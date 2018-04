Filip Taterka Rewolucja religijna króla Echnatona „Olśniewający dysk słoneczny” Religijna rewolucja: monoteizm nad Nilem.

Metropolitan Museum of Art Córki Echnatona i Nefertiti, malowidło ścienne odnalezione w rezydencji (prawdopodobnie) wezyra w Achetaton (Amarnie). Wizjoner czy szaleniec? Chyba żaden z władców starożytnego Egiptu nie wzbudza dziś tylu kontrowersji co Amenhotep IV (Echnaton) z XVIII dynastii. Odważne reformy, które usiłował on przeprowadzić w czasie swego kilkunastoletniego panowania, czynią go dziś jednym z najbardziej rozpoznawalnych faraonów. Ponieważ jednak motywy działania króla nie zawsze są dla nas jasne, wzbudza on skrajne emocje. Jedni widzą w nim romantycznego wizjonera, który znacząco wyprzedzał swą epokę, inni zaś – fanatycznego szaleńca i tyrana.

Szczególnie silnie widoczne jest to w świątyniach, które władca rozkazał wznieść w Soleb i Sedeinga na terenie Nubii, gdzie monarcha wraz ze swą małżonką, królową Teje, odbierał jeszcze za swego życia cześć równą bogu słońca. Jeden z posągów przedstawiających króla, który podziwiać dziś można w Muzeum w Luksorze, nosił imię Olśniewający dysk słoneczny, lub, mówiąc inaczej, Olśniewający Aton. Dom Atona. Po śmierci Amenhotepa III na tron Egiptu wstąpił jego syn Amenhotep IV. Od początku panowania nowy władca okazywał wielką cześć swemu wielkiemu poprzednikowi, jak również bogu słońca. Już w pierwszym roku panowania postanowił wznieść świątynię ku czci „Ra-Horachtiego, który raduje się na Horyzoncie w swym imieniu Szu, który jest w Atonie”. Mimo dość zawiłego imienia bóg ów został przedstawiony w sposób tradycyjny, a więc jako człowiek z głową sokoła, na której umieszczono dysk słoneczny. Świątynia jest określana w tekstach jako Wielki Benben, co nawiązuje do egipskiej nazwy Prapagórka, na którym bóg słońca wyłonił się z Praoceanu, by stworzyć świat. Co istotne, budowla została wzniesiona nie w Heliopolis, centrum kultu boga Ra, ale na terenie świątyni Amona w Karnaku. Wkrótce miało się okazać, że był to pierwszy krok zmierzający do radykalnego ograniczenia roli tebańskiego bóstwa na rzecz nowej postaci boga słonecznego. Wielki Benben bowiem nie był jedyną budowlą wzniesioną przez nowego króla w Karnaku. W ciągu kolejnych kilku lat powstał tam zespół budowli określanych mianem Domu Atona (Per-Aton) lub Horyzontu dla Atona (Achet-en-Aton). Jedna z najważniejszych struktur owego kompleksu nosiła znamienną nazwę Gem-pa-Aton (Aton został odnaleziony). Przy wznoszeniu monumentów Domu Atona zastosowano nieznaną wcześniej metodę z wykorzystaniem tzw. talatatów. Nazwa ta, wywodząca się od arabskiego słowa określającego liczbę trzy, oznacza małe bloki kamienia o łącznej długości trzech ludzkich dłoni. Dzięki nim możliwe było szybsze wznoszenie budowli – w efekcie cały tebański Dom Atona udało się postawić w ciągu czterech pierwszych lat panowania króla. Wykorzystanie talatatów nie było jedyną innowacją wprowadzoną przez Amenhotepa IV. Nowe wizerunki króla i boga. Władca zmienił obowiązujący kanon przedstawiania postaci ludzkich. Do tej pory królowie byli ukazywani jako wiecznie młodzi i piękni, teraz zaś faraon został przedstawiony jako człowiek z nienaturalnie długą czaszką, długą szyją, szerokimi biodrami i wydatnym brzuchem. Podejrzewano niekiedy, że władca cierpiał na tzw. zespół Marfana, chorobę genetyczną, która powoduje rozmaite deformacje ciała oraz szczególną wrażliwość na światło, co mogłoby wyjaśniać wiele z jego działań. Badania DNA przeprowadzone na mumii króla nie potwierdziły jednak tej hipotezy. Nowy sposób przedstawiania faraona służyć miał zapewne podkreśleniu, że władca jest ojcem i matką wszystkich ludzi. Amenhotep IV wprowadził jeszcze jedną niezwykle istotną innowację, zastępując klasyczny język egipski (w którym – mimo iż wyszedł on już z codziennego użycia – nadal spisywano inskrypcje) językiem nowoegipskim, którym posługiwano się w jego czasach. Dom Atona przyniósł również nowy wizerunek boga słonecznego: dotychczasowe przedstawienie człowieka z głową sokoła zostało zastąpione obrazem tarczy słonecznej z promieniami zakończonymi dłońmi trzymającymi znaki anch (symbol życia) oraz uas (symbol panowania). Pełne imię Atona zaczęto zapisywać w dwóch kartuszach na wzór królewski. W jednym: „Niech żyje Ra-Horachti, który raduje się na Horyzoncie”, a w drugim: „W swym imieniu Szu, które jest w Atonie”. Miało to podkreślać, że prawdziwym władcą Wszechświata jest właśnie Aton, a faraon jest jego ziemskim współrządcą. Do czasów Amenhotepa IV Aton był uważany jedynie za widzialną postać boga słońca, nie zaś za osobne bóstwo. Dopiero przemiany religijne w czasach Amenhotepa III w znaczącym stopniu