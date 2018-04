Bartosz Nowacki Grobowiec Tutanchamona – niebezpieczne odkrycie Mit klątwy Odkrycie grobowca Tutanchamona.

Widzę cudowne rzeczy! Howard Carter, kierujący poszukiwaniami grobowca Tutanchamona w Dolinie Królów, przez pięć sezonów badań poruszył tam niemal każdy kamień, jednak niczego nie znalazł. Jego przyjaciel, archeolog amator i sponsor wykopalisk George Herbert, lord Carnarvon, stracił już nadzieję i latem 1922 r. chciał zrezygnować. Carter przekonał go do sfinansowania jeszcze jednej kampanii. Celem było ostatnie nieprzebadane miejsce, bezpośrednio przed wejściem do grobowca Ramzesa VI, gdzie znajdowały się resztki zbudowanych 3 tys. lat wcześniej chat rzemieślników. 1 listopada 1922 r. robotnicy zaczęli usuwać ruiny chat i wybierać rumosz skalny. Już 4 listopada natrafili na wykute w skale, prowadzące w dół stopnie. W obecności Cartera odsłonięto zamurowane wrota, z widocznymi śladami włamania, powtórnego zamurowania i opieczętowania z czasów XVIII dynastii. Carter polecił zasypać schody i wysłał Carnarvonowi telegram z wieścią o odkryciu. Uznał, że byłoby nie fair, gdyby nie poczekał na finansującego i prowadzącego wraz z nim badania przyjaciela. Carnarvon zjawił się w Luksorze z córką, lady Evelyn Herbert, 23 listopada. Następnego dnia ponownie odsłonięto schody i wrota. 25 listopada otwarto wejście i oczyszczono z gruzu prowadzący do grobu korytarz. Na jego końcu znajdowało się kolejne zamurowane wejście z odciskami pieczęci. W lewym górnym rogu widać było ciemniejszą plamę, wskazującą miejsce, w którym włamali się starożytni złodzieje. Carter wybił w tym miejscu mały otwór w ścianie, przez który zajrzał do środka. Gdy jego oczy przywykły do mroku, oniemiał, widząc lśniące złotem skrzynie, meble, posągi, rydwany, wazy. Gdy spytano go, co widzi, odparł: „Cudowne rzeczy!”. Nieetyczne zachowanie? Carter i Carnarvon odkryli pierwszy niemal nienaruszony grobowiec faraona – i to ze złotej epoki. Oficjalne, publiczne otwarcie grobu miało nastąpić 29 listopada. Nocą 28 listopada Carter, Carnarvon, lady Evelyn i zaufany współpracownik Arthur Callender weszli do grobowca. Wiedzieli, że opróżnianie przedsionka z zabytków potrwa tygodnie, a ich męczyło pytanie – czy mumia króla była w środku? Carter domyślił się, gdzie powinna się znajdować komora grobowa i wybił w ścianie niewielki otwór. On, Carnarvon i lady Evelyn wczołgali się do środka. Zobaczyli wypełniającą pomieszczenie pozłacaną kaplicę, po rozchyleniu jej drzwi ujrzeli drugą, zaryglowaną i opieczętowaną. Zyskali pewność, że Tutanchamon spoczywa w środku. Gdy później informacja o tej wizycie wyszła na jaw, zarzucano Carterowi, że zachował się nieetycznie. Nie ma jednak dowodów, by ktokolwiek podczas tej wizyty zabrał coś z grobu. Wieści o odkryciu trafiły na pierwsze strony gazet na całym świecie. Opróżnianie i dokumentacja przedsionka zajęły niemal 3 miesiące. Komorę grobową oficjalnie otwarto 16 lutego 1923 r. Z niej dostano się do skarbca. Znaleziono w nim m.in. złoconą skrzynię, skrywającą cztery małe złote sarkofagi z wnętrznościami króla. Tu też było widać ślady rabusiów, ale większość przedmiotów pozostała na swoim miejscu. Podejrzane zgony. Dla lorda Carnarvona były to chwile triumfu, ale w połowie marca dostał infekcji i trzy

