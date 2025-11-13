Magia świąt z Janod: mądre i piękne prezenty dla dzieci

Szukasz prezentu na Święta dla dzieci? Zabawki Janod to wysoka jakość i francuski design. Wspierają rozwój, oferując walory edukacyjne i kreatywną zabawę na lata! Znajdź pomysł na prezent dla dziecka!

Seria Cross Roads to 4 tematyczne maty do zabawy oraz pasujące do nich drewniane klocki i pojazdy. Świetna zabawa w budowanie własnego świata, rozwijająca wyobraźnię przestrzenną i małą motorykę.

Kultowe Magneti’booki to 24 magnetyczne układanki w formie książki. Uczą i bawią, ćwicząc logikę. Bestseller w kategorii prezentu pod choinkę dla dziecka!

Zabawki do odgrywania ról z kolekcji Jednorożce, w tym urocze toaletki z akcesoriami do makijażu, rozwijają wyobraźnię i umiejętności społeczne.

Kulodrom Gąsienica fascynuje maluchy. Śledzenie toczących się kul ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową i uczy zasady przyczyny i skutku. To klasyczna zabawka rozwojowa.

Puzzle dla dzieci sprawdzą się idealnie jako prezent pod choinkę. To znakomity trening pamięci, sprawności manualnej oraz nauka cierpliwości. Praktyczne opakowanie w formie walizki i wiele wzorów do wyboru!