przyczyniły się do wykreowania nowego bóstwa, które Amenhotep IV zamierzał uczynić najważniejszym, a być może nawet jedynym bóstwem Egiptu. Niektórzy badacze przypuszczają, że pod postacią Atona kryje się nie kto inny, jak ubóstwiony Amenhotep III. Nefertiti. Z tebańskiego Domu Atona pochodzą również słynne kolosalne posągi Amenhotepa IV, które oglądać dziś można m.in. w Muzeum Egipskim w Kairze i Muzeum Luwru. Wywołały one niemałe zamieszanie w literaturze naukowej, ponieważ część z nich miała przedstawiać króla bez męskich genitaliów, co przyczyniło się do powstania fantastycznych teorii, że np. władca mógł być eunuchem. Nowsze badania dowiodły jednak, że tylko niektóre z posągów rzeczywiście przedstawiają Amenhotepa IV, natomiast te bez męskich genitaliów jego małżonkę – Nefertiti. Nefertiti jest dziś znana przede wszystkim ze wspaniałego popiersia, odkrytego w Amarnie i przechowywanego obecnie w Muzeum Egipskim w Berlinie, które stało się ikoną starożytnego piękna. Nie wiemy jednak, na ile rzeźba ta (która zapewne miała służyć przede wszystkim jako model dla uczniów rzeźbiarza Thotmesa) odzwierciedla rzeczywisty wygląd królowej, ponieważ inne jej wizerunki ukazują ją, mówiąc delikatnie, w mniej korzystnym świetle. Niewątpliwie jednak Nefertiti odgrywała ogromną rolę we wszystkich przedsięwzięciach Amenhotepa IV, o czym świadczy fakt, że towarzyszy ona mężowi na większości oficjalnych wizerunków. Niekiedy występuje również w scenach wcześniej zastrzeżonych dla samego króla, jak tradycyjne przedstawienia gromienia wrogów Egiptu. Ukochana żona Amenhotepa IV była matką jego sześciu córek, a prawdopodobnie także jego jedynego syna. Ponieważ imię Nefertiti oznacza Piękna, która przybyła – uważano niegdyś, że mogła ona pochodzić z kraju Mitanni, lecz nie wydaje się to prawdopodobne. Przez długi czas uważano również, że pod koniec panowania popadła w niełaskę, która skończyła się dla niej utratą wpływów, a być może i śmiercią. Najnowsze odkrycia przeczą jednak i tej hipotezie, pokazując, że Nefertiti do końca utrzymała wysoką pozycję na dworze swego męża. Nowa stolica. Aby przypieczętować powstanie nowej religii – atonizmu – Amenhotep IV wyprawił święto sed w 4. roku swojego panowania, którego obchody uwieczniono na ścianach Gem-pa-Aton. Nie chodziło tu jednak o odnowienie sił witalnych króla, jak to miało miejsce w przypadku tego typu uroczystości, obchodzonych tradycyjnie dopiero w 30. roku panowania, ale o potwierdzenie ustanowienia nowej religii. W ten sposób beneficjentem święta sed był zarówno król, jak i jego bóg – Aton. Przełom nastąpił w 5. roku panowania, kiedy to Amenhotep IV podjął dwie decyzje, które miały na zawsze naznaczyć jego panowanie. Pierwszą z nich było założenie nowej stolicy w miejscu, które, jak stwierdzał sam król, „nie było własnością żadnego boga, ani żadnej bogini, żadnego władcy, ani żadnej władczyni”. W ten sposób w Środkowym Egipcie powstało nowe miasto: Achetaton (Horyzont Atona). We współczesnej literaturze używa się również nazwy Amarna, wywodzącej się od jednego z plemion beduińskich zamieszkujących tę okolicę w XIX w. (stąd też cały okres panowania Echnatona nazywa się umownie rewolucją amarneńską). Drugą była zmiana imienia władcy z Amenhotep (Amon jest zadowolony) na Achenaton (Ten, który jest użyteczny dla Atona). Stosowana dziś powszechnie forma Echnaton, przejęta z literatury niemieckiej, sprawia, że tracimy z oczu obecne w imieniu króla słowo ach, które oznacza zarówno użyteczny, jak i świetlisty, co w kontekście religii solarnej ma ogromne znaczenie. Powody obu decyzji władcy nie są dla nas jasne – wydaje się jednak, że chodziło o coś więcej niż domniemany konflikt z kapłanami Amona. Nowa stolica była położona na wschodnim brzegu Nilu i składała się z dwóch głównych części: mieszkalnej, w której mieścił się m.in. królewski pałac oraz Wielka i Mała Świątynia Atona, oraz z położonej nieco dalej nekropoli, gdzie znajdowały się grobowiec króla i jego rodziny oraz grobowce dostojników. Zerwanie z tradycją. Najbardziej nieoczekiwana reforma miała jednak dopiero nadejść. Oto bowiem w 6. roku panowania faraon rozkazał zamknąć świątynie poświęcone innym bogom, a ich imiona i wizerunki skuć. Początkowo akcja ta była wymierzona przede wszystkim w tebańskiego Amona, z czasem jednak została rozszerzona na inne bóstwa. Oszczędzano jednak imiona i wizerunki dawnych bóstw słonecznych z Heliopolis, zwłaszcza Ra i Atuma. Szczyt prześladowań przypadł ok. 14. roku panowania, kiedy pojawiła się nowa wersja pełnego imienia Atona: „Niech żyje Ra, władca Obydwu Horyzontów, który raduje się na Horyzoncie w swym imieniu światła, które przychodzi jako Aton”. Tym samym wyeliminowano wszelkie odwołania do Horusa i Szu. W swej schyłkowej fazie atonizm najbardzie

