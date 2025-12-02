Polska w IMCE’25: mocne zakończenie festiwalu

Dwa głośne tytuły- „Persona. Ciało Bożeny” oraz „Pogo”, grane na scenie Teatru Powszechnego -pokaże Niecodzienny Festiwal Teatralny Polska w IMCE w finale.

Polska w IMCE. Niecodzienny Festiwal Teatralny pokazuje najciekawsze zjawiska polskiej sceny. Finał tegorocznej edycji tworzą dwa spektakle, które zamykają program mocnym, emocjonalnym akcentem.

„Persona. Ciało Bożeny” Jędrzeja Piaskowskiego i Huberta Sulimy z Teatru Zagłębia to jeden z najgłośniejszych tytułów ostatnich sezonów. Zanurza widza w świat zespołu pracującego z charyzmatycznym reżyserem, gdzie ambicje i napięcia tworzą intensywny, ale podszyty humorem portret środowisk, Polski i Polaków. Spektakl zostanie zagrany 6 i 7 grudnia.