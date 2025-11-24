Magia świąt w Teatrze! Podaruj bilety na koncert świąteczno-noworoczny lub voucher do Teatru Ateneum.

Święta to wyjątkowy czas i dlatego zapraszamy do Ateneum na jedyne w swoim rodzaju „Świętogranie”.

To koncert kolęd, pastorałek oraz popularnych rodzimych evergreenów świątecznych w wykonaniu aktorek i aktorów naszego Teatru, którym towarzyszyć będzie grana na żywo muzyka w wykonaniu orkiestry kameralnej.

Zapraszamy całe rodziny do spędzenia tego wyjątkowego czasu w Teatrze Ateneum. Wspólnie z naszymi widzami przywołamy atmosferę świątecznego czasu.

Bilety na ten koncert będą doskonałym prezentem świątecznym dla najbliższych.

Gramy tylko w grudniu i styczniu!

Bilety do nabycia tutaj.