Podaruj Iskry na święta – książki, które chce się czytać!
Justyna Sobolewska, Książka o (nie)czytaniu. Zbiór esejów o czytaniu, nieczytaniu, pozycjach i miejscach czytania, o czytaniu na wakacjach, o tytułach, mottach, dedykacjach, pierwszym zdaniu… i nie tylko.
Marek Hłasko, Felietony. Teksty, które nie ulegają przedawnieniu; uniwersalne, broniące się bez kontekstu historycznego, będące ponad nim.
Przemysław Pawlak, Witkacy. Biografia. Wyjątkowo udana próba ukazania skomplikowanej osobowości S.I. Witkiewicza jako jednostki nieprzeciętnej.
Maciej Radziwiłł, Aleksander Kaczorowski, Radziwiłł. Aleksander Kaczorowski rozmawia z Maciejem Radziwiłłem. Intymna rozmowa o życiu konkretnego człowieka na tle burzliwych dziejów Polski; opowieść, która łączy historię Polski z bardzo osobistym spojrzeniem na losy arystokratycznej rodziny.
Artur Przybysławski, Buddyzm i cała reszta. Książka, która z lekkością przybliża świat ciekawy, odmienny i tak naprawdę nam nieznany.
Materiał przygotowany przez Wydawnictwo Iskry