Modlitwa i rytuał. Wierzenia Koreańczyków

Wierzenia oraz religie w dziejach Korei.

Szamanizm

Najstarszy system rodzimych wierzeń. Szamanizm, po koreańsku najczęściej określany słowem musok, oraz związane z nim wierzenia zalicza się do koreańskich wierzeń rodzimych. To obok buddyzmu i konfucjanizmu jedna z tych tradycji religijnych, które w największym stopniu ukształtowały sposób postrzegania świata przez Koreańczyków. Szamanizm jest niezwykle dynamiczną i praktyczną formą wierzeń opartą na przekonaniu, iż naszym światem rządzą pewne nadprzyrodzone siły, istoty, które w czasach kryzysu są w stanie pomóc go nam przezwyciężyć. Ale kryzys taki może również zostać wywołany przez te same, niezadowolone z jakiegoś powodu siły, jak np. mściwe dusze, w tym bliskich nam osób, które odeszły w zaświaty niespełnione lub zmarły tragiczną śmiercią i wciąż żywią urazę do tego świata i żywych. Potrzeby takich istot mogą zostać zaspokojone poprzez odpowiedni rytuał ofiarny, zwany gut. Tego rytuału nie możemy przeprowadzić sami. Potrzebny jest mediator, dzięki któremu będziemy mogli się z owymi nadprzyrodzonymi siłami i istotami skontaktować. Taką rolę pełni szaman, w Korei zazwyczaj kobieta określana mianem mudang.

Szamanizm jest systemem wierzeń w dużej mierze opartym na doświadczeniu religijnym mudang i wspomnianym rytuale ofiarnym. Brak tutaj instytucji typu Kościół, spisanej doktryny, a nawet rytualnych ksiąg. Wiedza jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, a rytuały, nawet tego samego typu, mogą często różnić się od siebie, np. w zależności od potrzeb klientów. Tym, co niezmienne, jest cel odprawiania każdego z gut, którym jest osiągnięcie szczęścia i dobrobytu.