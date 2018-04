Leszek Zinkow Dziedzictwo Egiptu okiem pisarzy i filmowców „Dzieła większe, niźli się da to wyrazić” Od Biblii po horrory z mumią w roli głównej. Egipt w literaturze i na ekranie.

BEW Dekoracja do opery „Czarodziejski flet” wystawionej w operze berlińskiej w 1816 r.,zachowana na akwatincie z epoki. Inspiracja dla twórców. Dziedzictwo cywilizacji faraonów fascynowało twórców, choć przez stulecia opierali się na domysłach, fantazjach i świadectwach zapośredniczonych. O starożytnym Egipcie wiedziano tyle, ile napisali o nim autorzy klasyczni oraz Biblia. Odkąd w 394 r. n.e. na ścianie świątyni File nieudolnie wykuto ostatnią inskrypcję hieroglificzną, nikt już nie potrafił odczytać i zrozumieć tego pisma. Egipt zamilkł na półtora tysiąclecia. Herodot, grecki podróżnik i historyk, pisał o Egipcie, że „posiada więcej osobliwości niż każdy inny kraj, i w porównaniu ze wszystkimi innymi krajami wykazuje dzieła większe, niźli się da to wyrazić”.

Inspiracja dla twórców. Dziedzictwo cywilizacji faraonów fascynowało twórców, choć przez stulecia opierali się na domysłach, fantazjach i świadectwach zapośredniczonych. O starożytnym Egipcie wiedziano tyle, ile napisali o nim autorzy klasyczni oraz Biblia. Odkąd w 394 r. n.e. na ścianie świątyni File nieudolnie wykuto ostatnią inskrypcję hieroglificzną, nikt już nie potrafił odczytać i zrozumieć tego pisma. Egipt zamilkł na półtora tysiąclecia. Herodot, grecki podróżnik i historyk, pisał o Egipcie, że „posiada więcej osobliwości niż każdy inny kraj, i w porównaniu ze wszystkimi innymi krajami wykazuje dzieła większe, niźli się da to wyrazić”. Tajemnice Egiptu fascynowały więc ezoteryków wszystkich epok; gnostyków i autorów pism hermetycznych, renesansowych alchemików, różokrzyżowców i wolnomularzy, a także teozofów i okultystów. Jednocześnie Egipt władał wyobraźnią pisarzy, poetów, później autorów librett operowych i filmowych scenariuszy. Postrzeganie tego kraju było często nacechowane skrajnymi emocjami. Egipt „bywał symbolem mądrych rządów i godnej naśladowania politycznej dojrzałości, kiedy indziej – bezdusznej, pełnej okrucieństwa tyranii, bogatą krainą płynącą mlekiem i miodem dostatku – to znów ziemią pełną wszelkich plag, ostatniej nędzy i niczym nieograniczonego wyzysku, wreszcie uosobieniem głębokiej wiedzy i wielkiej pobożności lub przeciwnie – dziecięcej naiwności bądź skrajnego cynizmu” – wskazuje współczesny włoski egiptolog Sergio Donadoni. W oczach starożytnych. Grecy, choć wszyscy cudzoziemcy byli dla nich barbarzyńcami, oddawali Egiptowi pierwszeństwo w stworzeniu cywilizacji i sugerowali, iż są uczniami egipskich mędrców. W dialogu „Timajos” Platona kapłan z Sais miał powiedzieć: „Wy, Hellenowie, zawsze jesteście dziećmi… nie macie wiedzy okrytej siwizną wieków”, a Diodor Sycylijski pisał o „Hellenach, których podziwiano z powodu ich wiedzy, a którzy bawili w Egipcie, gdzie nauczyli się wielu pożytecznych rzeczy, które przenieśli do Hellady”. Jednak już rzymski satyryk Juwenalis z przełomu I i II w. ostro i brutalnie kpił, budując skrajnie negatywne emocje: „Ten czci krokodyle, inny drży przed ibisem, który połknie żmije, tu posąg świętej małpy złotym blaskiem bije, tu czczą kota, tam rybę, do psa miasta całe modlą się (…). Ugryźć por lub cebulę? – także się nie godzi. Święte ludy! W ogródkach tyle bóstw im wschodzi!”