Polsko-niemiecko-czeskie pogranicze

Druga połowa XIX w. i początek XX w. to intensywne kształtowanie się tożsamości narodowych. Jak to wyglądało na polsko-niemiecko-czeskim pograniczu? Zobrazujmy to na przykładzie Górnego Śląska.

Porwany Śląsk. Górny Śląsk w swoich poszukiwaniach tożsamości jest niezwykle podobny do Europy, tyrreńskiej księżniczki porwanej przez Zeusa ukrytego pod postacią byka. Rolę Zeusa pełniły w tym przypadku kolejne państwa: Polska, Czechy, Austria, Prusy, Niemcy, znowu Polska. Górny Śląsk poprzez swą skomplikowaną historię jest też pewną potencjalnością. Jeszcze zanim nacjonalizm zamknął ludzi w narodowych monadach: niemieckości, polskości, czeskości – była to ziemia, na której żyli w zgodzie zarówno swoi, jak i obcy.