Pod choinkę wybierz książki Oficyny Literackiej Noir sur Blanc!
Umberto Eco, Milo Manara „Imię róży – powieść graficzna, t. 1”
Arcydzieło Umberta Eco przeniesione do świata komiksu dzięki wyobraźni jednej z ikon współczesnego rysunku – Milo Manary. Pozycja obowiązkowa dla miłośników klasyki, komiksów dla dojrzałych czytelników i unikalnych wydań.
Umberto Eco „Rozważania niepoważne”
Czy znacie to uczucie, kiedy na nudnym zebraniu umilacie sobie czas, ozdabiając brzegi notatnika rysunkami? Umberto Eco też miał taki zwyczaj, a dzięki niemu powstał zbiór zabawnych rymowanek o filozofach i pisarzach.
William Dalrymple „Złoty szlak”
Jak Azja stworzyła Europę? Tego dowiecie się z najnowszej książki autora „Anarchii”. Polecamy nie tylko miłośnikom dalekich podroży i historii.
Eric Karpeles „Prawie nic”
Biografia, która pomieściłaby w sobie kilka życiorysów – wybitnego malarza, żołnierza, świadka historii. Inspirująca i pięknie napisana opowieść o Józefie Czapskim, jednym z najbardziej fascynujących polskich twórców XX wieku.
Materiał przygotowany przez Oficynę Literacką Noir sur Blanc.