Polska w IMCE’25: mocne zakończenie festiwalu
Polska w IMCE. Niecodzienny Festiwal Teatralny pokazuje najciekawsze zjawiska polskiej sceny. Finał tegorocznej edycji tworzą dwa spektakle, które zamykają program mocnym, emocjonalnym akcentem.
„Persona. Ciało Bożeny” Jędrzeja Piaskowskiego i Huberta Sulimy z Teatru Zagłębia to jeden z najgłośniejszych tytułów ostatnich sezonów. Zanurza widza w świat zespołu pracującego z charyzmatycznym reżyserem, gdzie ambicje i napięcia tworzą intensywny, ale podszyty humorem portret środowisk, Polski i Polaków. Spektakl zostanie zagrany 6 i 7 grudnia.
„Pogo” w reżyserii Małgorzaty Bogajewskiej, oparte na reportażu Jakuba Sieczko, pokazuje codzienność ratowników medycznych: pełną wyczerpania, empatii i cichego bohaterstwa. To teatr poruszający, surowy i niezwykle ludzki. Spektakl odbędzie się dwukrotnie, 12 grudnia.
Festiwal zamykamy mocnymi głosami polskiego teatru – szczerymi, aktualnymi i potrzebnymi.
Bilety w sprzedaży: https://www.teatr-imka.com/repertuar/
Zapraszamy.
