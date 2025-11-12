Przejdź do treści
12 listopada 2025
Wybierz książkę – sprezentuj chwilę relaksu i inspiracji!

Trafiony prezent to nie lada wyzwanie, dlatego przychodzimy z pomocą! Książki Wydawnictwa Poznańskiego zachwycą i poszerzą horyzonty – idealne dla taty czy brata spragnionego wiedzy!

Czego się boją ptaki? Adam Zbyryt. Dla ciekawskich, z utęsknieniem wyczekujących leśnych spacerów. Wybitny przyrodnik zabiera czytelników do fascynującego ptasiego świata.

Skandynawia. Przewodnik po bogach, władcach i olbrzymach Carolyne Larrington. Najważniejsze motywy i boskie historie z mitologii nordyckiej zebrane w spójną, wciągającą całość, idealne dla fanów fantastyki!

Między dwiema rzekami Moudhy Al-Rashid. Ciepło odległych krain między Eufratem a Tygrysem – w starożytnej Mezopotamii, kolebce cywilizacji, którą znamy dzisiaj.

Totalna historia II wojny światowej Olivier Wieviorka. Zamiast urywków, historia totalna i bliska jak nigdy. Wszystkie wątki, konflikty i polityczne zawirowania zebrane w jednym miejscu przez wybitnego historyka.

Wojciech Kruk. Historia jubilerskiej rodziny Wojciech Kruk. Pasjonująca autobiografia Wojciecha Kruka to wyjątkowy wgląd w świat sztuki złotniczej, rozwój familijnego biznesu przez stulecia.

