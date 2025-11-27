Podaruj teatr na święta – podaruj przeżycie, emocje i pamięć, która zostaje na długo. Zamiast kolejnego przedmiotu, wybierz prezent, który porusza, inspiruje i zbliża.

Teatr Polonia i OCH-Teatr przygotowały specjalną ofertę świąteczną: Bilety dla dwojga, Karnety oraz Bilety otwarte, które pozwalają obdarowanym samodzielnie zdecydować o terminie i wyborze tytułu spektaklu. To idealny prezent dla tych, którzy kochają teatr, wyjątkowe spotkania i dobre historie opowiedziane na żywo.

Voucher teatralny daje nie tylko możliwość wyboru spektaklu – to zaproszenie do świata emocji, refleksji i spotkań z aktorami, których znamy i kochamy. Do 24 grudnia wszystkie vouchery zostaną elegancko zapakowane w ozdobne metaliczne koperty w barwach teatrów: złote i czerwone, gotowe, by włożyć je pod choinkę lub wręczyć podczas Mikołajek.

Vouchery można nabyć zarówno w kasach Teatru Polonia i OCH-Teatru, jak i w sklepie internetowym teatrów.



Niech te Święta będą pełne wzruszeń – podaruj teatr!

Materiał przygotowany przez Fundację Krystyny Jandy.