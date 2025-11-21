Prezent, który gra w sercu: bilet na koncert!

Najpiękniejszy prezent? Chwile, które zostają na zawsze - wybierz bilet na koncert!

Summer Punch Festival to dwa dni, dwie sceny i ponad dwudziestu artystów łączących pokolenia. Rock, metal, alternatywa - wszystko, co napędzało nas kiedyś i daje moc dziś. To miejsce, gdzie spotkają się klasyczne riffy i nowe brzmienia, nostalgia i świeża energia, to klimat, który łączy ludzi, emocje i dźwięki. Bilety tutaj.

Louis Tomlinson, członek One Direction i jeden z najpopularniejszych głosów współczesnego popu, 23 stycznia wyda swój nowy album, "How Did I Get Here", a 4 kwietnia wystąpi w PreZero Arenie w Gliwicach! Bilety tutaj.

Największa objazdowa folk-metalowa impreza powraca! Headlinerem Heidenfest będą fińscy giganci gatunku, Korpiklaani, a towarzyszyć im będą: Finntroll, Heidenvolk, Trollfest oraz The Dread Crew of Oddwood. Bilety tutaj.

Christopher Cross, legenda soft rocka i jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów lat 80., wystąpi po raz pierwszy w Polsce! Autor nieśmiertelnych przebojów „Sailing" i „Ride Like the Wind" zaprezentuje w warszawskiej Progresji przekrój swojej ponad 40-letniej kariery. Bilety tutaj.