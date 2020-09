Niepublikowane zapiski z powstania warszawskiego

Przedstawiamy nigdy wcześniej niepublikowane zapiski Wandy z Chądzyńskich Młodzianowskiej z powstania warszawskiego.

1 sierpnia, wtorek. Od rana nastrój naprężenia, coś wisi w powietrzu, całe rano trwa jeszcze pakowanie i wynoszenie rzeczy do piwnic. Koło południa zabieramy się z Andzią [Anna Kołaczkowska, niania córki] do pieczenia chleba i ciasta. Placki pieką się już przy akompaniamencie strzałów. Potem pierzemy i pieczemy chleb. Pierwsza blacha chleba szczęśliwie wyjęta, druga idzie do pieca – po piętnastu minutach gaśnie gaz, a kanonada wzrasta do tego stopnia, że idziemy do piwnicy.