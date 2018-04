[wyb. i opr.] Agnieszka Krzemińska Dokumenty

Teksty Piramid, fragment zaklęcia nr 365 Teksty Piramid to zaklęcia (ponumerowane przez egiptologów) ze ścian grobowców królów okresu Starego Państwa. Miały zapewnić faraonowi bezpieczne dotarcie do nieba. Podnieś się królu, biegnij, ty, który jesteś bardzo silny. Ty zasiądziesz na czele bogów i będziesz czynił to, co Ozyrys czynił w Rezydencji Szlachetnie Urodzonego, która jest w Iunu [Heliopolis]. Przyjmij swe dostojeństwa, ponieważ twoja stopa nie będzie powstrzymana w niebie i nie będziesz wypędzony z ziemi, ponieważ ty jesteś duchem, którego zrodziła Nut, którego wykarmiła Neftyda. One łączą twe członki ponownie. Podnieś się w twojej sile i rób to, co wcześniej zwykłeś robić, ponieważ ty jesteś bardziej duchom podobny niż wszystkie duchy. (...) Tłum. Joanna Popielska-Grzybowska *** Nauka dla Merikara króla X dynastii Sentencje mądrościowe były w Egipcie gatunkiem literackim. Granit dociera do ciebie bez przerwy, więc nie niszcz budowli kogoś innego. Wydobywaj kamień w Tura i nie wznoś swojego grobowca z bezsensownego zniszczenia. Gdyż tak, jak postąpisz, tak też postąpią z tobą. Tłum. Andrzej Ćwiek *** Stela graniczna Senusereta III Stela graniczna króla Senusereta III z XII dynastii postawiona w Semnie (w Nubii). Co zaś do jakiegokolwiek syna mego, który utrzyma tę granicę, którą uczynił Mój Majestat – jest to, zaiste, mój syn, który został zrodzony przez Mój Majestat i jest on niczym Syn-Obrońca ojca swego (Horus), który utrzymuje granicę tego, który go spłodził! Co zaś do tego, który ją porzuci i walczyć o nią nie będzie – nie jest to syn mój i nie został on zrodzony przeze mnie! Sprawił zatem Mój Majestat, że uczyniono wizerunek Mojego Majestatu na granicy tej, którą ustanowił Mój Majestat, abyście dbali o nią i abyście o nią walczyli! Tłum. Filip Taterka *** Inskrypcja Thotmesa II ze skały koło Asuanu Kuszyci zbuntowali się przeciwko egipskiej władzy, gdy na tron wstąpił Thotmes II. Faraon wysłał wojsko, które stłumiło rebelię. Wtedy wysłał Jego Majestat liczne wojsko do Ziemi Łuku jako swoją pierwszą zwycięską wyprawę, aby powalić wszystkich, którzy zbuntowali się przeciw Jego Majestatowi i którzy zawiązali spisek przeciw Panu Obydwu Krajów. Wtedy wojsko Jego Majestatu przybyło do nędznego Kusz, a potęga Jego Majestatu prowadziła je dla niego, a strach przed nim ochraniał ich na każdym kroku. Zaczęło więc wojsko Jego Majestatu powalać owych obcokrajowców, nie pozwalając, aby uszedł z życiem którykolwiek z ich mężczyzn, zgodnie ze wszystkim, co rozkazał Jego Majestat, z wyjątkiem jednego z owych dzieci władcy nędznego Kusz, którego przyprowadzono żywego jako wziętego żywcem wraz z krewnymi ich do miejsca, w którym pozostawał Jego Majestat, gdzie rzucono go pod stopy Doskonałego Boga. Tłum. Filip Taterka *** Tekst ze skarabeusza Amenhotepa III Upamiętnienie budowy świętego jeziora. Rozkazał Jego Majestat wykonać jezioro dla Wielkiej Królewskiej Małżonki Teje w mieście jej Dżarucha. Długość jego: 3700 łokci, szerokość jego: 600 łokci. Obchodził Jego Majestat święto otwarcia jeziora w 3. miesiącu (pory) achet, dniu 16. Płynął Jego Majestat w królewskiej barce o nazwie Oślepiający Dysk Słoneczny (Aton) na jego powierzchni. Tłum. Filip Taterka *** Zeznanie jednego z rabusiów Opis rabunku grobowca króla XVII dynastii Sebekemsafa II i jego żony Nebuchas z rozprawy sądowej przeciwko rabusiom grobów z czasów XX dynastii. Dostojna mumia tego króla była w całości pokryta złotem, a jego trumny zdobione były złotem i srebrem wewnątrz i na zewnątrz i inkrustowane wszelkimi szlachetnymi kamieniami. Zabraliśmy złoto, które znaleźliśmy na owej dostojnej mumii razem z jego amuletami i ozdobami, które były na szyi jego oraz na trumnach, w których spoczywali. Znaleźliśmy królewską małżonkę w takim samym stanie. Zabraliśmy wszystko, co znaleźliśmy na niej, tak samo, i podłożyliśmy ogień pod ich trumnami. Wynieśliśmy ich wyposażenie, które znaleźliśmy, czyli naczynia ze złota, srebra i brązu, i podzieliliśmy się nimi. Tłum. Filip Taterka *** Opis pokonania armii syryjskiej w bitwie pod Megiddo w 5. roku panowania faraona Wyprawy wojenne Thotmesa III utrwalono w tzw. Annałach na ścianach świątyni Amona-Ra w Karnaku. Południowe skrzydło wojska Jego Majestatu było w pobliżu południowego stoku doliny Qina, skrzydło północne było na północny zachód od Meketi (Megiddo), a Jego Majestat był pośród nich. Wtedy uderzył Jego Majestat na nich na czele wojska swego. Ujrzeli więc Jego Majestat uderzający na nich i rzucili się do ucieczki na złamanie karku w kierunku Meketi, pełni strachu, porzuciwszy swe konie i swe rydwany ze złota i srebra. Wciągnięto ich po linach z odzienia ich do owego miasta, gdyż zamknęli owi ludzie z tego miasta bramy za sobą, więc ściągnęli ubrania, by wciągnięto ich na górę. (…) Wtedy przejęto ich konie i ich rydwany ze złota i srebra, stanowiące łatwy łup. Broń ich leżała rozłożona na ziemi, niczym ryby wewnątrz sieci, gdy zwycięskie wojsko Jego Majestatu obliczało ich rzeczy. (…) Zaczęło więc wojsko aż po kres jego wznosić okrzyki, oddając cześć Amonowi z pow

