Joanna Popielska-Grzybowska Sekrety egipskiego pisma „Doskonała mowa jest ukryta” Hieroglify to główne źródło wiedzy o historii starożytnego Egiptu i pozycji faraona.

Metropolitan Museum of Art Paleta pisarza. Widać miejsce, gdzie nakładano barwniki (czarny i czerwony) do pisania oraz zagłębienia na rysiki, III Okres Przejściowy. Pismo i zapis. Cywilizacja egipska byłaby dla nas niema, gdyby nie Jean-François Champollion i odkryty przez Francuzów podczas wyprawy Napoleona Kamień z Rosetty. Znajdujący się na tym zabytku dekret ze 196 r. p.n.e. zapisano bowiem po egipsku, i to w dwóch wersjach – hieroglificznej i demotycznej (o nich poniżej) oraz po grecku, co umożliwiło francuskiemu lingwiście rozszyfrowanie w 1822 r. tajemnicy hieroglifów. Champollion nie był jednak jedyny. Już wcześniej Brytyjczyk Thomas Young zauważył pewne prawidłowości dotyczące zapisu imion królewskich.

Pismo i zapis. Cywilizacja egipska byłaby dla nas niema, gdyby nie Jean-François Champollion i odkryty przez Francuzów podczas wyprawy Napoleona Kamień z Rosetty. Znajdujący się na tym zabytku dekret ze 196 r. p.n.e. zapisano bowiem po egipsku, i to w dwóch wersjach – hieroglificznej i demotycznej (o nich poniżej) oraz po grecku, co umożliwiło francuskiemu lingwiście rozszyfrowanie w 1822 r. tajemnicy hieroglifów. Champollion nie był jednak jedyny. Już wcześniej Brytyjczyk Thomas Young zauważył pewne prawidłowości dotyczące zapisu imion królewskich. Egipcjanie zapisywali imiona faraonów, otaczając je ramką, zwaną kartuszem. Porównanie imion z kartuszy z greckimi stało się ważnym krokiem do identyfikacji wielu poszczególnych znaków. Egipcjanie nazywali pismo, które pojawiło się nad Nilem pod koniec IV tys. p.n.e., medu neczer, mową bogów. Przez wieki przyjmowało ono różne formy graficzne. I tak wersja monumentalna, nazwana przez Greków hieroglifami, świętymi rytymi znakami, była używana najczęściej w świątyniach, grobach, na stelach i rzeźbach. Rzeźbiono je zazwyczaj w kamieniu lub malowano na monumentach. Tymczasem na papirusach, płótnie i fragmentach naczyń lub odłamkach skalnych (tzw. ostrakonach) – pisano zwykle hieratyką. Podczas gdy hieroglify miały wyraźne formy figuralne (przedstawienia ludzi, zwierząt, przedmiotów itd.), znaki hieratyki są graficznie bardziej uproszczone, będąc rodzajem pisma odręcznego. Późno, bo w VII w. p.n.e., pojawiła się także demotyka, jeszcze trudniejsza do odczytania, gdyż łącząca ze sobą grupy znaków tak, iż cała taka grupa wygląda jak jeden znak. Nie istniała jedna zasada zapisu tekstów – układano je, w zależności od potrzeb i planowanego efektu, pionowo lub poziomo, w kolumnach lub wierszach, i czytano od prawej do lewej lub od lewej do prawej, zgodnie z tym, w którą stronę skierowane były znaki przedstawiające istoty żywe. Niestety, Egipcjanie nie zapisywali samogłosek, stąd współczesne problemy z jednoznaczną interpretacją brzmienia słów egipskich, imion królów i nazw własnych. Pismo egipskie na pierwszy rzut oka wydaje się obrazkowe, jednak pozory mylą. Składa się ono z trzech typów znaków. Pierwszym są fonogramy, czyli znaki dla 25 spółgłosek (np. znak nogi to „b”, znaki żmii to „f” lub „dż”). Drugą grupą są ideogramy, które mają oddawać znaczenie całego słowa za pomocą jednego znaku, np. czasownik „widzieć” – iri – to znak oka, a „bóg” to przypuszczalnie proporzec czytany neczer. Trzecim rodzajem znaków są determinatywy uściślające, o jaką grupę znaczeniową chodzi – np. słowa zapisane fonogramami i ideogramami, które miały określać czynność związaną z jedzeniem czy mówieniem, na końcu miały znak człowieka z ręką przy ustach. Zaklęcia dla faraona. Egipcjanie wierzyli, że słowo ma moc powoływania do życia, że wszystko, co zostało sformułowane, zapisane, wykute w kamieniu i wypowiedziane na głos, naprawdę zaczyna istnieć. Dbano też o piękno języka zarówno pod względem graficznym, jak i literackim, dlatego literaturę zwano medut neferet – piękne słowa. Piśmiennictwo egipskie to skarbiec treści i form – od opowiadań, autobiografii, nauk, lamentacji, listów po poetyckie hymny i pieśni. Co prawda większość z nich pojawiła się dopiero w Średnim Państwie (język z tej właśnie epoki zyskał miano klasycznego), ale to w czasach piramid powstały pierwsze teksty religijne. W 1880 r. francuski egiptolog Gaston Maspero odkrył na ścianach pomieszczeń piramidy Pepiego I w Sakkarze zespół formuł religijnych, stanowiących rodzaj przewodnika dla władcy w drodze do nieba. Z czasem egiptolodzy zaczęli natrafiać na kolejne wersje tej księgi w innych piramidach (choć i w innym typie grobowców), więc nazwano je „Tekstami Piramid”. Składają się na nie hymny sławiące