Co to jest egiptomania? „Polska w uroczystych szatach przodków swoich Faraonów" Zaskakujące przejawy egiptomanii.

Wellcome Library Egyptian Hall przy Piccadilly Circus w Londynie, akwatinta z XIX w. Estetyczny ornament. Egiptomania brzmi niepoważnie, ale od wielu lat jest poważnie badanym zjawiskiem, nazywanym także faraonizmem, Egyptian Revival (egipskim odrodzeniem) czy Nile Style (stylem znad Nilu). Zrodziła się z fascynacji dziedzictwem starożytnego Egiptu. Jest – w uproszczeniu – zapożyczaniem rozmaitych elementów staroegipskich i nadawaniem im nowych znaczeń, wpisywaniem w nowe konteksty, zazwyczaj w oderwaniu od naukowej wiedzy o tej cywilizacji. Odnosi się praktycznie do wszystkich obszarów nowożytnej kultury materialnej i duchowej – najbardziej spektakularnie objawiła się jednak w architekturze, sztukach plastycznych i rzemiośle artystycznym, a współcześnie – w popkulturze.

W synkretycznej sztuce hellenistycznej zaczęto posługiwać się rozwiązaniami charakterystycznymi dla tradycyjnego, egipskiego kanonu, lecz z wyraźnymi znamionami eklektycznego przenikania artystycznych nurtów, przy czym rdzennie egipskie elementy zatraciły swój wymiar symboliczny na rzecz estetycznego ornamentu, egiptyzującej maniery. Zwodnicze przekłamania. Rzymianie sprowadzili nad Tyber wiele egipskich obiektów, zwłaszcza posągów i obelisków, a także sami wytwarzali podobne, naśladując styl. Cesarz Hadrian wzniósł w Tivoli rezydencję z egipskim ogrodem, świątynią Sarapisa i posągami swojego faworyta Antinousa. Urodziwy młodzieniec w egipskim stroju doskonale ukazuje kompromis pomiędzy hieratycznym kanonem sztuki Egiptu a swobodnym, dynamicznym modelunkiem sylwetki. Ten powierzchownie egipski typ rzeźby utrwalił się w wyobraźni i wpłynął na sposób naśladowania stylu egipskiego w czasach nowożytnych. Natomiast rzymska piramida Gajusza Cestiusza, wzniesiona w Ostii w I w. p.n.e., mocno zaważyła na późniejszych wyobrażeniach o grobowcach Egiptu. Pod wpływem jej smukłej, lekkiej konstrukcji (miała proporcje inne niż przysadziste piramidy nad Nilem) nowożytni rysownicy nadawali autentycznym piramidom egipskim nieprawdziwe, cestiuszowe kształty. Widać je nawet na rycinach XVIII-wiecznych. Piramidy i obeliski (antyczne ponownie stawiano w Rzymie od schyłku XVI w.) były pierwszymi – już w czasach renesansu – egiptomańskimi motywami w architekturze. Bodaj najbardziej znany staropolski obelisk został uwieczniony jako symbol drukarni Łazarza Andrysowicza, znanej np. z pierwszych wydań dzieł Jana Kochanowskiego. Przedstawia on monumentalny obiekt, wzniesiony w Krakowie przez astronoma i ucznia Kopernika Jerzego Retyka (zniszczony w XVI w.). Piramidy pojawiały się także jako ozdobniki epitafiów – naśladowano tu zwłaszcza projekty Giovanniego Berniniego. Zainteresowanie staroegipskimi motywami wzmogło się pod koniec XVIII stulecia. Np. angielski wytwórca luksusowej porcelany stołowej Josiah Wedgwood wprowadził egipską ornamentykę, a włoski architekt Giambattista Piranesi opublikował album rycin „Diverse Maniere di Adornare i Cammini” (1769), na których uwidocznił mnóstwo motywów sztuki egipskiej jako architektonicznych ozdobników i detali; obeliski i piramidy zdobione pseudohieroglifami, sfinksy, faraońskie telamony (podpory w formie posągu mężczyzny), postacie w kształcie mumii, sylwetki bóstw, kolumny, kapitele, fryzy i gzymsy. Ryciny zdobywały popularność w całej Europie, do swojej kolekcji włączył je także król Stanisław August Poniatowski. Rezultatem militarnej ekspedycji Napoleona Bonapartego nad Nil (1798–1801) było nie tylko powstanie egiptologii jako nauki, lecz również eksplozja egiptomanii. Elementy i detale dans le goût égyptien (w guście egipskim) licznie zaczęły pojawiać się w empirowych wnętrzach, zdobiąc meble, kominkowe zegary, kandelabry, serwisy stołowe, przedmioty dekoracyjne, modną biżuterię. Rychło ku takiej stylistyce skłonili się architekci. W 1812 r. przy Piccadilly Circus w Londynie wzniesiono niezwykły budynek Egyptian Hall (dziś nieistniejący). W kolejnych latach architektura inspirowana wzorami staroegipskimi powstawała w całej Europie – np. Civil and Military Library w Plymouth (1823), Propilei Egizi w rzymskich Ogrodach Borghese (1825–28), gmach przy Place du Caire w Paryżu (1828), monumentalna brama egipska podpetersburskiego Carskiego Sioła (1830) czy imponujący gmach Temple Mills w Leeds (1842) i budynki ogrodu zoologicznego w Antwerpii (1856). Polscy faraonowie. Polscy architekci, choć dostrzegli nową modę, zrazu byli do niej nastawieni sceptycznie: „Egipcjanie założyli budownictwo ciężkie i zadziwili wielkością brył, ale ich kroje były bez wdzięku” – pisał Sebastian Sierakowski (1812), a kilkanaście lat później Franciszek Ksawery Giżycki stwierdził dosadniej: „Architektura egipska jest w każdym względzie najmniej stosowną do urządzenia budynków mieszkalnych (...) mają w ogóle postać ciężką i grobową”. Niemniej już od progu XIX stulecia eksperymentowano z egiptyzacją. Choć większość projektów nie doczekała się realizacji (np. tzw. Grobowiec Złudzeń Henryka Ittara w nieborowskiej Arkadii, propozycje Szymona Bogumiła Zuga, a nawet kompletne plany domów w stylu egipskim Adama Idźkowskiego), to od trzeciej dekady XIX w. także na ziemiach polskich powstawały (w części zachowane do dziś) budowle egipskopodobne. Ok. 1822 r. architekturę warszawskiego Parku Łazienkowskiego wzbogacono o Świątynię Egipską, nazywaną także Egipskim Pawilonem lub Egipskim Mostem. Wznie

