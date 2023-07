Kapitulacja i nowy początek

Ofiarą wojny rozpętanej przez nazistów stała się także oficjalna nazwa państwa: Rzesza Niemiecka. Skojarzona z III Rzeszą, wyszła z użycia w ramach denazyfikacji. Choć nowe Niemcy odbudowywały się jako państwo nadal związkowe.

Już na konferencji w Casablance w styczniu 1943 r. Roosevelt i Churchill ogłosili, że oczekują od Rzeszy i jej sojuszników wyłącznie bezwarunkowej kapitulacji. Wkrótce takie samo stanowisko zajął ZSRR. Działania wojenne przeciwko państwom osi miały zostać wstrzymane dopiero wówczas, gdy zgodzą się one całkowicie oddać swój los w ręce zwycięzców.

Klęska. Gdy kilka tygodni po załamaniu się niemieckiej kontrofensywy w Ardenach, 12 stycznia 1945 r. ruszyła ofensywa Armii Czerwonej znad Wisły, było jasne, że są to ostatnie miesiące tysiącletniej Rzeszy. Swe 56 urodziny Hitler obchodził w oblężonym Berlinie. W następnych dniach zdołał jeszcze pozbawić urzędów Göringa i Himmlera, których uznał za zdrajców. Pierwszy z nich ośmielił się zapytać, czy nie nadeszła pora przejęcia przezeń władzy. Reichsführer SS z kolei próbował sondować możliwość zawarcia separatystycznego pokoju na Zachodzie.

Kapitulacja. 2 maja broń złożyła załoga Berlina. W następnych dniach kapitulowały przed zachodnimi aliantami kolejne niemieckie zgrupowania. Było to zgodne z taktyką Dönitza, by opóźnić kapitulację wobec ZSRR. Chciał, by jak najwięcej oddziałów mogło wyrwać się z frontu wschodniego. W ten sposób z 3340 tys. niemieckich żołnierzy tam walczących, aż 1850 tys.