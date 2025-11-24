Magia świąt w Teatrze! Podaruj bilety na koncert świąteczno-noworoczny lub voucher do Teatru Ateneum.
To koncert kolęd, pastorałek oraz popularnych rodzimych evergreenów świątecznych w wykonaniu aktorek i aktorów naszego Teatru, którym towarzyszyć będzie grana na żywo muzyka w wykonaniu orkiestry kameralnej.
Zapraszamy całe rodziny do spędzenia tego wyjątkowego czasu w Teatrze Ateneum. Wspólnie z naszymi widzami przywołamy atmosferę świątecznego czasu.
Bilety na ten koncert będą doskonałym prezentem świątecznym dla najbliższych.
Gramy tylko w grudniu i styczniu!
Bilety do nabycia tutaj.
Podaruj najbliższym niezapomniany wieczór w Teatrze Ateneum! W naszym repertuarze znajdzie się spektakl dla każdego. Gramy ponad 20 tytułów, od zabawnych komedii po mrożące krew w żyłach kryminały.
Voucher jest ważny przez 6 miesięcy od daty zakupu. W zależności od rodzaju można go wymienić na jeden lub dwa bilety z miejscem w każdej strefie cenowej na dowolne przedstawienie z repertuaru.
Voucher do nabycia tutaj.
Materiał przygotowany przez Teatr Ateneum.