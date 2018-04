Barbara Tkaczow Ptolemejski przewrót w naukach „Nie ma królewskiej drogi do poznania geometrii” Macedońscy Ptolemeusze ściągnęli do Egiptu uczonych, z których prac korzystamy do dziś.

BEW Euklides z Aleksandrii na rycinie francuskiej z XVI w. Biblioteka i Muzejon. Założyciel dynastii, która przez trzy stulecia władała Egiptem, Ptolemajos, syn Lagosa (Ptolemeusz I Soter), w poczet dokonań – obok sprawnej organizacji królestwa i rozbudowy nowej stolicy, Aleksandrii – może zaliczyć także ufundowanie dwóch instytucji, które rozsławiły go jako mecenasa. Pierwsza z nich to Biblioteka z czasem nazwana Wielką. Gromadziła szybko rozrastający się księgozbiór (lub raczej zwojozbiór) nie tylko dzieł literackich, filologicznych, filozoficznych i historycznych, lecz także prac traktujących o matematyce, fizyce, astronomii, geografii, naukach przyrodniczych i medycynie.

Z łaski faraona mieli zapewnione utrzymanie: w Muzejonie oprócz sal wykładowych i pracowni była także stołówka, gdzie spożywali posiłki. Niewykluczone, że Muzejon zawierał także kwatery dla stałych członków i pokoje gościnne dla przyjezdnych. Do dyspozycji uczonych były obserwatoria astronomiczne i pracownie, m.in. dla medyków prowadzących badania anatomiczne. Poza rodowitymi aleksandryjczykami Ptolemeusze starali się ściągać do Muzejonu uczonych z całego świata. Niektórzy z gości zostawali w Aleksandrii na stałe, inni powracali do rodzinnych miast, ale pozostawali w kontakcie z kolegami z Biblioteki i Muzejonu. Byli i tacy, co nie dali się skusić hojnym ofertom – tym w życiorysie oprócz dokonań dopisywano, że władca starał się ich pozyskać dla Aleksandrii, co podkreślało ich rangę. Nie znamy dokładnie systemu, dzięki któremu Ptolemeusze finansowali Bibliotekę i Muzejon. Nie wiemy, jakie środki ze skarbca na to przeznaczali. Opisujący obie instytucje autorzy antyczni czasami podają tylko – zazwyczaj imponującą – wysokość kwot, jakie władca wykładał na zakup do Biblioteki tego czy innego zwoju. Biblioteka i Muzejon przeżyły swego założyciela i całą dynastię, działając aż po schyłek starożytności. Dni największego rozkwitu i chwały obu instytucji to panowanie trzech pierwszych Ptolemeuszy. Załamanie przyszło za panowania Ptolemeusza VIII Fyskona. Ten, rozeźlony na uczonych, którzy poparli w walce o tron jego siostrę Kleopatrę II, wygnał ich z Egiptu. Kierownikiem Biblioteki mianował swojego oficera, na czele Muzejonu też zapewne postawił zaufanego człowieka, niekoniecznie intelektualistę. Ta czystka poważnie naruszyła prestiż obu instytucji. Sławni uczeni. Wśród uczonych sponsorowanych przez ptolemejskich faraonów są imiona największych umysłów epoki hellenistycznej. Oto najważniejsi z nich, związani z Biblioteką i Muzejonem. • Arystarch z Samos (ok. 310–230 p.n.e.) – astronom i matematyk osiadły w Aleksandrii; jako pierwszy odkrył, że to nie Słońce obraca się wokół Ziemi, lecz Ziemia wokół Słońca i wokół swej osi. Z tego też powodu kolega filozof, niejaki Kleanthes, oskarżył go o bezbożność. • Konon z Samos (II w. p.n.e.) – również astronom i matematyk, przyjaciel Archimedesa. Był nadwornym astronomem Ptolemeusza III, a w historii zapisał się odkryciem, które pokazuje, że był zarówno świetnym astronomem, jak i zręcznym dworakiem. Gdy wypatrzył na nieboskłonie nowy gwiazdozbiór, nazwał go Warkoczem Bereniki. Rzeczony warkocz królowa złożyła w świątyni jako wotum za pomyślny powrót męża z wyprawy wojennej, ale tajemniczo z tej świątyni zniknął. • Euklides z Aleksandrii (III w. p.n.e.) – wprawdzie edukację rozpoczął w ateńskiej Akademii, ale później wrócił do Aleksandrii i tam powstało jego dzieło „Elementy geometrii”, przez stulecia obowiązkowy podręcznik geometrii. Podobno gdy Ptolemeusz I zaprosił go na wieczerzę i w jej trakcie zapytał, jakim sposobem można najszybciej poznać zasady i prawidła nauk matematycznych, Euklides odpowiedział: „Nie ma królewskiej drogi do poznania