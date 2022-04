Znane marki

Akademia Francuska. Założona w 1635 r. była pierwszym stowarzyszeniem naukowym w Europie. Od początku stanowiła instytucję państwową. Ściśle wówczas związaną z francuską monarchią, miała działać na rzecz jej świetności. Podstawową funkcją akademii było wyznaczanie standardów: decydowanie, co jest sztuką dobrą, co złą, a co niebezpieczną. W efekcie jej aprobata, bądź brak, decydowała o artystycznym być albo nie być. Akademia sprawuje również władzę nad językiem francuskim: jej członkowie decydują o tym, jakie formy są dopuszczalne i to oni wprowadzają je do Słownika Akademii.