. Dalej pisał: „Dziki i ponury jest Egipt, rozjątrzona złość, nienawiść bez końca”. Egipt pojawia się również wielokrotnie na stronach Biblii: „Mojżesza wykształcono we wszystkich naukach egipskich” – czytamy w Dziejach Apostolskich, a dolina Nilu jest tłem perypetii Józefa w Księdze Rodzaju. Stary Testament był przez wieki źródłem najbardziej popularnych stereotypów i wyobrażeń o Egipcie, zwłaszcza o okrutnym, bałwochwalczym domu niewoli. Shakespeare, Rej i Erazm. W późnym antyku i średniowieczu zainteresowanie Egiptem osłabło, echa pojawiały się w legendach o wielkim królu Sezostrysie, o Izydzie, patronce ogrodnictwa, czy dywagacjach o piramidach jako spichlerzach, w których biblijny Józef przechowywał zboże na lata chude. W europejskiej literaturze cyrkulowały jakoby egipskie motywy, powracano do historii antycznych, starotestamentowych i apokryficznych, nie troszcząc się jednak o realia. Nie przejmował się nimi William Shakespeare w „Antoniuszu i Kleopatrze”, a Mikołaj Rej w „Żywocie Józefa” kazał bohaterom zwracać się do faraona „miłościwy panie”, a „miasto Egipt” nazywał „rzeczą pospolitą”. Renesansowi intelektualiści podjęli pierwsze próby wypracowania kompromisu pomiędzy biblijną wiedzą o Egipcie a skrupulatnym odczytaniem przekazów grecko-rzymskich. Zrozumiano, że kluczem do dziedzictwa cywilizacji faraonów jest zagadka hieroglifów. Domyślano się, że może to być pismo „obrazkowe”, ale próby jego lektury nie dawały sensownych rezultatów. Posługując się odnalezionym w 1419 r. późnoantycznym traktatem „Hieroglyfika”, stworzono spekulatywną metodę metaforyczną. Polegała na domyślaniu się znaczeń, np. znak przedstawiający kaczkę miał symbolizować syna, ponieważ ptak ten wykazywał się szczególną troską o własne potomstwo. Towarzyszące danemu znaczeniu uzasadnienie było czystym wymysłem. W takiej właśnie konwencji hieroglify stały się instrumentem jednego z najciekawszych nurtów renesansowej i barokowej twórczości literackiej, syntezy słowa i obrazu – symbolami uniwersalnych idei. Poezja emblematyczna, czy też – jak ją często określano – hieroglificzna, nie dążyła rzecz jasna do rzetelnej wiedzy o starożytnym Egipcie; ponownie jednak ożywiała zaciekawienie tą pradawną kulturą. Erazm z Rotterdamu, pisząc o hieroglifach, rozważał poniekąd istotę samej poezji: „Nie każdy i nie od pierwszego wejrzenia mógł pojąć sens napisu. Jeśli jednak przeanalizowało się dokładniej cechy umieszczonych na rysunkach przedmiotów, stawała się jasna myśl zagadki”. Literatura podróżnicza i stereotypy. Od XVI w. wzmogła się podróżnicza eksploracja Egiptu, której plonem były coraz liczniejsze i chętnie czytywane opisy tego kraju. Dzieła takich podróżników, jak George Sandys, Pietro della Valle, Johann Wansleben, sprawozdania Fredericka Nordena czy Richarda Pococke’a (poł. XVIII w.), później zaś czytana namiętnie „Voyage en Syrie et en Égypte” Constantina de Volney (1789) nie tylko przybliżały Europejczykom realia Egiptu, ale również kształtowały wątki naukowych i literackich zainteresowań, ożywające coraz widoczniej u progu XIX w. Wyprawa Napoleona nad Nil (1798–1801) jest słusznie doceniana, ale i w pewnym sensie przeceniana. Przełomowa dla nauki, jeśli chodzi o sztukę, stanowiła raczej apogeum tendencji narastających od dekad. Egipt, obecny w twórczej wyobraźni Europejczyków, stawał się teraz znacznie bardziej dostępny, a odkrycia uczonych przybliżały rzetelną o nim wiedzę. Jednak potoczne postrzeganie nie zmieniło się zasadniczo. Wyobrażenia o „tajemniczym Egipcie” były powielane mimo szybkiego rozwoju egiptologii. Charakterystycznym rysem romantycznego