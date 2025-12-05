Pod choinkę wybierz książki Oficyny Literackiej Noir sur Blanc!

Dobra książka to nie tylko papier i tusz – to brama do innej kultury, fascynujących i nieznanych opowieści. Nasze tytuły będą doskonałym prezentem dla miłośników historii i wszystkich, którzy poszukują prawdziwie pięknej literatury!

Umberto Eco, Milo Manara „Imię róży – powieść graficzna, t. 1”

Arcydzieło Umberta Eco przeniesione do świata komiksu dzięki wyobraźni jednej z ikon współczesnego rysunku – Milo Manary. Pozycja obowiązkowa dla miłośników klasyki, komiksów dla dojrzałych czytelników i unikalnych wydań.

Umberto Eco „Rozważania niepoważne”

Czy znacie to uczucie, kiedy na nudnym zebraniu umilacie sobie czas, ozdabiając brzegi notatnika rysunkami? Umberto Eco też miał taki zwyczaj, a dzięki niemu powstał zbiór zabawnych rymowanek o filozofach i pisarzach.

William Dalrymple „Złoty szlak”

Jak Azja stworzyła Europę? Tego dowiecie się z najnowszej książki autora „Anarchii”. Polecamy nie tylko miłośnikom dalekich podroży i historii.