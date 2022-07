Wojny chińskie

Republika Chińska padła pod ciosami zadanymi z kilku stron naraz.

WOJNA Z JAPONIĄ. W nocy 7 lipca 1937 r. doszło do wymiany strzałów między posterunkiem chińskim a batalionem japońskim na podpekińskim Moście Marco Polo (chiń. Lugouqiao). Był to – jak się wydaje – nieszczęśliwy wypadek. Sztab w Tokio uznał go wszakże za radosną niespodziankę (yukai na), pozwalającą rzucić na kontynent szereg dywizji i wyszarpnąć szmat terytorium drogą ultimatum. Lokalne wojska chińskie cofały się w popłochu. Wahający się długo Czang Kaj-szek rozkazał w tej sytuacji przenieść front do Szanghaju: jego elitarne, wyszkolone przez Niemców oddziały uderzyły na tamtejszą enklawę japońską.