Wybierz książkę – sprezentuj chwilę relaksu i inspiracji!

Czego się boją ptaki? Adam Zbyryt. Dla ciekawskich, z utęsknieniem wyczekujących leśnych spacerów. Wybitny przyrodnik zabiera czytelników do fascynującego ptasiego świata.
Skandynawia. Przewodnik po bogach, władcach i olbrzymach Carolyne Larrington. Najważniejsze motywy i boskie historie z mitologii nordyckiej zebrane w spójną, wciągającą całość, idealne dla fanów fantastyki!
Między dwiema rzekami Moudhy Al-Rashid. Ciepło odległych krain między Eufratem a Tygrysem – w starożytnej Mezopotamii, kolebce cywilizacji, którą znamy dzisiaj.
Totalna historia II wojny światowej Olivier Wieviorka. Zamiast urywków, historia totalna i bliska jak nigdy. Wszystkie wątki, konflikty i polityczne zawirowania zebrane w jednym miejscu przez wybitnego historyka.
Wojciech Kruk. Historia jubilerskiej rodziny Wojciech Kruk. Pasjonująca autobiografia Wojciecha Kruka to wyjątkowy wgląd w świat sztuki złotniczej, rozwój familijnego biznesu przez stulecia.
