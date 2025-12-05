Świętowanie w królewskim stylu
„Listy Fryderyka Bacciarellego do króla Stanisława Augusta” pozwalają zajrzeć za kulisy historii. To pozycja, którą czyta się jak powieść, idealna dla miłośników epoki stanisławowskiej i epistolografii.
„Nieodbudowany. Spór o Zamek Królewski w Warszawie 1945–1971” opowiada o polityce i architekturze powojennej stolicy. Nagrodzona kilkukrotnie książka, w sam raz dla tych, którzy lubią zadawać trudne pytania o przeszłość.
„Niech nas widzą!” to wydawnictwo towarzyszące wystawie o tym samym tytule. Prowadzi od królewskich szat po kreacje wizjonerów mody, poruszając zagadnienia statusu społecznego, wizerunku, poglądów. Trafi w gusta osób śledzących debaty o sztuce, modzie i społeczeństwie.
„Zamek. Ktoś to kiedyś wymyślił” łączy eseje z fotografiami, pokazując, jak w wyobraźni architektów i artystów rodziła się nowa opowieść o Zamku. To idealny prezent dla miłośników Warszawy i fotografii architektury. Do tego kalendarz na 2026 rok pokazuje współczesny Zamek od kulis.
„Bolesław Chrobry. Konteksty” to przystępna podróż do początków państwa polskiego. Wymarzony prezent dla pasjonatów historii oraz wszystkich, którzy lubią czytać „na serio”.
Książki wydane przez wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie Arx Regia https://sklep.zamek-krolewski.pl/.
Materiał przygotowany przez Zamek Królewski w Warszawie.