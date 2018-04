Teodozja Rzeuska Kuchnia pod piramidami „Niechaj ofiarują tysiąc bochenków chleba, sto dzbanów piwa, jednego byka” Co jadali starożytni Egipcjanie.

BEW Scena uczty zachowana na malowidle w grobowcu Nebimena, czasy Nowego Państwa. Kuchnia regionalna. Kuchnia starożytnych ulegała wpływom, przyjmowała nowinki z zagranicy, a stare zwyczaje zarzucała. Trudno oczekiwać, by mieszkańcy Egiptu z czasów Chufu (Cheopsa) jadali to samo co ludzie w czasach królowej Kleopatry VII ponad 2 tys. lat później. Poza tym, ponieważ Egipt od początku był związkiem dwóch krain, zapewne istniała odrębna, regionalna tradycja kulinarna ukształtowana przez położenie geograficzne każdej z nich. Nic tak nie definiuje zwyczajów żywieniowych, jak środowisko naturalne: klimat, dostęp do wody, ilość i jakość ziem uprawnych oraz słońce.

Górny Egipt to rejon otoczony wzgórzami, gdzie ziemie uprawne położone po obu brzegach Nilu kurczą się wraz z biegiem rzeki i tuż przy pierwszej katarakcie w okolicach Asuanu mierzą zaledwie kilkadziesiąt metrów. Dalej, na wschód i zachód, rozciągają się pustynie. Południe to kraina pasterzy, gdzie łatwiej było hodować zwierzęta lub na nie polować, niż uprawiać niewielkie poletka. Dieta mieszkańców południa była więc zdecydowanie bardziej mięsna niż ich pobratymców z północy. Stopniowe ocieplenie klimatu doprowadziło do zmiany terenów otaczających Dolinę Nilu z sawanny w pustynię, a w rezultacie zniknęły żyjące tam dzikie zwierzęta łowne, np. gazele, oryksy i lwy. Stale zmniejszały się tereny uprawne, ponieważ rosnąca populacja mieszkańców potrzebowała miejsca pod zabudowę. Coraz liczniejsze kontakty z sąsiednimi krainami, zwłaszcza od czasów II Okresu Przejściowego, umożliwiały sprowadzanie nieznanych roślin uprawnych. Menu dla żywych i zmarłych. Niestety, nie zachowały się do naszych czasów papirusy z przepisami kulinarnymi, jeśli w ogóle takowe istniały. Wiedzę o tym, co i jak spożywali mieszkańcy Egiptu, czerpiemy z kilku źródeł. Najważniejszym są grobowce, gdzie wraz ze zmarłym składano dla niego dary, których zasadniczą częścią były zapasy żywności. Nie powinno nas to dziwić, gdyż zmarli zgodnie z wierzeniami wiedli w zaświatach żywot podobny do ziemskiego – potrzebowali więc tego samego co za życia. Na bogato dekorowanych ścianach grobowców przedstawiano suto zastawione stoły ofiarne, malowano zmarłych biesiadujących i uczestniczących w bankietach. Uwieczniano również specjalne listy tego, co zmarli powinni zabrać w ostatnią podróż, by ich pośmiertna egzystencja była szczęśliwa. Innym źródłem wiedzy są papirusy z listami wypłat dla robotników – podają one wysokość i sposób wynagrodzenia, to jest rodzaje i ilość żywności, jaką otrzymywali w ramach zapłaty za pracę. Warto też wspomnieć o stosunkowo młodych dyscyplinach, archeobotanice i archeozoologii, które badają szczątki roślinne i kości zwierzęce znajdowane na stanowiskach archeologicznych, m.in. w nielicznych zachowanych do dziś osadach starożytnych: na wyspie Elefantynie, w Tebach, Amarnie, Buto, Tell el-Farcha, Tell el-Daba czy też w Omari. Wyniki ich badań nie raz już zweryfikowały dotychczasową wiedzę. Chleb. Podstawowymi produktami żywnościowymi, które od początków cywilizacji aż po jej kres spożywali wszyscy Egipcjanie, od faraona po niewolnika, były chleb i piwo. To one zapewniały odpowiednią dawkę kalorii i węglowodanów. Nie ulega wątpliwości, że Egipcjanie byli smakoszami chleba. Egiptolodzy doliczyli się ok. 70 różnych jego rodzajów. Chleby różniły się kształtem (bochenki okrągłe, podłużne, trójkątne, grube i cienkie jak współczesna pita), smakiem (chleb biały i ciemny, razowy, słodki i słony, na zakwasie lub bez niego) oraz sposobem pieczenia. Chleb przygotowywano najczęściej z pszenicy płaskurki, rzadziej z pszenicy samopszy. Do mąki dodawano niekiedy miód, daktyle lub migdały ziemne, których egipska nazwa to owoce uah. Najpopularniejsze chleby z czasów Starego Państwa to bedża i aperet. Pierwszy z nich był wypiekany w formach przypominających współczesne doniczki na kwiaty. Formy układano w stos nad ogniskiem i rozgrzewano do czerwoności. Do tak przygotowanego naczynia wlewano płynne ciasto i przykrywano identycznym naczyniem. Ciepło rozgrzanej formy wypiekało chleb, który wyciągano, rozbijając naczynie. Taki chleb miał najprawdopodobniej konsystencję gumowatą przypominającą zakalec. Aperet przygotowywano w podobny sposób, z tą różnicą, że formy do wypieku przypominały okrągłe tace o pionowych ściankach. Oba