podróżopisarstwa stało się przestrzeganie utrwalonego schematu, poza nostalgicznego dystansu, niekiedy ironii („Lettres d’Orient” Gustave’a Flauberta czy „Podróże po starożytnym świecie” Władysława Wężyka z 1842 r., które są jednym z najciekawszych przykładów polskiej romantycznej literatury podróżniczej). Powieść archeologiczna. Ok. połowy XIX w. miejsce literatury podróżniczej (nadal obfitej, choć jej formuła się wyczerpała) zajęła beletrystyka, nazywana niekiedy powieścią archeologiczną. Ku faraońskiemu Egiptowi zwrócił się Théophile Gautier w powieści „Le roman de la momie” (1856), deklarując współpracę z egiptologiem Ernestem Feydeau. Za pióra chwytali sami uczeni. Lipski profesor Georg Ebers napisał kilka obszernych dzieł tego rodzaju w większości przełożonych na język polski: „Eine ägyptische Königstochter” (1864, tłumaczenia: „Córka króla egipskiego” z 1877 r. oraz „Córka faraona” z 1898 r.); „Die Schwestern” („Siostry. Romans egipski”, 1883). Najsłynniejszą „Uardę” (1880, siedem wydań niemieckich) przetłumaczono na polski dopiero w XX w. Nasuwa się porównanie ze współczesnymi powieściami Christiana Jacqa, także egiptologa, znacznie jednak bardziej od Ebersa utalentowanego literacko. W latach 90. XIX w. prawie jednocześnie powstały w Polsce dwie obszerne powieści o starożytnym Egipcie: grafomańska i genialna. Wojciech Dzieduszycki wydał w 1894 r. dwutomową, słusznie dziś zapomnianą, książkę „Święty ptak” – kilka miesięcy przed ukończeniem „Faraona” przez Bolesława Prusa. Ten ostatni już wcześniej, w 1887 r., napisał nowelę „Z legend dawnego Egiptu”, odwołując się w niej aluzyjnie do konfliktu cesarza Wilhelma I i jego następcy Fryderyka III. Podobnie w „Faraonie” – inaczej niż w większości tzw. powieści archeologicznych – rozgrywa się nie miałki wodewil kostiumowy, lecz monumentalny konflikt polityczny. Autor wybrał na bohaterów centralne osoby państwa egipskiego: Ramzesa XIII (jego istnieniu zaprzeczyła współczesna nauka, ale w czasach Prusa była to kwestia sporna) oraz arcykapłana Herhora. Zaskakująco umiejętnie wyzyskana przez autora wiedza pochodziła z niewielkiej liczby źródeł. Skorzystał głównie z „Opowiadań historycznych” Gastona Maspero i kompilacyjnego opracowania „Starożytny Egipt” Walerii Jędrzejewiczowej, co pozwalało na zupełnie poprawne poruszanie się w świecie staroegipskich realiów. Wątki egipskie wplatali w swoją twórczość poeci XIX i XX w.: George Byron, Percy Shelley, Samuel Coleridge, John Keats, Gérard de Nerval, Charles Baudelaire, Théophile Gautier, Novalis, Friedrich Schiller, Aleksandr Puszkin, Nikołaj Niekrasow, Rainer Maria Rilke. W polskiej poezji są one niezbyt liczne, lecz interesujące. Wyjeżdżający w 1836 r. do Egiptu Juliusz Słowacki spodziewał się zapewne przypływu inspiracji, ale napisane utwory („Piramidy”, „List do Aleksandra H.”) nie wprowadziły tematu egipskiego w krąg dzieł szczytowych dla miary jego poetyckiego talentu. Cyprian Norwid, zafascynowany Egiptem, pracowicie gromadzący wiedzę egiptologiczną, umiarkowanie nasycał nią materię twórczości. Poeci tworzący w konwencji tzw. parnasizmu, zwracali się do kręgu cywilizacji nieklasycznych, również do dziedzictwa starożytnego Egiptu. Należy tu wspomnieć Leconte’a de Lisle’a, a spośród Polaków – Adama Asnyka („Z egipskiego rytuału zmarłych”, 1878) czy Felicjana Faleńskiego (intrygujący wiersz „Pogrzeb ibisa”, 1876, zestawiający egipskie misteria z powstaniem styczniowym). Późniejszy młodopolski symbolizm, poszukując tajemniczego i niewyrażalnego, kierował jednak