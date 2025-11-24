Przejdź do treści
Prezentownik

Podaruj Iskry na święta – książki, które chce się czytać!

. . mat. pr.
Książka to doskonały prezent na święta, zwłaszcza gdy jest nieodkładalna i pięknie wydana! Publikacje Wydawnictwa Iskry od lat zachwycają czytelników, dlatego nie może zabraknąć ich pod choinką!

.mat. pr..

Justyna Sobolewska, Książka o (nie)czytaniu. Zbiór esejów o czytaniu, nieczytaniu, pozycjach i miejscach czytania, o czytaniu na wakacjach, o tytułach, mottach, dedykacjach, pierwszym zdaniu… i nie tylko.

Marek Hłasko, Felietony. Teksty, które nie ulegają przedawnieniu; uniwersalne, broniące się bez kontekstu historycznego, będące ponad nim.

.mat. pr..

Przemysław Pawlak, Witkacy. Biografia. Wyjątkowo udana próba ukazania skomplikowanej osobowości S.I. Witkiewicza jako jednostki nieprzeciętnej.

.mat. pr..

Maciej Radziwiłł, Aleksander Kaczorowski, Radziwiłł. Aleksander Kaczorowski rozmawia z Maciejem Radziwiłłem. Intymna rozmowa o życiu konkretnego człowieka na tle burzliwych dziejów Polski; opowieść, która łączy historię Polski z bardzo osobistym spojrzeniem na losy arystokratycznej rodziny.

.mat. pr..

Artur Przybysławski, Buddyzm i cała reszta. Książka, która z lekkością przybliża świat ciekawy, odmienny i tak naprawdę nam nieznany.

