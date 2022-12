Ponadczasowy prezent dla miłośników piękna na co dzień!

Idealny prezent to taki, który cieszy oko osoby obdarowanej. W poszukiwaniu świątecznych upominków warto przy tym pamiętać, że uroda przedmiotów to nie wszystko - wspaniale jeśli będą też miały nieprzemijającą wartość: podczas gdy trendy i mody ulegną zmianie, one pozostaną!

Osobisty prezent w stylu Versace (na zdjęciu powyżej) Odważne połączenia kolorystyczne, liczne złocenia i inspiracje antykiem to znaki szczególne kolekcji powstałych we współpracy Rosenthal z włoskim domem mody. Tym razem bogata ornamentyka łączy się z zabawną grą liternictwem. Kubek „Virtus Alphabet” z własnym inicjałem to pomysł na odrobinę luksusu na co dzień! www.rosenthal.pl Ponadczasowa elegancja

Elementy ze szkła są doskonałym uzupełnieniem serwisu „Maria”, który produkowany jest w niezmienionej formie od ponad 100 lat, ciesząc się uznaniem miłośników klasycznej, białej porcelany. Oprócz uniwersalnych salater w różnych rozmiarach wśród bestsellerów znajdziemy też szklanki do macchiato oraz kieliszki. www.rosenthal.pl



Zapach dla domu od Maison Berger Paris

Maison Berger Paris to ponad 120 lat tradycji! Lampy katalityczne o intrygujących formach w połączeniu z jedną z 40 kompozycji zapachowych odmieniają wnętrze: oczyszczają powietrze, uwalniając nuty paryskich perfum. www.lampeberger.com.pl

Unikatowy prezent dla kolekcjonera

Dzieła mistrzów pędzla przenoszone techniką emalierską przy użyciu specjalnych farb na miedziane płytki i wypalane w wysokiej temperaturze to oryginalny dodatek wnętrzarski. Miniatury emalierskie z motywami z prac francuskich impresjonistów, Pablo Picasso czy Salvadora Dali ucieszą znawców sztuki XX wieku. www.rosenthal-gallery.com