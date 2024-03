Reżim północnokoreański. Nacjonalizm, militaryzm i kult dynastii

Korea Północna: dystopia spełniona.

Komunizm mandaryński. Kiedy w 1945 r. Korea ponownie znalazła się w zwrotnym punkcie swej historii, wybór miała stosunkowo niewielki. Ograniczała go kształtująca się architektura globalnego bezpieczeństwa, która ostatecznie przybrała formę zimnej wojny. Ponadto własne doświadczenia państwowo-instytucjonalne Korei ograniczały się do modelu mandaryńsko-cesarskiego. Zachodnia, liberalna formacja Rhee Syngmana była powierzchowna, natomiast doświadczenie partyjnego aparatczyka Kim Ir Sena dość łatwo dawało się pogodzić z tradycją autokratycznej monarchii.

Korea Północna (Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna) w obecnym kształcie może być więc traktowana jako wytwór zimnej wojny i szczególnej wizji komunizmu przyniesionej i ukształtowanej przez Kim Ir Sena. Był to człowiek działania, a nie głębokich przemyśleń. W obozie komunistycznym uchodził za jednego z najgorzej wykształconych i najmniej obytych przywódców, ale okazał się przebiegły, dalekowzroczny i bezwzględny. Jego uniwersytetem były szkolenia prowadzone przez wojskowych sowieckich politruków i to szkolenia szczególne, adresowane do cudzoziemców.