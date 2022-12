Wydawnictwo PWN poleca na Święta!

Twoi bliscy pasjonują się filozofią a może socjologią? Na co dzień rozmawiacie o wyborach moralnych i zgłębiacie tajniki mechanizmów, które rządzą ludzkością? Proponowane książki od PWN to przygoda duchowa dla entuzjastów nauki logicznego myślenia, pasjonatów historii, miłośników socjologii. Wybierz tę najbardziej właściwą, nich cieszy świątecznie!

Twoi bliscy to fani psychologii, a na co dzień zgłębiają tajemnice ludzkiego umysłu? Nasz wybór zaspokoi wygórowane potrzeby! Wyróżniliśmy wyjątkowe książki psychologiczne, które pogłębią wiedzę o emocjach, wskażą zależności w bliskich związkach, uświadomią jak z wiekiem zmienia się mózg. W tej serii prezentujemy książki, które obalą mity o związkach romantycznych, wyjaśnią, że szczęście najmocniej łączy się ze szczęściem w relacjach intymnych. Wybraliśmy najlepsze książki psychologiczne na prezenty świąteczne i pod choinkę!

Wybraliśmy dla Twoich bliskich wyjątkowe tytuły od PWN! Dopasuj tematy książek do zainteresowań i recepta na trafiony prezent gotowa! Pobudzamy do działania!

Książki to coś więcej niż prezent. A poszukiwanie ich dla najbliższych to istotna część przygotowań przedświątecznych. Trafiony i mądry jest połową sukcesu. Podaruj bliskim inspirującą treść, myśl zawartą w słowach.

I te niekończące się dyskusje - jak zachowuje się sapiens na zakupach? Czy każdy nawyk jest dobry? Czym jest dobry feedback? Marketing to prężnie rozwijająca się dziedzina, w której zasady ważne wczoraj szybko stają się nieaktualne. Podaruj w świątecznym prezencie książkę z wiedzą od najlepszych specjalistów marketingu. Wybrane książki to źródło informacji dla każdego marketingowca doskonalącego swoje umiejętności. Zdecydowanie zaspokoją gusta najbardziej wymagających! Będzie o czym rozmawiać przy świątecznej kolacji!

Propozycje prezentów książkowych PWN dla sympatyków świata marketingu

Link: https://bit.ly/3UqnwWa

DLA WSPÓŁCZESNYCH NINJA podążających cyfrową ścieżką

A może do świątecznego stołu zaprosimy robota, który zaśpiewa z nami kolędę? Jak często Twoi bliscy zastanawiają się czy sztuczna inteligencja zastąpi człowieka? Co SI mówi o zawodach przyszłości i algorytmach? Cyfrowy świat jak nigdy wcześniej staje się powszechny. Prezentowana półka książkowa to propozycja dla wtajemniczonych i tych na początku przygody ze światem liczb. Taki prezent zaspokoi wiedzę min. o danych w „chmurze”, odpowie na pytania czym jest interfejs aplikacji, czy możliwe jest zachowanie tożsamości w świecie algorytmów? Proponowane książki to wrota do niesamowitego świata liczb i cybertechnologii! Spraw bliskim radość z odkrywania!