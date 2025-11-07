Rozpocznij sezon zimowy ze Ski Team!

Zima potrafi zaskoczyć, dlatego warto przygotować się do niej z wyprzedzeniem.

To idealny moment, by odświeżyć garderobę narciarską, sprawdzić sprzęt i uzupełnić brakujące elementy. W Ski Team znajdziesz wszystko, co potrzebne, by z pełnym komfortem i stylem rozpocząć sezon.

W tym sezonie postaw na sprawdzony zestaw od Spydera. Idealny zestaw dla niej - kurtka Granada w kolorze czarnym to połączenie elegancji i funkcjonalności. Membrana EXO SHIELD 30K, ocieplenie PrimaLoft Gold i system RECCO gwarantują ciepło, suchość i bezpieczeństwo. Uzupełnij zestaw o spodnie Spyder Fuse w odcieniu vanilla latte – lekkie, elastyczne i odporne na śnieg.

Panowie mogą natomiast wyposażyć się w kurtkę Vanqysh i spodnie Fuse w klasycznej czerni. Jest to techniczne, solidne połączenie, które poradzi sobie z mrozem, śniegiem i wiatrem. Wysokiej jakości membrany EXO SHIELD, ocieplenie PrimaLoft i system RECCO gwarantują bezpieczeństwo i wygodę na stoku.

Z takim zestawem możesz skupić się tylko na tym, co najważniejsze – przyjemności z jazdy i zimowej przygody.