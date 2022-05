(214–275 r.) cesarz od 270 r.

Zapisał się w historii jako ten, który ponownie zjednoczył imperium. Antyczne źródła podkreślają jego talenty militarne. Anonimowy autor „Epitome de Caesaribus” z przełomu IV i V w. stwierdził wręcz, że sukcesy Lucjusza Domicjusza Aureliana były wspanialsze niż Aleksandra Wielkiego i Juliusza Cezara! Mniej przychylne źródła, chociaż doceniają jego osiągnięcia, uważają, że cesarza nie sposób zaliczyć ani do dobrych, ani do złych władców, a jedynie do potrzebnych.

Wczesne lata życia Aureliana są owiane tajemnicą, jednak można założyć, że jego kariera rozwijała się podobnie jak każdego innego cesarza wywodzącego się z Ilirii (dzisiejsze terytoria Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry): od trybuna do rzymskiego imperatora.