Promocja na prezenty od Epson

Epson EcoTank L3251 to drukarka ze skanerem, pozwalająca na druk kolorowej strony A4 w cenie poniżej 2 gr, a stronę czarnego testu za mniej niż 1 gr. Oszczędność zapewnia zastąpienie kartridży możliwością dolewania atramentu z butelek 70 ml. Na start dostajesz zestaw tuszów na wydruk do 8100 stron w czerni i 6500 stron w kolorze. Technologia drukowania „na chłodno” Heat-Free czyni z niej długowieczny sprzęt, a okres gwarancji można bezpłatnie wydłużyć do 3 lat. Kupując L3251 (lub L3250 i L3256) do 12.12.2022 i rejestrując zakup na stronie Epson otrzymasz na konto… 300 zł zwrotu!

