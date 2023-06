Wektor bizantyński

Bałkany w orbicie chrześcijańskiego, wschodniego Cesarstwa Rzymskiego.

Limes dunajski. Bałkany były Imperium Romanum jeszcze za czasów republiki. Obszar rzymskich prowincji Achai, Epiru i Macedonii podbito jeszcze w II w. p.n.e. Pozostałe terytoria, do Dunaju, zajęto do poł. I w. n.e. Rzeka stała się granicą imperium, co ze względu na ciągłe zagrożenie najazdami skutkowało powstaniem i utrzymywaniem jednego z najsilniej ufortyfikowanych odcinków pogranicznych – limesu dunajskiego. Dunaj, zwany też Istrem, był stałą linią oddzielenia między cywilizacją grecko-rzymską (potem bizantyńską) a barbaricum z jego notoryczną zmiennością, ale nie była w żadnym razie nieprzepuszczalna.