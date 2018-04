Agnieszka Krzemińska, Teodozja Rzeuska Empiria i magia stworzyły egipską medycynę „Nasiona maku i odchody much zmieszaj i podawaj” Karta zdrowia faraonów, czyli osiągnięcia egipskiej medycyny.

Gigant wśród maluczkich. Jeśli znaleziona w 1901 r. mumia mającego prawie dwa metry wzrostu mężczyzny to rzeczywiście szczątki faraona Sanachta – jednego z władców III dynastii – nie powinno dziwić, że poddani widzieli w nim wcielonego boga. W końcu większość ówczesnych mężczyzn była średnio pół metra niższa (uważany za wysokiego, żyjący 1500 lat później, Ramzes Wielki miał zaledwie 175 cm). W 2017 r. badania paleoantropologów z Zurychu wykazały, że Sanacht cierpiał na gigantyzm, wynikający z zaburzeń funkcjonowania przysadki i nadprodukcji hormonu wzrostu albo niedoboru hormonów płciowych.

Amenhotep III, Ramzes II, Merenptah, Ramzes III), cierpieli na cukrzycę, podagrę i miażdżycę tętnic, prowadzącą do zawałów i udarów. Trudno powiedzieć, czy przyczyną była skłonność genetyczna, czy zbyt tłusta dieta, alkohol, brak ruchu i otyłość, którą potwierdzają fałdy skóry na mumiach niektórych władców. To nie wszystko. Jeden z prekursorów badania mumii, brytyjsko-australijski lekarz Elliot Smith, po analizie ok. 500 czaszek doszedł do wniosku, że mieszkańcom Doliny Nilu straszliwie dokuczały zęby. Przyczyną było m.in. ścieranie szkliwa przez pył w mące mielonej na kamiennych żarnach. Nieleczone choroby zębów i dziąseł prowadziły do bolesnych i niebezpiecznych dla zdrowia ropni, torbieli i przetok. Mimo starań o higienę ból zębów dokuczał też królom. W pałacowym archiwum w Amarnie zachował się na tabliczce klinowej list dyplomatyczny od króla Mitanni, z którego wynika, że wysłał on cierpiącemu na bóle zębów Amenhotepowi III posąg bogini Isztar z Niniwy, uśmierzający tę dolegliwość. Jednym z lepiej przebadanych władców jest 19-letni Tutanchamon. Jego zniszczona mumia była trzy razy prześwietlana w celu ustalenia przyczyny śmierci w tak młodym wieku. Ze względu na pęknięcie z tyłu czaszki podejrzewano morderstwo, ale według ustaleń międzynarodowej grupy specjalistów z 2005 r. uraz nastąpił post mortem w wyniku nieuwagi balsamistów lub archeologów, a prawdopodobną przyczyną śmierci było złamanie nogi. Egipcjanie umieli uśmierzać ból opium, opatrywać rany żywicą, miodem i metalami o właściwościach antybakteryjnych, ale nie radzili sobie z otwartymi złamaniami. Być może w ranę Tutanchamona wdała się gangrena i to ona zabiła dobrze odżywionego i zdrowego nastolatka. Chory jak Egipcjanin. Unoszący się wszędzie pustynny pył i jaskrawe słońce powodowały, że mieszkańcom Doliny Nilu doskwierały choroby oczu, zapalenie spojówek, jaglica i kurza ślepota. Utrapieniem były pasożyty, u ponad 40 proc. badanych mumii wykryto nieuleczalną wówczas bilharcjozę, którą powodowała żyjąca w wodzie przywra. Poza tym walczono z chorobami wenerycznymi, gruźlicą, pylicą, trychinozą (wywoływaną przez nicienie), marskością wątroby, chorobami układu krążenia oraz kamicą żółciową i nerkową. Wiele z przypadłości udawało się zdiagnozować, ale leczono tylko ich objawy. W medycznym Papirusie Ebersa (ok. 1550 r. p.n.e.) czytamy: „Jeśli badasz człowieka z powodu choroby jego serca, a czuje on ból w swoich rękach, w piersiach i w lewej stronie serca, to zagraża mu śmierć”. Dzisiejsi lekarze nie mają wątpliwości, że chodzi tu o ciężką przypadłość, jaką jest dusznica bolesna. Nieprawdą jest, że nowotwory to choroba cywilizacyjna, bo w przeszłości też chorowano na raka, tyle że nie był tak częstą przyczyną zgonów jak dziś. Pionierzy badań mumii odkryli na kilku szkieletach z V dynastii zmiany nowotworowe w kościach, mogące być pozostałościami mięsaka, a ostatnio zauważono szpiczaka mnogiego na kościach arystokraty pochowanego w Qubbet el-Hawa koło Asuanu. Z powodu usuwania wnętrzności z mumii i wysychania ich tkanek miękkich trudno jest dziś naukowcom znaleźć nowotwory, które je trawiły. Dzięki nowoczesnej diagnostyce kilka lat temu udało