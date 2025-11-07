TOP 5 nowości od Wydawnictwa LIRA idealnych na prezent!
Historyczka sztuki Marta Motyl odkrywa, co naprawdę kryje się za złotym blaskiem dzieł Gustava Klimta – artysty pełnego sprzeczności i namiętności. Książka starannie wydana, zawiera kolorowe reprodukcje.
Wciągająca skarbnica wiedzy dla miłośników polskiej piosenki. Książka bogato ilustrowana zdjęciami i unikalnymi materiałami archiwalnymi.
Małgorzata Niezabitowska i Feliks Falk rozmawiają z czułością i swadą, nie unikają trudnych tematów, dają się poznać. A mają o czym opowiadać…
Najnowsza część bestsellerowej serii „24 godziny” w nowatorski, a zarazem realistyczny sposób przybliża, jak naprawdę wyglądało życie wikingów.
„Współcześni polscy arystokraci”. Jak wygląda ich życie? Na to i wiele innych pytań usiłuje znaleźć odpowiedź Marek Teler w ośmiu rozmowach z potomkami wielkich rodów.
Materiał przygotowany przez Wydawnictwo LIRA.