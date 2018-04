Agnieszka Krzemińska Jak starożytni Egipcjanie dbali o urodę? Ciało na piedestale Jak Egipcjanie dbali o młodzieńczy wygląd i urodę.

Metropolitan Museum of Art Trawertynowa łyżeczka z czerpakiem w formie antylopy i uchwytem w kształcie nagiej pływaczki, czasy XVIII dynastii. Esteci. Nad Nilem przywiązywano ogromną wagę do wyglądu zewnętrznego, czego dowodzą przedstawienia mężczyzn i kobiet o idealnych twarzach i proporcjach ciał. Najdoskonalsi byli bogowie, a zaraz po nich król, który uchodził za najpiękniejszego wśród śmiertelnych. W rzeczywistości władcy bywali niscy, grubi, łysi, miewali duże nosy, popsute zęby, a ich ciała toczyły różne choroby, więc dworzanie robili wszystko, by ukryć niedoskonałości i sprawić, by król prezentował się jak najlepiej.

Ideał urody. W Egipcie przez 3 tys. lat wzorzec piękna się nie zmieniał, a jego ucieleśnieniem jest maska grobowa Tutanchamona i popiersie Nefertiti. Jednak w ramach konwencji dochodziło do pewnych wariacji, które dziś umożliwiają egiptologom określenie wieku danego zabytku. Pewna sztywność wizerunków wynika stąd, że Egipcjanie pokazywali ideał, wierząc, że poprzez utrwalenie stanie się on faktem. Dzięki temu wiadomo, że cenili u mężczyzn szczupłe i barczyste ciała, a u kobiet smukłą sylwetkę (nieliczne rzeźby otyłych mężczyzn podkreślają ich pozycję i zamożność). Twarze są bez zarostu (naturalna broda świadczy o niskim statusie), o regularnych rysach, prostych nosach, pełnych ustach i dużych oczach podkreślonych tuszem. Higiena. Zamożni Egipcjanie byli czyściochami. Pierwszym zabiegiem higienicznym było obrzezanie chłopców (przedstawione na ścianie jednego z grobowców). Dorośli kilka razy dziennie myli się, golarze zajmowali się usuwaniem zbędnego owłosienia, fryzjerzy – strzyżeniem, a manikiurzyści – paznokciami. Ekstremalnym przykładem było depilowanie całego ciała przez kapłanów w celu zachowania czystości rytualnej. Mimo to Egipcjanom nie udało się wygrać z pasożytami – w ich włosach pełno było wszy, a w ciałach glist i owsików. Podobnie z higieną jamy ustnej – co z tego, że codziennie płukano usta sodą oczyszczoną i znano mikstury na halitozę (nieprzyjemny zapach z ust), skoro nie szczotkowano zębów, które psuły się na potęgę. Kosmetyka. Starożytny Egipt to kolebka kosmetologii. Jedne z najstarszych zabytków związanych z cywilizacją egipską to palety do rozcierania barwników (ochry, malachitu czy hematytu), którymi malowano ciała. Gorący i suchy klimat sprawiał, że skóra wysychała, więc nacierano ją tłuszczami i olejami. Już 5 tys. lat temu robiono pierwsze wieloskładnikowe kosmetyki, które szybko stały się towarem eksportowym i symbolem luksusu w kraju faraonów. Nad Nilem można było znaleźć większość roślin i minerałów potrzebnych do ich wytwarzania, ale kadzidło i mirrę sprowadzano z krainy Punt, a żywice z Libanu. To władcy organizowali wyprawy po nie, nadzorowali produkcję maści i pachnideł oraz wysyłali je za granicę. W składzie kosmetyków egipskich było wiele dobroczynnych składników, jak lanolina, tymianek, nasiona owoców, rumianek, szałwia, cyprys, cedr, mirt i aromaty kwiatowe, ale też trująca biel ołowiowa, która służyła głównie do rozjaśniania twarzy. Przez wieki blada cera uważana była za ideał kobiecego piękna, dlatego Egipcjanki przedstawiano w sztuce z jaśniejszą karnacją niż mężczyzn. Makijaż. Ciemna kreska wokół oka to znak rozpoznawczy starożytnej Egipcjanki. W grobach kobiet archeolodzy natrafiali na podłużne pojemniki na tusz do malowania oczu (kohl) wraz z rysikami, którymi go nakładano. Nie był to zabieg tylko estetyczny, gdyż tusz jako rodzaj maści chronił przed kurzem i słońcem, a znajdujące się w nim związki ołowiu zabijały gromadzące się w kącikach oczu bakterie. Dzięki badaniom laboratoryjnym wiadomo, że w składzie tuszu poza galenitem (związkiem ołowiu) i malachitem (związkiem miedzi) znajdowały się również antymon, bitum, karbonaty i tlenki magnezu. Najnowsze badania tuszu sprzed 4 tys. lat wykazały też obecność rzadkich minerałów fosgenitu i laurionitu, które musiano uzyskać sztucznie, co dowodzi istnienia wyższej technologii. Z pojedynczych znalezisk można wnioskować, że Egipcjanki znały pomadki z tłuszczu, żywicy gumowej i ochry; sypki róż do policzków z ochry i tlenków żelaza oraz peeling z tłuszczu i kredy. Kobiety używały też henny do farbowania włosów i jako lakieru do paznokci. Niektóre nosiły też tatuaże figuralne (np. przedstawiające boga rozkoszy zmysłowych Besa). Długo panowało przekonanie, że nosiły je głównie kobiety, które zarabiały ciałem – tancerki, śpiewaczki, prostytutki, ale z najnowszych badań wynika, że miały je też szanowane kapłanki, więc niewykluczone, że mogły służyć nie tylko jako ozdoby, ale miały też funkcję amuletów. Ponoć specjalistką od kosmetyki, pielęgnacji urody i makijażu była sama Kleopatra. Paweł z Eginy, lekarz z VII w., w dziele „Zakręcanie i farbowanie włosów” cytuje wiele jej recept, choć jest prawdopodobne, że ze względu na legendę zostały jej przypisane. Pachnidła. Egipcjanie uwielbiali piękne zapachy, a o tym, jak były one ważne, świadczy obecność s

