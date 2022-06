Arktyka. Wyprawy ku dalekiemu południu

Historia odkrywania Antarktyki.

Terra Australis Incognita. W epoce wielkich odkryć geograficznych pierwsze wyprawy popłynęły wzdłuż wybrzeży Afryki – Portugalczyk Bartolomeo Diaz dotarł do Przylądka Igielnego (1488 r.), a jego rodak Vasco da Gama do Przylądka Dobrej Nadziei i dalej do Indii (1497 r.). Efektem tych podróży było uzyskanie bardzo ważnej dla dotychczasowego obrazu świata informacji, że Ocean Indyjski nie jest morzem zamkniętym. Kolejna wielka portugalska ekspedycja – Ferdynanda Magellana (1519–22) – potwierdziła istnienie wielkiego akwenu po drugiej stronie kontynentu amerykańskiego, ale dopiero opłynięcie przylądka Horn przez Anglika Francisa Drake’a (1577–80) ostatecznie oddzieliło domniemaną Terra Australis Incognita od znanych lądów.