bogów i faraona, zaklęcia przeciw niszczycielskim siłom grożącym faraonowi (np. wężom), listy ofiar oraz opisy rytuałów i faraona, z których wynika, że władcę identyfikowano z bogami (np. Atumem, Horusem, Szu). W tzw. Hymnie kanibalistycznym mowa jest o tym, że faraon jest potężniejszy od wszystkich bogów – nawet tych najstarszych, bo żywi się ich mocą i magią: „Kogokolwiek król spotyka na swej drodze, jego właśnie pożera po kawałku”. Starożytny Egipt błędnie uważany jest za cywilizację śmierci, w rzeczywistości był skoncentrowany na życiu, które za wszelką cenę chciano wieść również po śmierci. Miała w tym pomóc m.in. moc sprawcza słów – wierzono, że zapisane i wypowiedziane formuły obdarzą monarchę życiodajną siłą, niezbędną, by zasiadł wśród Gwiazd Niezniszczalnych, wśród bogów. „Jakże wspaniale jest widzieć! Jakże wspaniale jest patrzeć!” – wiele fragmentów „Tekstów Piramid” to peany na cześć życia i zachwyt nad nim. Pierwotnie „Teksty Piramid” były przeznaczone tylko dla królów i ich małżonek, ale już w końcu Starego Państwa pojawiły się teksty religijne do użytku szerszego grona odbiorców. Owe tzw. „Teksty Sarkofagów” to formuły religijne mające, podobnie jak „Teksty Piramid”, pomóc w podróży po zaświatach, najczęściej zapisywano je na sarkofagach (stąd ich nazwa). W Nowym Państwie największą popularnością wśród Egipcjan cieszyła się „Księga Wychodzenia za Dnia”, obecnie zwana „Księgą Umarłych”, spisana w bardzo wielu wersjach głównie na papirusach. W tym czasie w grobach władców pojawiła się też „Księga Amduat”, czyli księga „O tym, co jest w Duat” (Duat to zaświaty), która powstała zapewne za panowania Hatszepsut, ale jej pierwsza pełna wersja zachowała się na ścianach grobu jej pasierba – Thotmesa III. Jest to niezwykły rodzaj zabiegu dekoracyjnego grobowca, ponieważ komnaty zapełnia tekst hieratyczny, a nie hieroglificzny, przez co przypomina rozciągnięty na ścianach papirus. Teksty opowiadają o nocnej wędrówce słońca i jego narodzinach o wschodzie. Wraz z nim zanurza się w śmierć zmarły faraon, który po zetknięciu z tajemnicą istnienia powraca, by żyć wiecznie w niebie. Król w opowieściach. W świeckim piśmiennictwie są odniesienia do historii i konkretnych faraonów, które napomykają o pewnych ich cechach lub upodobaniach. Z autobiografii niejakiego Herchufa wiemy, że królowi Pepiemu II bardzo zależało na dostarczeniu z wyprawy Pigmeja lub karła: „Mój Majestat pragnie zobaczyć tego karła bardziej niż podarunki z rejonu kopalń czy z Puntu”. W słynnej klasycznej „Opowieści Sinuheta” (opowiadanie to zachowało się w wielu wersjach, służyło bowiem jako tekst modelowy do nauki pisania, a fiński powieściopisarz Mika Waltari oparł na nim swego „Egipcjanina Sinuhe”) tłem jest zamach na życie faraona Amenemhata I, założyciela XII dynastii. Dowiadujemy się, że Sinuhet uciekł z Egiptu po podsłuchaniu rozmowy spiskowców i trafił w gościnę do księcia Górnego Retenu. Ten ostatni po wysłuchaniu opowieści Sinuheta wychwala Senusereta I – syna i następcę zamordowanego faraona, który „nie oszczędza i nie pozostawia nikogo. Jest panem łaski, wielkim w swej słodyczy. On zdobywa miłością”. W tym sprzecznym, jak mogłoby się zdawać, opisie ujawnia się typowa dla egipskich poglądów o świecie ambiwalencja oraz przekonanie o boskim charakterze faraona. Gdy pod koniec życia Sinuhet wraca do Egiptu, korzy się przed władcą, który nie tylko wybacza mu ucieczkę, ale i obdarza honorami. Swoistym przykładem przepowiedni są „Opowieści o cudownych zdarzeniach”, relacjonujące kilka wyjątkowych wydarzeń oraz zapowiadające zmianę dynastii z IV na V. Jedna część opowiada o tym, że faraon Snefru lubił pływać w towarzystwie pięknych nagich kobiet; inna, że Chufu (Cheops) słuchał opowieści o czarach; trzecia to relacja z odwiedzin na jego dworze cudotwórcy Dżediego, liczącego 110 lat. Po przybyciu nie tylko przyprawił on odcięte głowy gęsiom i bykowi, lecz także przepowiedział, że brzemienna żona kapłana boga Ra powije trojaczki, z których jedno zasiądzie na tronie Egiptu. Cudotwórca uspokoił Cheopsa, że zanim to nastąpi, jeszcze jego syn i wnuk będą władać. Proroctwo się ziściło, pewnie dlatego, że zostało spisane po fakcie. Inny historyczny wątek pojawia się w „Proroctwach Nefertiego”, opowiedzianych królowi Snefru dla rozrywki. Wezwany przed oblicze faraona Neferti przepowiada klęskę w Egipcie oraz jego odrodzenie za sprawą władcy o imieniu Ameny – oczywiste odwołanie do imienia faraona Amenemhata I – który zapanuje nad chaosem, przywróci pokój i dobrobyt. Tak też się stało. Należy jednak pamiętać, że wszystko to zostało napisa

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.