te rodzaje chlebów spożywali w olbrzymich ilościach robotnicy zatrudnieni przy budowie piramid w Gizie, o czym świadczą tony tego typu naczyń znajdowane w osadzie robotników obok piramid. W okresie Nowego Państwa popularny stał się chleb, którego tradycja pieczenia przetrwała do dziś w Górnym Egipcie. To słynny szamsi – chleb słoneczny. Jego współczesna, arabska nazwa pochodzi stąd, że ciasto rośnie na specjalnych tacach wystawionych na słońce. Sposób pieczenia, kształt tacek, a przede wszystkim sam chleb nie zmieniły się od ponad 3 tys. lat. Piwo. Jeśli przyjmiemy, że Egipcjanie byli smakoszami chleba, to w przypadku piwa, które nazywało się po egipsku heneket, należy założyć, iż był to napój narodowy. Archeologom udało się prześledzić, jak doszło do wynalezienia tego trunku. U zarania dziejów Egiptu wykiełkowane ziarna jęczmienia (wyjątkowo pszenicy) prażono, gotowano i spożywano w postaci papki. Później do tak przygotowanej papki dodawano daktyle i mąkę pszeniczną. Stąd droga do zaczynu, a w konsekwencji i piwa, była już prosta. Napój ten jednak w niczym nie przypominał współczesnego piwa, był bardzo gęsty, można by go nazwać zupą piwną lub owsianką piwną. Również zawartość alkoholu (ok. 1 proc.) była znacznie niższa niż we współczesnym piwie, z powodzeniem można je sklasyfikować jako bezalkoholowe, za to bogate w węglowodany, proteiny i wszelkie minerały. Tradycja produkcji tego typu napojów z różnych zbóż nadal jest żywa w Turcji, krajach Kaukazu i na Bałkanach, gdzie nazywany jest boza. W Egipcie produkuje się je zgodnie ze starożytną recepturą wyłącznie z jęczmienia. Takie piwo mogli spożywać wszyscy, nawet małe dzieci. Co więcej, napitek ten znalazł zastosowanie również w medycynie (art. s. 104), rozpuszczano w nim bowiem wszelkiego rodzaju środki lecznicze. Najlepsze do tego było słodkie piwo heneket nedżem, specjalny gatunek, któremu łagodnego, słodkawego smaku nadawały strąki chleba świętojańskiego, do dziś chętnie spożywane w Egipcie. Posiłki. Codzienną dietę uzupełniano warzywami: cebulą, czosnkiem, kapustą, sałatą, przypominającą nieco dobrze nam znaną kapustę pekińską, selerem, dynią, ogórkami oraz owocami: daktylami, winogronami, figami, granatami i melonami. Posiłki najczęściej gotowano, duszono lub opiekano nad ogniem. Niezwykle rzadko potrawy smażono, znano wprawdzie oleje roślinne – sezamowy, moringowy lub rycynowy – lecz służyły one głównie do oświetlania, nie zaś do konsumpcji. Do smażenia prawdopodobnie służyło masło klarowane, do dziś popularne w tym regionie. Z przypraw stosowano kminek, kolendrę, koperek, tymianek i majeranek; sól była znana, ale kosztowna. Jak zapisano w „Opowiadaniach o cudownych zdarzeniach”: „Niechaj ofiarują tysiąc bochenków chleba, sto dzbanów piwa, jednego byka i kadzidła dwie garści dla Jego Królewskiej Mości króla Górnego Egiptu i króla Dolnego Egiptu” (tłum. Tadeusz Andrzejewski). Wino. O ile piwo było dla Egipcjan trunkiem dnia powszedniego, popularnym i dostępnym dla każdego, o tyle na wino (irep), napój luksusowy, mogli sobie pozwolić bogaci. Trunek ten był początkowo towarem drogim i rzadkim, bo importowanym. W Okresie Predynastycznym sprowadzano go z terenów współczesnej Syrii i Palestyny. Najlepszym dowodem świadczącym o jego niezwykłej randze może być znalezisko z grobowca króla Semercheta z Okresu Wczesnodynastycznego w Abydos, gdzie archeolodzy odkopali liczne importowane naczynia na tej napój. Egipcjanie musieli zakosztować w winie, bo szybko nauczyli się uprawiać winną latorośl, początkowo w Delcie, później również w oazach. Owoce (długo znano wyłącznie ciemne winogrona) gnieciono w olbrzymich kadziach, gdzie prawdopodobnie przechodziły wstępną fermentację. Następnie miazgę wkładano do olbrzymich worków, wyciskano młode wino i przelewano je do wielkich glinianych amfor, w których zachodziła właściwa fermentacja. By odprowadzić powstały dwutlenek węgla, w glinianych kapslach, którymi zamykano dzbany, robiono dziurki. Od czasów Nowego Państwa na amforach do wina zaczęto umieszczać inskrypcje hieratyczne (odpowiednik współczesnej etykiety na butelce), które informowały o rodzaju, pochodzeniu i roczniku wina. Najobfitszą piwniczkę z winem białym miał faraon Tutanchamon, w którego grobowcu znaleziono aż 26 dzbanów z najlepszej jakości napitkiem. Mimo produkcji lokalnej, już na dużą skalę, trunek ten nadal importowano. W czasach helleńsko-rzymskich licznie sprowadzano wina z wysp greckich (Samos, Rodos, Chios, Kreta), Afryki Północnej (Cyrenajka), Italii i Hiszpanii oraz Azji Mniejszej. Mięso. Istotnym źród