się jednak wykryć raka piersi u pochowanej 4200 lat temu (też w nekropoli w Qubbet el-Hawa) przedstawicielki królewskiego rodu z Elefantyny. Domy Życia. W początkach III tysiąclecia p.n.e., gdy Egipt wkroczył na arenę dziejów jako zjednoczone królestwo, funkcjonowała w nim już dobrze zorganizowana służba zdrowia i wszechstronnie wykształceni medycy, którzy dzielili się na trzy kategorie: sinu (lekarzy), uab (chirurgów i kapłanów bogini Sachmet) oraz sau (czarowników). Pierwszym znanym nam z imienia lekarzem był stomatolog Hezira, żyjący w czasach faraona Dżesera. Nauka medycyny trwała wiele lat. Adepci wstępowali na wydział medyczny w Per Anch (Domu Życia), który znajdował się przy większości świątyń egipskich. Były to ośrodki naukowe, gdzie uczono niezbędnych przyszłym kapłanom umiejętności – pisania, teologii, astronomii i medycyny. Domy Życia pełniły też rolę skryptoriów, w których tworzono i przepisywano teksty, w tym traktaty medyczne, dlatego też posiadały one olbrzymie archiwa i biblioteki. Autor Papirusu Medycznego Ebersa szczycił się nauką w Domu Życia w Iunu (greckie Heliopolis) oraz Sais. Faraonowie, nawet ci niepochodzący z Egiptu, przywiązywali wagę do utrzymywania tych instytucji. Ok. 500 r. p.n.e. pochodzący z Persji Dariusz I z XXVII dynastii kazał odnowić podupadły Dom Życia w Sais, dzięki czemu egipskie akademie medyczne zachowały prestiż aż po czasy rzymskie. Grecki lekarz Galen (II w. n.e.) pisał, że każdy medyk uważa za swój obowiązek odwiedziny w bibliotece Domu Życia w Memfis. Egipcjanie mogli posiąść większą wiedzę na temat anatomii dzięki wykonywanym przez wieki mumifikacjom, ale prawda jest taka, że nie miała ona na celu poznania wnętrza ludzkiego ciała, w dodatku zajmowali się nią ludzie z marginesu, wyszydzani i obrzucani kamieniami. Wykształceni kapłani-lekarze towarzyszyli im tylko jako lektorzy recytujący zaklęcia, mające ułatwić zmarłym drogę w zaświaty. Papirusy medyczne. Medycyna osiągnęła w Egipcie wysoki poziom głównie dzięki wnikliwej obserwacji pacjentów. Można się o tym przekonać, studiując teksty medyczne. Do dziś znanych jest kilkanaście papirusów, które były przekazywane kolejnym pokoleniom lekarzy. Najstarszy z nich – Papirus Turyński – pochodzi z czasów XI lub XII dynastii, najpóźniejszy – Papirus Brookliński – z III w. n.e. Zazwyczaj każdy z nich dotyczy jednej dziedziny medycyny, dlatego papirus z el-Lahun, traktujący o chorobach kobiet i płodności, zwany jest ginekologicznym, a najsłynniejszy, Papirus Smitha, opisujący metody leczenia urazów kości – chirurgicznym. Niektóre z tekstów zawierają wysoce racjonalne recepty i sposoby leczenia, inne mieszankę medycyny i magicznych zaklęć. Wynika z nich, że starożytni Egipcjanie mieli pojęcie o anatomii człowieka, ale dalecy byli od zrozumienia funkcji organów wewnętrznych. Ciało dzielili na 36 części, a każdą oddawali pod opiekę jakiemuś bogu, np. Izyda ochraniała wątrobę, a Neith żołądek. Mimo trafnej obserwacji, że uszkodzenie mózgu powoduje paraliż, nie uświadamiali sobie, że organ ten ma coś wspólnego z uczuciami, emocjami, procesem myślenia czy mową. Wierzyli, że źródłem życia i siedliskiem wszelakich myśli i uczuć są żołądek i serce. „W ciele są naczynia. Co do nich to: jeśli jakikolwiek lekarz sinu czy kapłan Sachmet uab, czy też czarodziej sau położy swe dłonie lub palce na głowie, na tyle głowy, na rękach, na miejscu, gdzie leży serce, na ramionach lub na jednym z ud, to zbada w ten sposób serce. Dzięki jego naczyniom, które są w każdym członku ciała, ono przemówi”. Ten wstęp do Papirusu Smitha dowodzi, że Egipcjanom udało się odkryć zależność między biciem serca a pulsem i wyciągnąć słuszny wniosek, że stan serca można określić na podstawie pulsu. Ale dalecy byli od odkrycia idei układu krwionośnego. Sądzili, że wszystkie płyny ciała: krew, mocz, pot, łzy po prostu krążą żyłami po ciele. Nauka i magia. Egipska medycyna była przedziwną mieszanką dwóch nurtów: medycyny empirycznej i magii. Najlepszym potwierdzeniem tej symbiozy jest Papirus Londyński. Zgodnie z jego zaleceniami, by