spojrzenie ku innym obszarom natchnień. Cykl „Wycieczka do Egiptu” Mirona Białoszewskiego (1980) jest zaskakującą propozycją nowoczesnej poetyckiej recepcji Egiptu; charakterystyczny język i sposób konstruowania obrazu pozwala poecie, mimo celowo eksponowanej banalnej siermiężności i zaprzeczenia romantycznej podróży, „sprawdzić naczelną metaforę styk z nieskończonością” (wiersz „Piramida”). Arcydzieło i bestseler. W pierwszej połowie XX stulecia najwybitniejsza powieść mająca za tło starożytny Egipt to bez wątpienia „Józef i jego bracia” Tomasza Manna (1933–43). Na osnowie opowieści biblijnej oraz fascynującej historii faraona Echnatona Mann postawił fundamentalne pytania filozoficzne o Boga, determinizm, naturę mitu, pamięć kulturową. W Polsce ambitną literacko próbą zmierzenia się – po upływie ponad pół stulecia – z arcydziełem Bolesława Prusa miała stać się powieść Bogusława Sujkowskiego „Rydwany bojowe” (1962) o losach młodego, ambitnego księcia Jahmesa. Sujkowski nie mógł jednak konkurować z wydanym w tym samym roku kongenialnym tłumaczeniem (Zygmunta Łanowskiego) olśniewającej epopei Miki Waltariego „Egipcjanin Sinuhe” (po raz pierwszy wydanej w 1945 r.), przełożonej z fińskiego na ponad czterdzieści języków. Warta wspomnienia jest również powieść Tomasza Mirkowicza „Pielgrzymka do Ziemi Świętej Egiptu” (1999). Jej ostatni rozdział, wystylizowany na przedruk starej antymasońskiej broszury, to fantasmagoryczna wizja staroegipskich korzeni absolutnie wszystkich aspektów współczesności! Opera i pop. Egzotyką i orientalną tajemniczością nasycane były popularne romanse i operowe libretta, na czele z „Czarodziejskim fletem” Wolfganga Amadeusza Mozarta (1791). Inspiracją było opowiadanie Jeana Terrassona „Séthos” (1731), celebrujące obraz starożytnego Egiptu jako źródła wszelkiej – zwłaszcza ezoterycznej – nauki i wiedzy. To arcydzieło operowe sygnalizuje obecność egipskich wątków w wolnomularstwie i przypomina także spekulacje o tzw. religio duplex (podwójnej religii), jakoby prawdziwej istocie systemu staroegipskich wierzeń. Według tej teorii religia dla ludu pełna była prymitywnych zabobonów, podczas gdy ta dostępna wąskiemu kręgowi kapłanów-filozofów – wyrafinowana intelektualnie i monoteistyczna – stanowiła oświeconą religię rozumu. Obok „Czarodziejskiego fletu” najbardziej znanym dziełem muzycznym inspirowanym Egiptem jest „Aida” Giuseppe Verdiego. Warto tu uświadomić sobie, że opera nie była sztuką tak elitarną, jak współcześnie; jej oddziaływanie sięgało kultury popularnej. Fabułę oraz scenografię „Aidy” obmyślił egiptolog Auguste Mariette. Została zamówiona przez panującego wówczas w Egipcie Isma’ila Paszę z intencją uświetnienia uroczystości otwarcia Kanału Sueskiego. Pierwotny zamiar wskutek splotu okoliczności się nie powiódł: Kanał otwarto 17 listopada 1869 r., natomiast prapremiera opery odbyła się dopiero w 1871 r. Jednak obydwa przedsięwzięcia były impulsem dla kolejnej fali zainteresowania Egiptem w Europie i Ameryce. Tematy egipskie podejmowano w muzyce jeszcze parokrotnie, lecz spektakularnego efektu „Aidy” nie udało się powtórzyć. „Mojżesz i Aaron” to trudna w odbiorze, eksperymentalna opera Arnolda Schönberga (1932), niedokończona, wykonana po raz pierwszy w 2014 r. Większą popularność zyskała opera „Echnaton”, skomponowana przez Philipa Glassa (1983). Wyjątkowości dziełu nadaje fakt, iż niektóre partie śpiewane są w języku staroegipskim (konsultowanym naukowo), a libretto odwołuj

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.