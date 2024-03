Linia demarkacyjna KRLD – Republika Korei. Granica do końca świata

Dwa państwa, dwie rzeczywistości, po dwóch stronach linii demarkacyjnej.

Duch koreańskiej samodzielności. Japońska okupacja (1910–45) odcisnęła silne piętno na Koreańczykach, którzy doświadczyli z rąk kolonizatorów ekonomicznej eksploatacji i prób wynarodowienia. Ale to właśnie w takich okolicznościach wykuwała się nowoczesna tożsamość koreańska. Choć Japończycy siłowo tępili wszelkie oznaki oporu (jak Ruch 1 Marca 1919 r.), to duch koreańskiej samodzielności przetrwał. Nic więc dziwnego, że gdy 15 sierpnia 1945 r. Japonia ogłosiła kapitulację, wśród Koreańczyków zrodziła się nadzieja na lepszą i samodzielną przyszłość. Tym bardziej że już w trakcie wojny alianci popierali powstanie niepodległego państwa koreańskiego.

Wojna koreańska. Oba państwa koreańskie deklarowały wolę zjednoczenia. Od maja 1949 r. trwały regularne starcia przygraniczne między siłami Południa i Północy. Ostatecznie KRLD miała większe zdolności i gotowość do przeprowadzenia inwazji na pełną skalę. Kim Ir Sen uzyskał wsparcie ZSRR i dopiero co powstałej (w październiku 1949 r.) Chińskiej Republiki Ludowej dla planów siłowego zjednoczenia Korei. W podjęciu decyzji pomogło też przekonanie przywódcy KRLD o tym, że do wojny nie wejdą Amerykanie.