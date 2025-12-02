Przejdź do treści
2 grudnia 2025
Prezentownik

Polska w IMCE’25: mocne zakończenie festiwalu

2 grudnia 2025
Pogo fot. Jeremi Astaszow Pogo fot. Jeremi Astaszow mat. pr.
Dwa głośne tytuły- „Persona. Ciało Bożeny” oraz „Pogo”, grane na scenie Teatru Powszechnego -pokaże Niecodzienny Festiwal Teatralny Polska w IMCE w finale.

Polska w IMCE. Niecodzienny Festiwal Teatralny pokazuje najciekawsze zjawiska polskiej sceny. Finał tegorocznej edycji tworzą dwa spektakle, które zamykają program mocnym, emocjonalnym akcentem.
„Persona. Ciało Bożeny” Jędrzeja Piaskowskiego i Huberta Sulimy z Teatru Zagłębia to jeden z najgłośniejszych tytułów ostatnich sezonów. Zanurza widza w świat zespołu pracującego z charyzmatycznym reżyserem, gdzie ambicje i napięcia tworzą intensywny, ale podszyty humorem portret środowisk, Polski i Polaków. Spektakl zostanie zagrany 6 i 7 grudnia.

Persona. Ciało Bożeny fot. Jeremi Astaszowmat. pr.Persona. Ciało Bożeny fot. Jeremi Astaszow

„Pogo” w reżyserii Małgorzaty Bogajewskiej, oparte na reportażu Jakuba Sieczko, pokazuje codzienność ratowników medycznych: pełną wyczerpania, empatii i cichego bohaterstwa. To teatr poruszający, surowy i niezwykle ludzki. Spektakl odbędzie się dwukrotnie, 12 grudnia.

Festiwal zamykamy mocnymi głosami polskiego teatru – szczerymi, aktualnymi i potrzebnymi.

Bilety w sprzedaży: https://www.teatr-imka.com/repertuar/

Zapraszamy.

Materiał przygotowany przez Teatr IMKA.