wyleczyć chorego, należało nie tylko podać mu stosowne lekarstwo, lecz także przeprowadzić magiczne rytuały i wypowiedzieć zaklęcia. Egiptolodzy zauważyli, że magia pojawiła się w leczeniu dość późno – najstarsze teksty medyczne, jak Papirus Smitha, reprezentują bardziej empiryczny nurt. Można wręcz zaryzykować twierdzenie, że im późniejszy tekst, tym większa w nim domieszka magii, która pojawiała się zawsze tam, gdzie nie potrafiono zrozumieć natury dolegliwości. Choroby przypisywano działaniu złych mocy i wierzono, że demon, a niekiedy bóg, bierze w posiadanie ciało i umysł chorego. Demony były odpowiedzialne za epidemie, które nękały Egipt, jak np. tzw. zaraza roku. Egipcjanie zdali sobie sprawę, że przynosi ją morowe powietrze lub muchy, bo radzili dezynfekować i okadzać domostwa, a w celu wypędzenia złych duchów recytowali magiczne formuły i okrążali osady z laską wykonaną z magicznego drewna des. Częściowo dzięki magii w lekach egipskich pojawiły się takie składniki, jak krew, uryna czy odchody egzotycznych zwierząt – lwa, lamparta, ibisa, gazeli, których zdobycie nastręczało wiele trudności. Doliczono się ponad 90 egzotycznych substancji. Wiele na ich temat dowiedzieliśmy się z egipskich papirusów medycznych, choć nieznajomość nazw własnych sprawia, że niektóre składniki lekarstw trudno jest dziś rozszyfrować. Podejrzane wydawały się takie, jak jaskółcze odchody czy kolce jeża, ale najnowsze badania wykazują, że medycyna egipska i w tym przypadku była racjonalna, bo np. w ptasich odchodach jest dobroczynny kwas moczowy. Również opisana w papirusie z el-Lahun płukanka antykoncepcyjna z miodu, krokodylego łajna i mleka miała sens, bo obecność kwasu mlekowego działała plemnikobójczo. Wiele roślin i minerałów znanych Egipcjanom jest stosowanych do dziś, bo mają mniejsze lub większe działanie antyseptyczne i bakteriobójcze. Metoda prób i błędów. Według Jackie Campbell z Centre for Biomedical Egyptology Uniwersytetu w Manchesterze egipskie receptury mogły być bardzo skuteczne. Ustaliła ona, że 134 z 284 składników leków było pochodzenia roślinnego, 24 zwierzęcego, 28 mineralnego, i stwierdziła, że 62 proc. składników używanych przez Egipcjan stosuje się do dzisiaj. Sposoby przygotowania lekarstw w 67 proc. odpowiadają zaleceniom brytyjskiego kodeksu farmaceutycznego z 1973 r. (z wyjątkiem nieznanego Egipcjanom wymogu sterylności). Nad Nilem nie znano zastrzyków, ale stosowano maści, syropy, płukanki do ust, krople do oczu, tabletki, zasypki, lewatywy, okłady, środki do inhalacji, czopki doodbytnicze. Egipcjanie byli ekspertami zielarstwa. Świetnie wiedzieli, kiedy należy wzmocnić ekstrakt przez gotowanie lub go rozcieńczyć i jak doprowadzić do uwolnienia aktywnego składnika. Zdawali sobie sprawę, że przygotowanie niektórych leków wymaga dwóch etapów – najpierw moczenia w alkoholu (czyli winie), a potem w kwasie (occie lub kwaśnym mleku). Mikstury przechowywali w odpowiedniej temperaturze, konserwowali w alkoholu lub miodzie. Starożytni nie byli świadomi procesów chemicznych zachodzących podczas preparowania leków, precyzyjne techniki były efektem wieków doświadczeń prowadzonych metodą prób i błędów. Siła roślin. Wiele roślin używanych w medycynie nie rosło nad Nilem, dlatego organizowano ekspedycje, by je zdobyć. Jedną z nich był mak nasenny, który sprowadzano z Cypru. Jego nasiona i sok zawierają opium i morfinę, substancje do dziś stosowane w medycynie do uśmierzania bólu. By uciszyć płacz dziecka, w Papirusie Ebersa zalecano: „Nasiona sepen (maku nasennego) i odchody much zebrane ze ścian zmieszaj i podawaj przez cztery dni”. Z terenów dzisiejszego Libanu sprowadzano żywicę i olej jodły, które wykazują silne działanie antyseptyczne. Stosowano je do leczenia zainfekowanych ran: „Olej jodłowy zmieszaj z tłuszczem ibisa i pokruszonym grochem, połóż jak bandaż” (Papirus Ebersa). Z czasem Egipcjanie sami zaczęli uprawiać wiele egzotycznych roślin. Częstymi składnikami recept są stosowane do dziś rumianek, aloes, cebula, czosnek. I tak, by pozbyć się uporczywych obleńcó

