Rzeczpospolita morska

Rzeczpospolita szlachecka z morzem związana była silniej, niż to się zazwyczaj uważa. Od handlu bałtyckiego w dużym stopniu zależało jej bogactwo.

O władztwo na morzu

Prusy Królewskie. W pierwszej połowie XV w. leżący u ujścia Wisły Gdańsk, choć wchodził w skład państwa krzyżackiego, swe bogactwo zawdzięczał handlowi z Polską. Ten stan rzeczy musiał mieć wpływ na świadomość gdańskich mieszczan. Gdy więc zwiększył się ucisk fiskalny Zakonu (koszty prowadzonych wojen!), doszło do konfliktu władz krzyżackich ze stanami pruskimi. W 1440 r. powstał Związek Pruski, konfederacja miast i ziem. W lutym 1454 r. wzniecił on antykrzyżackie powstanie i zwrócił się do króla polskiego Kazimierza Jagiellończyka z prośbą o opiekę.