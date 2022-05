(76–138 r.) cesarz od 117 r.

Wielbiciel Grecji. Nie wiadomo, czy gęsta broda na wzór greckich filozofów, jaką widzimy na 250 jego portretach, to manifestacja jego filhellenizmu czy chęć ukrycia blizny. Nie zmienia to faktu, że uwielbiał Ateny, w których zatrzymywał się, gdy tylko mógł, by podziwiać liczące 600 lat zabytki i spotykać się z greckimi myślicielami, a pisarza Plutarcha i filozofa Epikteta znał nawet bliżej, bo pierwszego zrobił prokuratorem Achai, a drugiemu zadał ponoć 73 pytania, które potem spisano w „Altercatio Hadriani Augusti et Epicteti Philosophi”.