urzędnicy. Np. znany z egipskiego opowiadania z XI w. p.n.e. Unimen został wysłany do Byblos po drewno przez arcykapłana tebańskiego Amona z Karnaku, Herhora. Ponieważ wyprawy organizowała administracja królewska lub świątynna, po Morzu Śródziemnym pływały całe flotylle handlowe Egipcjan. Te transportujące drewno z Byblos mogły liczyć nawet do 40 jednostek. Najważniejsi partnerzy. Głównym ośrodkiem wymiany handlowej z Egiptem i punktem węzłowym dalekosiężnego handlu była Syria, a w niej port w Ugarit i położone w głębi lądu miasta-państwa, jak Alalach, Ebla czy Katna. Egipcjanie sprowadzali z Syrii srebro w postaci sztabek i naczyń, brąz, cynę, rydwany, broń, instrumenty, konie i bydło oraz ceniony w Egipcie ozdobny kamień lapis-lazuli, dostarczany przez wielu pośredników aż z terenów Afganistanu. Kraj faraonów eksportował papirus, zboże, złoto, szkło, naczynia z granitu i trawertynu. Dla Egiptu kluczowe znaczenie miał też import drewna cedrowego z dzisiejszego Libanu. Organizowali go kupcy z portowego miasta Byblos, którego władcy w okresach największej potęgi Egiptu uznawali się za wasali faraonów.

