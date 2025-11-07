Przejdź do treści
Reklama
Reklama
materiał promocyjny
7 listopada 2025
Prezentownik

TOP 5 nowości od Wydawnictwa LIRA idealnych na prezent!

7 listopada 2025
. . mat. pr.
LIRA poleca fascynujące biografie, książki historyczne i literaturę non-fiction! Odkryj nasze nowości i znajdź idealny prezent dla bliskich.

Historyczka sztuki Marta Motyl odkrywa, co naprawdę kryje się za złotym blaskiem dzieł Gustava Klimta – artysty pełnego sprzeczności i namiętności. Książka starannie wydana, zawiera kolorowe reprodukcje.

Klimt. Nie tylko Pocałunekmat. pr.Klimt. Nie tylko Pocałunek

Książkę zamówisz: https://tiny.pl/pvtkq0qc

Wciągająca skarbnica wiedzy dla miłośników polskiej piosenki. Książka bogato ilustrowana zdjęciami i unikalnymi materiałami archiwalnymi.

FAMA. Artystyczna legenda PRL-umat. pr.FAMA. Artystyczna legenda PRL-u

Książkę zamówisz: https://tiny.pl/w3_94j00

Małgorzata Niezabitowska i Feliks Falk rozmawiają z czułością i swadą, nie unikają trudnych tematów, dają się poznać. A mają o czym opowiadać…

Na wzburzonych falachmat. pr.Na wzburzonych falach

Książkę zamówisz: https://tiny.pl/xfj5km2t

Najnowsza część bestsellerowej serii „24 godziny” w nowatorski, a zarazem realistyczny sposób przybliża, jak naprawdę wyglądało życie wikingów.

24 godziny w świecie wikingówmat. pr.24 godziny w świecie wikingów

Książkę zamówisz: https://tiny.pl/yvx26_5w

„Współcześni polscy arystokraci”. Jak wygląda ich życie? Na to i wiele innych pytań usiłuje znaleźć odpowiedź Marek Teler w ośmiu rozmowach z potomkami wielkich rodów.

Współcześni polscy arystokracimat. pr.Współcześni polscy arystokraci

Książkę zamówisz: https://tiny.pl/d9_hchmb

Materiał przygotowany przez Wydawnictwo LIRA.

materiał promocyjny

Reklama
Reklama