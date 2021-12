Stawiamy na przeżycia

Dziś coraz chętniej stawiamy nie na klasyczne prezenty, ale na wartościowe doświadczenia i udział we wspólnych działaniach

Zainteresowanie, uwaga, a przede wszystkim wspólnie spędzony czas to najcenniejsze i najbardziej pożądane prezenty na święta. Potwierdzają to badania Instytutu Badawczego Danae, które pokazują, że tylko 17 proc. ankietowanych ocenia otrzymane upominki jako zdecydowanie przydatne. Duża część pozostałych podarunków trafia do szuflady lub śmietnika.

W kancelarii Dentons kolejny już rok świadomie rezygnujemy z kartek i tradycyjnych prezentów świątecznych, szukając formuły adekwatnej do obecnej sytuacji. Na gromadzenie doświadczeń i przeżyć stawiamy nie tylko raz w roku. W 2021 r. obchodzimy 30-lecie Dentons w Polsce. Zamiast hucznej imprezy dla wąskiej grupy odbiorców, zorganizowaliśmy cykl projektów społecznych, do których zapraszaliśmy klientów, partnerów biznesowych, pracowników, współpracowników, a także naszych sąsiadów, mieszkańców Warszawy. W ramach inicjatywy #1YearChallange wspólnie z nami angażowali się oni w działania z zakresu edukacji, kultury, sztuki, ekologii, wspierali też lokalne społeczności.