Bartosz Nowacki Uczniowie Kazimierza Michałowskiego Uczniowie Michałowskiego Polscy archeolodzy rekonstruują dzieje Egiptu faraońskiego od ponad 80 lat.

Narodowe Archiwum Cyfrowe Kazimierz Michałowski podczas przygotowywania zabytków z Edfu do wystawy w Muzeum Narodowym w Warszawie, 1937 r. Pionierem i założycielem tzw. polskiej szkoły archeologii śródziemnomorskiej był prof. Kazimierz Michałowski. To on rozpoczął badania na najważniejszych stanowiskach, dokonał wielu istotnych dla nauki odkryć i wychował uczniów, którzy kontynuowali rozpoczęte przez niego prace. W uznaniu jego zasług Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego nadano jego imię. Oto krótki przegląd polskich wykopalisk na stanowiskach faraońskich (do końca Okresu Ptolemejskiego). Edfu (1937–1939), kierownictwo: Bernard Bruyère, zastępca: Kazimierz Michałowski.

Archeolodzy prowadzili wykopaliska w centrum i na południowo-zachodnim zboczu komu (sztucznego wzgórza), przebadali ruiny miasta z okresu grecko-rzymskiego i koptyjsko-bizantyjskiego, w których znaleźli bogaty zbiór greckich i koptyjskich papirusów i ostrakonów, dokumenty administracyjne oraz handlowe. Wiele z nich trafiło do Muzeum Narodowego w Warszawie. Na południowo-zachodnim i zachodnim zboczu komu archeolodzy badali nekropolę z czasów Starego i Średniego Państwa, na której odkryli m.in. wyrzeźbione z piaskowca ślepe wrota, ukazujące symboliczne przejście z zaświatów do świata doczesnego, stele ofiarne, zastawę grobową, w tym piękne naczynia z alabastru egipskiego (trawertynu), miedziane i ceramiczne. Tell Atrib (1957–1999), kierownictwo: Kazimierz Michałowski, Barbara Ruszczyc, Karol Myśliwiec, Hanna Szymańska. Odkryto m.in. pozostałości świątyń z czasów XXV i XXVI dynastii, zespół łaźni z czasów Ptolemeusza VI, zabudowę mieszkalną i rozległy kompleks warsztatów rzemieślniczych datowanych od IV w. p.n.e. do I w. n.e. Olbrzymie znaczenie miało zadokumentowanie niezakłóconego układu warstw z Okresu Ptolemejskiego i bogaty zbiór zabytków ruchomych, m.in. monet, ceramiki i licznych terakot. W archeologii Egiptu to bardzo rzadkie, zwłaszcza na stanowiskach w Delcie. Dzięki temu stało się możliwe precyzyjne datowanie zabytków z innych stanowisk. Aleksandria (od 1960 r.), kierownictwo: Kazimierz Michałowski, Wojciech Kołątaj, Mieczysław Rodziewicz, Zsolt Kiss, Grzegorz Majcherek. Najciekawsze odkrycia to odkopanie jedynego na świecie późnorzymskiego kompleksu uniwersyteckiego z salami wykładowymi i aulą, będącą przebudowanym teatrem z okresu grecko-rzymskiego, odsłonięcie łaźni rzymskich, znalezienie marmurowej głowy Aleksandra Wielkiego. Ponadto odkopano fragment dzielnicy mieszkalnej z okresu grecko-rzymskiego, obejmujący m.in. willę ze wspaniałymi mozaikami oraz zabudowę z okresu późnorzymskiego, składającą się z ciasno stłoczonych warsztatów i sklepów. Równolegle do wykopalisk trwają prace konserwatorsko-rekonstrukcyjne. Deir el-Bahari (od 1961 r.), kierownicy m.in.: Kazimierz Michałowski, Jadwiga Lipińska, Zbigniew Wysocki, Franciszek Pawlicki, Janusz Karkowski, Zbigniew Szafrański. To misja archeologiczno-konserwatorska prowadząca badania w świątyni kultu grobowego Hatszepsut. Największą sensacją było odkrycie w pierwszym sezonie badań w usypisku skalnym powyżej kaplicy Hathor świątyni Thotmesa III. W jej ruinach znaleziono m.in. posąg tego władcy i wiele fragmentów pokrytych barwną polichromią reliefów dekorujących ściany świątyni. Podczas odbywających się co roku misji w świątyni Hatszepsut prowadzone są studia nad jej historią, dekoracją i architekturą oraz projekty badawcze, których celem jest przede wszystkim odtworzenie pierwotnego wyglądu tej tarasowej budowli. W misjach biorą udział także konserwatorzy, architekci i inżynierowie zajmujący się stopniową rekonstrukcją świątyni Hatszepsut, dzięki czemu stało się możliwe udostępnienie zwiedzającym kolejnych jej części. Nabta Playa (od 1973 r.), kierownictwo: Fred Wendorf, Romuald Schild. Polsko-amerykańska Zjednoczona Ekspedycja Prehistoryczna, działająca w rejonie wyschniętego jeziora Nabta Playa w południowo-zachodnim Egipcie, znalazła setki stanowisk archeologicznych z różnych epok. Najważniejsze jest jednak odkrycie największego w Afryce centrum osadnictwa neolitycznego (10 000–3500 p.n.e.) oraz olbrzymiego okręgu kultowego z późnego i schyłkowego neolitu (7000–3500 p.n.e.), nazywanego afrykańskim Stonehenge. Okręg ten składa się z licznych kamiennych kopców, kurhanów, miejsc ofiarnych oraz utworzonego z niewielkich głazów kręgu o średnicy ok. 5 m, który był swego rodzaju najstarszym na świecie kalendarzem słonecznym (ok. 5500–4500 p.n.e.). Archeolodzy znaleźli tu także wzniesione w schyłkowym neolicie (4500–3500 p.n.e.) pola kamiennych stel megalitycznych oraz szeregi kilkutonowych megalitów z piaskowca ustawione w kierunku najjaśniejszych gwiazd – jeden w stronę Wielkiej Niedźwiedzicy, drugi – Oriona. Według badaczy można przypuszczać, że to tu rodziła się najwcześniejsza religia starożytnego Egiptu. Mieszkający tu pasterze najprawdopodobniej ok. 3500 r. p.n.e. przenieśli się do Doliny Nilu. Marina el-Alamein (od 1987), kierownictwo: Wiktor Daszewski. Badania inwentaryzacyjne objęły

