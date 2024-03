Wszyscy tańczą gangnam style. Jak koreański pop podbił świat

K-pop, koreański ślad na współczesnej popkulturowej mapie świata.

Od Psy do BTS. Pierwszego marca 2023 r. firma Lego wprowadziła na rynek dość nietypowy zestaw klocków. Zawiera budynek z napisem „Disco” i wielkim różowym pączkiem, furgonetkę z lodami i siedem ludzików o imionach RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V i Jungkook. To koreańska grupa wokalna BTS (Bangtan Sonyeondan) w dekoracjach znanych z teledysku „Dynamite”. Jedynym zespołem, który wcześniej doczekał się takiej reprezentacji, byli słynni Beatlesi i ich żółta łódź podwodna. To bardzo znaczące – popularność K-popu (współczesnej koreańskiej muzyki popularnej) w ostatnich latach porównuje się do fenomenu brytyjskiej inwazji kulturowej z lat 60. XX w. Singiel „Dynamite” (w stylu dyskotekowym, z elementami funku i soulu), wydany w sierpniu 2020 r., był pierwszą piosenką grupy nagraną w całości po angielsku – miała dodać otuchy w trudnych chwilach w czasie pandemii Covid-19. Z miejsca trafiła na szczyt amerykańskiej listy przebojów Billboard Hot 100, a sprzedaż wersji cyfrowej pobiła rekord ustanowiony wcześniej przez Taylor Swift.

Korea okazała się ewidentnie cool – nie był to już przypadek, internetowy fenomen, jak piosenka „Gangnam Style” wykonawcy o pseudonimie Psy z 2012 r. Niezrozumiała przez barierę kulturową i językową (poza uniwersalnym okrzykiem hey sexy lady!), ale skoczna, wpadająca w ucho i zabawna. Nic dziwnego, że od załadowania teledysku na YouTube obejrzano go ponad 5 mld razy, a odbiegający od standardowego wizerunku idola Psy jest rozpoznawany na całym globie. Mało kto przy tym zdawał sobie sprawę, że jowialny raper był buntownikiem. Urodzony w 1977 r. w Seulu Park Jae-sang naruszał społeczne normy (w dzieciństwie deptał trawniki, w młodości popalał trawkę) i rodzinne tradycje – zamiast przejąć po ojcu firmę produkującą półprzewodniki, zajął się karierą muzyczną.