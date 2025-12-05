Świętowanie w królewskim stylu

Święta to doskonały moment, by obdarować bliskich fascynującymi historiami. Spraw im radość książkami Zamku Królewskiego w Warszawie.

„Listy Fryderyka Bacciarellego do króla Stanisława Augusta” pozwalają zajrzeć za kulisy historii. To pozycja, którą czyta się jak powieść, idealna dla miłośników epoki stanisławowskiej i epistolografii.

„Nieodbudowany. Spór o Zamek Królewski w Warszawie 1945–1971” opowiada o polityce i architekturze powojennej stolicy. Nagrodzona kilkukrotnie książka, w sam raz dla tych, którzy lubią zadawać trudne pytania o przeszłość.

„Niech nas widzą!” to wydawnictwo towarzyszące wystawie o tym samym tytule. Prowadzi od królewskich szat po kreacje wizjonerów mody, poruszając zagadnienia statusu społecznego, wizerunku, poglądów. Trafi w gusta osób śledzących debaty o sztuce, modzie i społeczeństwie.

„Zamek. Ktoś to kiedyś wymyślił” łączy eseje z fotografiami, pokazując, jak w wyobraźni architektów i artystów rodziła się nowa opowieść o Zamku. To idealny prezent dla miłośników Warszawy i fotografii architektury. Do tego kalendarz na 2026 rok pokazuje współczesny Zamek od kulis.