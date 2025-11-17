Idealny prezent na święta - gratka dla fanów Harry'ego Pottera

Gdy w 2000 roku w Polsce ukazał się Harry Potter i Kamień Filozoficzny, nikt nie przypuszczał, że historia chłopca z blizną oczaruje kolejne pokolenia. Dziś, po 25 latach, magia Hogwartu wciąż przyciąga, a wydawnictwo Media Rodzina celebruje jubileusz wyjątkowymi publikacjami – idealnymi pod choinkę dla wielbicieli czarodziejskiego świata.

Wznowienie pierwszych sentymentalnych okładek Wielu dorosłych już potteromaniaków, którzy dorastali wraz z Harrym, świętując kolejne wyjątkowe premiery w księgarniach, cieszy wiadomość o jubileuszowej edycji wznawiającej pierwsze okładki autorstwa Mary GrandPré, które najmocniej rozbudzały wyobraźnię pierwszych czytelników.

Pierwsza polska okładka w serii Pierwszy tom kultowej serii z wyczekiwaną polską okładką, w twardej oprawie i z barwionymi brzegami! Wróć do Hogwartu i poznaj na nowo Harry’ego, Rona i Hermionę narysowanych kreską utalentowanej ilustratorki, Kai Bajowskiej.

Mały potterownik – magia zaczyna się od przyjaźni Dla najmłodszych adeptów magii (7+) powstała nowa seria „Mały potterownik” – przewodniki po bohaterach: Harrym, Hermionie i Ronie, pełne ciekawostek, ilustracji i cytatów, które stanowią wspaniałe wprowadzenie do najsłynniejszej serii ostatnich dekad. Już w marcu pojawią się dwa kolejne tomy: o Dumbledorze i Lunie!

Z tą księgą wszystko Ci się upiecze! Miłośnikom kuchni i magii przypadnie do gustu bogato ilustrowana „Oficjalna księga magicznych wypieków” – 45 czarodziejskich przepisów inspirowanymi filmami – od dyniowych ciastek po piernikowy zamek Hogwart.