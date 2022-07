Prawo partii

Rozważania o chińskim systemie prawa i – tak bulwersujących Zachód – prawach człowieka można sprowadzić do dylematu: czy partia nade wszystko?

DŁUGI MARSZ DO PRAWA. Obok sporów w handlu czy wokół kursów walutowych to przedmiot największych chińskich kontrowersji z Zachodem: podejście do prawa. Światu zewnętrznemu nie podoba się, że w Chinach wykonuje się najwięcej wyroków śmierci, że niektóre tamtejsze narody, począwszy od Tybetańczyków i Ujgurów, kontestują prowadzoną wobec nich politykę, a chińscy dysydenci za wyrażane poglądy idą do więzienia, jak noblista Liu Xiaobo, lub miejsc odosobnienia, jak architekt Ai Weiwei.