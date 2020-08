Stanisław Lem, Arkadij i Boris Strugaccy

Tacy dwaj pisarze, jak ci trzej, zdarzają się raz na stulecie. „Człowiek (…) jest stworzeniem obdarzonym zadziwiającą zdolnością przywykania do wszelkich warunków. Nie istnieje w przyrodzie nic takiego, z czym by się nie oswoił. Koń, pies czy mysz nie posiadają takich właściwości” – pisali na kartach wydanej w 1963 r. w ZSRR książki „Trudno być bogiem” bracia Strugaccy, Arkadij (1925–91) i Boris (1933–2012). „Widocznie Bóg, stwarzając człowieka, wiedział, na jakie męki go skazuje, dał mu więc ogromny zapas sił i cierpliwości” – podsumowywał tę obserwację jeden z bohaterów powieści.