geometrii”. Dobitnie, acz elegancko dał władcy do zrozumienia, że nie ma drogi na skróty dla uprzywilejowanego ucznia, jakim jest król, aby zgłębić wszystkie tajemnice nauki. • Eratostenes z Cyreny (ok. 276–196 p.n.e. lub 284–202 p.n.e.) – sam zwał siebie filologiem, czyli miłośnikiem wiedzy. Z nadania Ptolemeusza III był kierownikiem Biblioteki, przez jakiś czas stał na czele Muzejonu, pełnił także ważną funkcję opiekuna i nauczyciela królewskiego syna (przyszłego Ptolemeusza IV). Uważany jest za twórcę geografii. Obliczył (prawie dokładnie) obwód Ziemi, stworzył sieć południków i równoleżników, mapę zamieszkanego świata i jako pierwszy wydedukował, że płynąc na zachód od Słupów Heraklesa, można dotrzeć do Indii. Jego główne dzieło to „Geografumene” zawierające podstawy geografii. • Archimedes z Syrakuz (287–212 p.n.e.) – choć jego ojczyzną były sycylijskie Syrakuzy, miał ścisłe związki z Aleksandrią, gdzie odbył studia i gdzie wydano jego dzieła. Po powrocie do ojczyzny prowadził ożywioną korespondencję z kolegami z Muzejonu i Biblioteki. Jego dokonania w zakresie matematyki i fizyki są powszechnie znane, ale zajmował się też astronomią i mechaniką (choć uważał, że stosowanie w praktyce odkryć w zakresie mechaniki jest poniżej godności prawdziwego uczonego). Sławni wynalazcy. Mimo tej niechęci do stosowania zasad fizyki i matematyki w praktyce, właśnie w Aleksandrii działali sławni wynalazcy. Większość ich pomysłów na tyle wyprzedzała czasy, że nie znalazła zastosowania w praktyce, a jeśli już, to tylko w konstruowaniu gadżetów służących rozrywce lub ozdobie. • Ktesibios z Aleksandrii (II poł. III w. p.n.e.) – wynalazł podobno działo wyrzucające pociski za pomocą sprężonego powietrza. Zbudował też ponoć przyrząd do wchodzenia na mury bez drabin. Budował wymyślne fontanny, zegary wodne i automaty. • Filon z Bizancjum (początek II w. p.n.e.) – uczeń Ktesibiosa, dzielił swój czas i talenty między Aleksandrię i Rodos. Dociekania nad praktycznym zastosowaniem reguł fizyki i matematyki opisał w zachowanym częściowo dziele „O mechanice”, lecz bardziej znany jest jako autor pierwszej listy siedmiu cudów świata (na której jednak nie umieścił aleksandryjskiej latarni morskiej). • Heron z Aleksandrii – jako że daty jego życia są mocno niepewne (150–100 p.n.e. albo I w. n.e.), można założyć, że przynajmniej wywodził się – jak byśmy dziś powiedzieli – ze stajni Ktesibiosa. Wskazują na to zresztą jego wynalazki rozwijające pomysły mistrza. W dziele „Pneumatyka” opisał 78 różnych przyrządów wprawianych w ruch działaniem sprężonego powietrza, zaś w „Zwierciadłach” dał wykład zasad rządzących odbiciem światła. Wśród jego wynalazków znajdował się m.in. prototyp turbiny parowej (bania Herona) i przyrząd wskazujący długość drogi przebytej przez jadący wóz (hodometr, czyli drogomierz). Wynalazki Herona nie znalazły zastosowania w praktyce; po prostu pojawiły się za wcześnie. Jego inne pomysły – śpiewające fontanny czy tańczące figurki – mogły (jeśli przyjmiemy wcześniejsze daty jego życia) ozdabiać pałace i ogrody Dzielnicy Królewskiej w Aleksandrii. Lekarze. Wielką sławą cieszyli się pracujący w Muzejonie lekarze. W początkach III w. p.n.e. działali dwaj wybitni teoretycy i praktycy w dziedzinie medycyny: Herofilos z Chalcedonu i Erasistratos z Keos (związek tego ostatniego z Aleksandrią nie jest pewny, wiadomo tylko, że konkurował z Herofilosem). Herofilos zamieszkał w Aleksandrii i pracował w Muzejonie. Prowadził badania nad ludzką anatomią, przeprowadzając sekcje zwłok, a nawet – o czym ze zgrozą pisano wieki później – wiwisekcje na skazańcach, za pozwoleniem Ptolemeusza I, który dbał także, by Herofilosowi nie zabrakło materiału do badań. Zapewne dzięki tym makabrycznym badaniom odkrył i jako pierwszy opisał system nerwowy człowieka. Prowadził także badania nad budową i funkcjonowaniem oka. Wyprawy naukowe. Do rozwoju geografii, a także nauk przyrodniczych przyczyniły się organizowane przez Ptolemeuszy wyprawy na nieznane lądy i morza. Za Pto

